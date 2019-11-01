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СпецпроектОбзор прессы

Политическое напряжение не снижается

Украинские СМИ говорили о невозможных переговорах, обсуждали заявление красавицы и травили экс-президента

На этой неделе издания и сайты за Перекопом, обращавшие внимание на жизнь Крыма, рассказывали об отказе немецких депутатов нормализовать отношения с Россией, о новых предложениях украинского МИДа относительно полуострова, о скандальных фразах обладательницы титула «Мисс Украина – 2019» и о скандале с бывшим руководством севастопольского морзавода.

Конфронтация остается

В начале сентября этого года в Германии заговорили о снятии с РФ санкций и изменении враждебной политики в отношении Москвы, которая, как известно, проводится в странах ЕС последние пять лет под давлением США — под предлогом «крымской весны». «Левые», в частности, призвали немецкое правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и по большей части вызывают проблемы, нежели решают их». Депутаты от АдН в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития немецко-российского молодежного обмена. В конце сентября в немецком правительстве отметили, что, несмотря на успешный обмен пленными между РФ и Украиной, Германия выступает против пошаговой отмены санкций в отношении России.

«Однако несколько дней назад немецкий парламент все-таки отклонил «примирительные» предложения партий «Альтернатива для Германии» (АдН) и «Левых» об ослаблении напряженности с Россией и сотрудничестве вместо конфронтации», – не без удовлетворения отмечает сайт украинского телеканала.

Из пустого в порожнее

Переливать из пустого в порожнее – любимая игра нынешней украинской власти. На этот раз, несмотря на то что вопрос принадлежности Крыма давно и окончательно закрыт, Киев заявил, что… «Украина готова к переговорам в любом формате, целью которых будет возвращение Крыма», как об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Естественно, что данное заявление российские власти, как минимум, проигнорируют. Также можно рассматривать вышеупомянутое заявление как спонтанный «шаг в никуда», сделанный после слов заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, который на днях заявил в интервью одному из российских СМИ, что «урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией поможет признание Киевом российского статуса Крыма».

Севастопольский след

Скандал на этой неделе вышел и с бывшим севастопольским заводом бывшего украинского президента Петра Порошенко. Точнее с бывшим директором этого завода. Как оказалось, в СБУ было направлено «заявление о государственной измене руководителя Севастопольского морского завода Константина Картошкина». Экс-директора обвиняют в том, что в 2014 году он «признал юрисдикцию России в украинском Крыму и вступил в официальную переписку с российскими властями, называвшими в своих запросах Севастополь городом федерального значения». «Менеджер Порошенко направлял в Москву отчетность завода, чем создавал дополнительные условия для сдачи украинских интересов и ухудшения обороноспособности Украины», – рассказывается в статье на украинском сайте. Также эксперты сообщают, что подобные ситуации, «очерняющие Порошенко тем или иным способом, прямо или косвенно», будут возникать в ближайшем будущем всё чаще.

Новый скандал из-за статуса

Похоже, на Украине вокруг принадлежности Крыма вспыхнул новый скандал. А попала в него уроженка Харькова Маргарита Паша, которая получила титул «Мисс Украина – 2019». В частности, во время празднования Дня ООН на Украине Маргарита Паша рассказала, что ее сестра живет в Крыму, а именно в Феодосии. Также Мисс Украина – 2019 очень часто отдыхала на полуострове в детстве. В то же время она подчеркнула, что ей очень нравится Крым – она любит Ялту и Форос. Скандал же разгорелся после её ответа на вопрос: «Чей Крым?». Она ответила уклончиво, но достаточно резко по нынешним украинским меркам: «Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение». А после она пожелала Крыму «только процветания как республике».

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:07

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