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Спорт

Португалия обходит Россию

«Краснодар» в большинстве уступил «Хетафе» в Лиге Европы

Рубикон для «чемпионов» и «европейцев»

Третий тур в групповых состязаниях Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА считается Рубиконом на этом этапе борьбы за европейские Кубки для клубов. И тот клуб, который набирает сто процентов очков (девять), может уже считать себя шагнувшим в 1/8 финала у «чемпионов», или в 1/16 – у «европейцев».

Лига чемпионов

Российские болельщики отдавали себе отчёт, что пока в группе D московский «Локомотив» ещё не в силах на все сто процентов бороться с многократным чемпионом Италии туринским «Ювентусом», в котором выступает лучший футболист мира португалец Криштиану Роналду. Поэтому не исключалось, что «железнодорожники» могут быть жестоко биты в Турине. И теперь можете представить восторг их болельщиков, когда за тринадцать минут до конца поединка москвичи вели в счёте – 1:0. Этот гол в отличном стиле забил Алексей Миранчук после лихой атаки своих партнёров в середине первого тайма. Но, увы, россияне, как это часто бывает с игроками наших клубов, «выдохлись» к концу поединка, и этим отлично воспользовался молодой аргентинский форвард итальянского чемпиона Пауло Дибала, сумевший на протяжении трёх минут дважды поразить ворота «русского» бразильца Маринато Гильерме и принести трудную победу своему легендарному клубу (2:1).

В столь же упорной борьбе прошёл и матч в Мадриде, где «Атлетико» принимал немецкий «Байер-04» из Леверкузена. Здесь судьба поединка была решена вышедшим на замену испанцем Альваро Мората, который спустя пять минут после своего появлении на поле забил победный гол – 1:0. Турнирная таблица: «Ювентус» – 7, «Атлетико» – 7, «Локомотив» – 3, «Байер-04» – 0 очков.

Теперь о группе G, в которой на первом месте был действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», отправившийся в гости к финалисту Кубка Германии «Лейпцигу». И хотя это германский клуб, но в его рядах выступают всего лишь трое немцев. И хотя в «Лейпциге» нет ярких звезд, но это сыгранная и умелая команда, не случайно за несколько лет она смогла пройти путь из второй региональной лиги в бундеслигу, где сразу же вписалась в число претендентов на попадание в «зону УЕФА».

Но несмотря на столь высокую репутацию клуба, питерцы весьма комфортно чувствовали себя на поле в первом тайме. Более того, уже на 25-й минуте центральный защитник гостей украинец Ярослав Ракицкий могучим ударом с дальней дистанции поразил ворота противника. Питерцы имели ещё несколько моментов отличиться до перерыва, но не получилось добиться этого у Сердара Азмуна, Артёма Дзюбы и их товарищей.

А вот после отдыха немецкий клуб во всех отношениях, как говорится, перетянул на себя игровое «одеяло», и это притом, что питерцев нельзя было обвинить в посредственной игре. И мы в который уже раз становимся свидетелями, как российские клубы не могут взвинтить темп, когда соперник все силы бросает на «алтарь победы». Особенно в тех случаях, когда наши парни сами лидируют в счёте. Накануне мы были свидетелями подобной ситации в Турине, где «Ювентус» встречался с московским «Локомотивом», а теперь австрийская пара «Лейпцига» 22-летний нападающий Конрад Лаймер и 25-летний полузащитник Марсель Забитцер за десять минут провели в ворота Михаила Кержакова два красивейших по исполнению мяча и отпраздновали победу – 2:1, которая вывела их команду в лидеры группового турнира.

В этот же вечер португальская «Бенфика» из Лиссабона смогла добыть на своём поле первые три очка в группе, взяв верх над французским «Олимпиком» из Лиона – 2:1. Теперь перед ответными матчами, которые состоятся через три дня в Санкт-Петербурге и Лионе, турнирная таблица в группе G, приняла такой вид: «Лейпциг» – 6, «Зенит» – 4, «Олимпик» – 4, «Бенфика» – 3 очка.

