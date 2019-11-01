Во имя одиозного персонажа

Зачем американцы приняли «Закон Родченкова»?

Ещё в январе нынешнего года американские республиканцы и демократы внесли закон о борьбе с допингом в две палаты Конгресса США. И вот недавно палата представителей Конгресса проголосовала за принятие этого закона, присвоив ему имя Григория Родченкова, бывшего заведующего Московской антидопинговой лабораторией.

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Участие в допинговом сговоре может стоить нарушителю десяти лет лишения свободы. Сразу хотелось бы отметить, что это весьма суровое наказание. Можно ограничиться и более низким сроком, но стоит его поддержать, коль спортивный мир не может остановить эту заразу уже много лет. Хотя специалисты утверждают, что допинговая эпидемия всегда была, есть и будет в большом спорте. Ведь обычному человеку, имеющему даже блистательные физические качества, ежедневно прилежно тренирующемуся, отлично питающемуся, не одолеть, например, в прыжках в высоту планку на отметке 2 м 50 см и не толкнуть над головой штангу весом в 280 кг. Но сейчас атлеты стали приближаться к этим запредельным цифрам, и тут уже без вмешательства «химиков от спорта» не обойдёшься. Надеюсь, что эту мысль автора поддержат многие атлеты из различных видов спорта, дошагавшие до мастерских вершин.

Поэтому во многих странах мира, в том числе и в России, принят ряд суровых и жёстких законов, направленных на решительную борьбу со всяким допингом, на который так изобретательны различные «химики», прежде всего заокеанские. Но в этом движении американцы постарались превзойти всех на планете. Если авторы законов против допинга применяют их против собственных нарушителей всемирных конвенций на территории своих государств, то «штатники» распространяют свой «Закон Родченкова», получивший имя нарушителя всех законов, на все крупные соревнования, где участвуют американские спортсмены и где, по их мнению, «допингёры» могут затронуть американские интересы. Причём, разумеется, нарушители правил, установленных ВАДА (Всемирной антидопинговой ассоциацией), выявляются во всех странах, но в «Законе Родченкова» упоминается только одна страна, читатели «КТ» догадались, что это – Россия. Ну, а чего скрывать, когда при принятии в Конгрессе этого документа сенатор Шеллон Файткаус прямым текстом провозгласил: «Настало время наказать Россию за её обман всего мирового спорта самым серьёзным образом!» И коль сенатор такой крутой парень, то он должен был бы, прежде всего, призвать к самому жёсткому наказанию нынешнего информатора ВАДА Григория Родченкова, который подсадил ряд наших ведущих мастеров на «допинговую иглу», привозя свободно все эти «штучки» из тех же США и Канады, а затем успешно (разумеется, не за спасибо, а за кругленькие суммы) продавал их тем, кто стремился вписать свое имя в историю мирового спорта.

Ну, а когда его зарубежные партнёры посчитали, что он достаточно нашкодил в российском спорте, они потребовали от нашего Министерства спорта срочно изгнать завлаба с его должности. ­Разумеется, бывшие руководители нашего спорта по привычке «взяли под козырёк» и исполнили просьбу своих «зарубежных партнёров». А те этим хитрым ходом спасли своего агента, прихватившего с собой в США ряд документов из своей лаборатории и ныне снискавшего себе славу за океаном как бесстрашного борца с российской государственной системой поддержки повального допинга в спорте. Вот почему появился и «Закон Родченкова». Но нет сомнения в том, что бывший «усатый Гриша», который теперь благодаря пластике изменил своё лицо, ещё сядет на скамью подсудимых за наветы на сотни атлетов.

Теперь очередь за Сенатом

Если этот закон, которому десять дней от роду, пройдёт в Сенат, а там у него, как видно по высказываниям сенаторов, есть немалая поддержка, то за участие в схемах по влиянию на результаты международных соревнований с помощью допинга нарушителям грозит штраф до одного миллиона долларов и десять лет тюрьмы. Причём американцы присвоили сами себе право, чтобы их закон действовал на всех летних и зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и розыгрышах Кубков мира, еще раз напомним, там, где на старт выходят американцы. А также на тех соревнованиях, которые спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США. Обратите внимание и на такой раздел в этом законе. Он гласит о том, что не только американец, попавший под подозрение в принятии допинга на этих соревнованиях, попадает на «крючок» американской Фемиды, но и любой участник этих стартов из другой страны. На него суды США заводят уголовное дело, передают его в Интерпол, и те должны задержать «подозреваемого» в любой стране и этапировать для разбирательства в американский суд.

Ну, а о том, как там «разбираются» с иностранцами, особенно из России, нам хорошо известно по другим, не спортивным, но жизненно важным вопросам.

Увы, но пока чиновники из ВАДА не разобрались с ответами из Москвы на тридцать один свой вопрос по якобы имевшей место модификации документов о наших «допингёрах» 2012-2015 годов. Мотив задержки: «Они в шоке от такой обширной информации». Видимо, в штаб-квартире ВАДА ожидали, что на каждый вопрос будет короткий ответ: «Виноваты, простите, господа!»