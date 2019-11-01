Трудоголикам и не только

Компенсация за неиспользованный отпуск

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о компенсации за неиспользованный отпуск. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Годы и периоды

Согласно статьям 114 и 115 Трудового кодекса РФ, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Такое право у него возникает после полугода работы у одного работодателя.

Если работник к моменту своего увольнения не отгулял положенный отпуск, ему будет выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

Оплачиваемые отпуска предоставляются работникам ежегодно. При этом рабочий год исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу.

В стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск, включаются, в частности: 1) время фактической работы; 2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (например, время нахождения работника на больничном), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; 3) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включаются: 1) время отсутствия работника на работе без уважительных причин;

2) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.

То есть для расчета полагающегося отпуска рабочий год продлевается на периоды, не включаемые в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Таким образом, следует определить рабочие годы, за которые отпуск не был использован полностью, а также время в месяцах, в течение которого вы проработали в организации в последний рабочий год. При этом не полностью отработанный месяц (менее половины месяца) в расчет не берется.

За те рабочие годы (за исключением года увольнения), в которых отпуск был использован не полностью, количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается так:

Количество неиспользованных дней отпуска = количество отработанных лет умножается на количество полагающихся дней отпуска за год минус количество использованных дней отпуска.

Что касается года увольнения, то, если вы в последний рабочий год отработали меньше 11 месяцев, количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается так:

Количество неиспользованных дней отпуска = количество дней отпуска, положенных за рабочий год, делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев работы в организации.

Если в году увольнения отпуск был частично использован, то из полученного результата необходимо вычесть количество использованных дней отпуска за этот период. Полученное дробное число округляется в большую сторону.

Если в последний рабочий год вы отработали 11 месяцев, но меньше года (без учета округления в большую сторону), то имеете право на компенсацию за полный ежегодный оплачиваемый отпуск за вычетом компенсации за использованные за этот год дни отпуска.

Вопрос денег

Для расчета полагающейся компенсации за неиспользованный отпуск необходимо умножить полученное количество неиспользованных дней отпуска на средний дневной заработок.

Например, работник имеет в 2019 году 6 дней неиспользованного отпуска. За последний год его суммарная заработная плата была 420 000 рублей. Средняя ежедневная заработная плата этого сотрудника равна (420 000 / 12) / 29,3 = 1 194,5 рублей в день.

Если работник собирается продолжать работать в компании, то заменить компенсацией ему можно только часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней. То есть такая компенсация предусмотрена для тех категорий работников, которым по закону положен удлиненный основной отпуск – более 28 дней. К ним относятся: работники-инвалиды, продолжительность отпуска – не менее 30 календарных дней; несовершеннолетние работники, продолжительность отпуска – 31 календарный день; муниципальные служащие, продолжительность отпуска – 30 календарных дней.

Также есть категории работников, которым положены по закону ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работники, имеющие особый характер работы; работники с ненормированным рабочим днем; работники, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

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