Поражение питерцев и победа лиссабонцев наконец-то позволили португальцам сместить россиян с шестого на седьмое место в клубном рейтинге УЕФА, лишив наш футбол определённых привилегий, которые имеют шесть первых стран в этом важном рейтинге. Но не будем спешить с окончательными выводами, ведь в активе у португальцев – 43,849 балла, а у россиян – 43,549 балла.

В третьем туре в шести остальных квартетах среди «чемпионов» итоги такие.

Группа A. Турнирная таблица: ПСЖ – 9, «Реал» – 4, «Брюгге» – 2, «Галатасарай» – 1 очко.

Группа B. Турнирная таблица: «Бавария» – 9, «Тоттенхэм Хотспурс» – 4, «Црвена Звезда» – 4, «Олимпиакос» – 1 очко.

Группа C. Турнирная таблица: «Манчестер Сити» – 9, «Динамо» – 4, «Шахтёр» – 4, «Аталанта» – 0 очков.

Группа E. Турнирная таблица: «Наполи» – 7, «Ливерпуль» – 6, «Ред Булл» – 3, «Генк» – 1 очко.

Группа F. Турнирная таблица: «Барселона» – 7, «Боруссия» – 4, «Интер» – 4, «Славия» – 1 очко.

Группа H. Турнирная таблица: «Аякс» – 6, «Челси» – 6, «Валенсия» – 4, «Лилль» – 1 очко.

Лига Европы УЕФA

Хотелось верить, что две «баранки», которые накануне схлопотали наши посланцы в группу «чемпионов», смогут нивелировать победами наши «европейцы»: ЦСКА, принимавшее в Москве венгерский «Ференцварош» из Будапешта, и «Краснодар», отправившийся в гости в Турцию к «Трабзонспору». Тем более что пока эти клубы прочно обосновались на последних местах в своих группах, без единого набранного очка из шести возможных.

«Армейцы» столицы, выступающие в группе Н, с первых же минут встречи с венграми, которых тренирует известный украинский футболист и тренер Сергей Ребров, прижали «Фере» к их воротам, не давая им «дышать», но, увы, так и не смогли забить гол. А во втором тайме хозяева поля были уже слабой копией той команды, которая заставила венгров, как говорят боксёры, «искать пятый угол на ринге». Теперь инициатива перешла к гостям, и вышедший у них на замену Роланд Варга забил гол в ворота Игоря Акинфеева. Победа «Фере» (1:0) окончательно опустила ЦСКА на дно турнира «европейцев», лишив их мысли о прорыве в плей-офф. В этот же вечер у себя в Разграде болгарский «Лудагорец» потерпел поражение от «Эспаньола» из Барселоны (0:1) и уступил испанцам лидерство в группе: «Эспаньол» – 7, «Лудогорец» – 6, «Ференцварош» – 4, ЦСКА – 0 очков.

Зато «Краснодар» ровно провёл первый тайм против турецкого «Трабзонспора». В меру атаковал, чётко защищался, прекрасно играл молодой вратарь Матвей Сафонов, попавший в символическую сборную тура. А в начале второго тайма уже гости стремительно провели атаку, и их опытнейший шведский форвард Маркус Берг открыл счёт. А на последней добавочной минуте поединка «русский» бразилец Ари отдал, как говорят сами футболисты, «пас-конфетку» голландцу Тонни Вилешу, и тот, как на тренировке, закатил второй мяч в ворота хозяев поля – 2:0.

В Мадриде лидер группы С испанский «Хетафе» уступил швейцарскому «Базелю» – 0:1, и теперь футболисты этого клуба с 7 очками возглавили турнирную таблицу группы, оставив за спиной «Хетафе» – 6, «Краснодар» – 3, «Трабзонспор» – 1 очко.

Увы, провал ЦСКА ещё больше увеличил разрыв в клубном рейтинге УЕФА между Португалией и Россией. Теперь в активе у первых стало – 44,849, а у вторых – 43,483 балла.

Гарик ОРЛОВ
Фото yandex.by
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года

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Просмотров: 216 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:36

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