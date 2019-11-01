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Своеобразное мастерство, или Что жительница Севастополя рассказывает о завоевании мужчин

Сегодня я хочу познакомить вас с Ксенией. Нет, она не психолог и даже не ведет свой инстаграм, не является блогером и не преподает какие бы то ни было тренинги… Это обычная 24-летняя девушка с незаконченным высшим образованием, ростом 175 см, весом 60 кг и со вторым размером груди. Почему она может быть вам интересна? Потому что несмотря на своего уже второго законного мужа, у нее еще как минимум 10 постоянных поклонников, всегда готовых прийти на помощь, и при этом каждый из них друг о друге даже не подозревает, и, кроме того, она прекрасно знает, как привлечь и завоевать любого мужчину, вне зависимости от его статуса, состояния, образования, положения… Она поделилась с нами своими историями, и мы сразу предупреждаем, что для кого-то эта тема может оказаться сложной с моральной точки зрения.

Опыт первый. «Вечный позитив»

«Когда сразу после развода я приехала в Ялту, у меня было ужасно депрессивное настроение. Ночью в клубе я познакомилась с девушкой, которая сидела с состоятельным человеком, и мы начали общаться. Она спросила меня, к каким людям я тянусь, на что я ответила: «К позитивным, сильным…» Любой человек тянется к солнышку, и, даже если у тебя в жизни полная ж... ты должна ­выйти и улыбаться. Несмотря ни на что, ты должна улыбаться и всех заряжать позитивом, от олигарха до водителя такси. Конечно, не надо с каждым из них спать, но надо всегда оставлять им надежду на то, что может быть, когда-нибудь…»

Опыт второй. «Спрос рождает предложения»

«Мужчине всегда хочется чувствовать себя спасителем, и надо показать ему, что без него ты, конечно, справишься и что у тебя тысяча желающих тебе помочь, но он-то особенный… Многие девушки мечтают об олигархе, но, чтобы на тебя посмотрел олигарх, у тебя должна быть целая куча фанатов. Чтобы на тебя обратили внимание, мужчины должны задаться вопросом, что же в ней такого особенного, если за ней ухаживает такое количество людей, почему вокруг нее они все вьются? Мужчина по своей натуре завоеватель, и если он видит, что ты вся к нему расположена, но на тебя еще тысяча желающих и если не сделает это он, то сделают они… При этом психология устроена так, что чем больше мы вкладываем, тем больше ценим».

Опыт третий. «Нужно найти что-то хорошее»

«Я против лести, но в любом человеке нужно найти что-то хорошее. Если он хорошо водит машину, нужно ему об этом сказать, а если плохо, то тоже можно найти позитив, например: «Ты так плохо водишь машину, но ты такой смелый, раз сел при этом за руль…» Кроме того, я не беру на себя их проблемы. Его жена, дети, семья – это его проблемы. От водителя я хочу, чтобы он подвез меня тогда, когда мне это будет надо, от пекаря я хочу, чтобы он меня булочками угощал на завтрак… И я всем всегда улыбаюсь и никогда никому не льщу. Всегда приятно, когда о тебе заботятся и говорят комплименты. На эмоции можно вывести любого человека, для этого нужно просто его чувствовать. Каждый мужчина хочет быть любимым, а влюбленный человек всегда готов отдать тебе всё, даже последнее. При этом всем мужчинам я улыбаюсь одинаково, вне зависимости от их статуса и положения, они всегда должны думать, что они для меня лучшие, единственные и неповторимые, несмотря на то, дворник это или олигарх».

Опыт четвертый. «Нравиться друзьям»

«Это обязательно! Не все мужчины видят твою толпу фанатов, ситуации разные бывают. Вроде ты симпатичная, вроде ничего… а тут раз, и он видит, что все его друзья смотрят в твою сторону, и его инстинкт после этого: «Да она моя, это моя женщина!» И как такую упустить? К примеру, разбила она свой 6-й айфон, и если я сейчас не подарю ей 10-й, то его подарит Валера, Дима… Конечно, можно найти телефон, который и снимает лучше, и работает лучше… но айфон хотят все. Каждому хочется то, что нравится другим. Это простая психология, мужчины все разные, как и женщины, но всех нас объединяет то, что рядом с собой мы хотим видеть человека, которым могли бы гордиться. Качество всегда имеет значение».

Опыт пятый. «Любовь к себе»

«Женщина в первую очередь должна быть интересна самой себе. Самоуверенность ты черпаешь через глаза других людей, которые любят тебя. Ты всегда должна самоутверждаться. Если у тебя есть четкая позиция, что я себя люблю и я прекрасна, то именно такой тебя будут видеть и окружающие. Есть такой анекдот: «Идет президент с женой, она видит дворника и говорит мужу: «Ты помнишь, что вот этот Вася за мной вместе с тобой ухаживал?» На что президент говорит: «Вот если бы ты выбрала его, то сейчас ты бы была женой дворника, а не президента». На что жена отвечает: «Если бы я выбрала его, то дворником сейчас был бы ты».

Опыт шестой. «Однолюбы»

«Ты уверена, что это любовь? Бывает так, что я в браке 18 лет, но мне еще 35 нет… и мне уходить – это значит брать и всё кардинально менять. Люди боятся перемен. Он давно не говорит мне комплименты, не дарит подарки, цветы… и женщина уже не так в себе уверена, ей страшно выходить из устоявшегося быта… Она несчастлива с ним, она видит, что он ее больше не любит и не хочет, и, в общем-то, это взаимно, но они сплотились и им страшно. Мы можем любить родителей, детей, подругу… А влюбленность – это страсть, это эмоции, взрыв, ревность…»

Опыт седьмой. «Эффект Золушки»

«Кто такая Золушка? Она самая бедная, у нее нет ничего, она серая мышь.. Но тут у нее появляется шикарное платье, она приходит на бал, и первое, что она делает, она подходит к отцу принца и располагает его к себе. А в тот самый момент, когда принц начинает ей интересоваться, она берет и убегает. Это всегда работает. Золушка околдовывает принца тем, что она всегда такая загадочная и все на нее смотрят. И наши «серые мыши», сидящие в библиотеке, зачастую этим пользуются. Даже если ты Анджелина Джоли и готовишь прекрасно, то с тобой и так всё ясно, а эта Золушка, вроде и появилась, и тут же куда-то пропала, а где она, что с ней? У мужика всё время должно быть это эмоциональное напряжение».

Анна ЧУДАКОВА
Фото hedonizem.si
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:04

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