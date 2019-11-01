Дышите глубже

23 октября (4 ноября) 1854 года родился писатель, врач и общественный деятель Сергей Елпатьевский

В Крым Елпатьевский приехал уже зрелым человеком, со своими убеждениями и ­предубеждениями, много повидав и ни на что не рассчитывая. Путешествия для него были обыденностью, общение с людьми – работой. Однако, совершенно неожиданного для самого Сергея Яковлевича, Южный берег пленил его. И он, помолодевший душой, внезапно ощутил прилив свежих эмоций и надежд на лучшее.

Великомученик правды ради

Сергей Яковлевич Елпатьевский родился в селе Новосёлки Александровского уезда Владимирской губернии (в некоторых источниках указывается село Елпатьево Переяславского уезда той же губернии). Отец Серёжи был сельским дьяком старорусского уклада, как и дед сестер Цветаевых Владимир Васильевич, с которым он состоял в родстве.

В возрасте восьми лет Сергей уехал учиться в духовное училище в г. Переславль. После окончания училища был определен отцом в Вифанскую семинарию, находившуюся в 3-х верстах от Троицкой лавры. Но в 1882 году Елпатьевский покинул семинарию и поступил на медицинский факультет Московского университета. С этого момента начался его самостоятельный, осознанный путь.

Уже в 70-е годы Сергей Яковлевич стал одним из лидеров студенческого движения. А позже, уже работая земским врачом в Рязанской губернии, укрывал революционерок сестер Фигнер, состоящих в партии «Народная воля», за что и был выслан в Сибирь.

Срок ссылки закончился летом 1887 года. Однако въезд в столицы и ряд центральных губерний Сергею Яковлевичу временно был заказан. И он обосновался в Нижнем Новгороде, где он занимался тем, к чему имел явную предрасположенность – лечил людей и писал литературные произведения.

Лечил хорошо, писал правдиво. И становился героем книг. Спустя много лет один из благодарных пациентов Елпатьевского оставит следующую запись: «Честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям». Автором её является небезызвестный Максим Горький.

Вольному воля, спасённому рай

В 1897–1899 годах Сергей Елпатьевский живёт попеременно то в Петербурге, то в Ялте. Пока окончательно не останавливает свой выбор на Крыме. Правда, Крым Елпатьевского допустил к себе отнюдь не сразу. И виной тому были местные чиновники-самодуры.

Дело в том, что к моменту своего приезда на полуостров Сергей Яковлевич уже был довольно-таки известным врачом, прославленным писателем и скандальным революционером-народником. Это последнее его амплуа весьма нервировало ялтинского градоначальника. Генерал И. А. Думбадзе пытался выселить «неблагонадежного», объявив во всеуслышание: «Пусть Елпатьевский не думает приезжать сюда, мы его выдворим отсюда живого или мертвого». Тем не менее, Елпатьевский в Ялте прижился и даже одновременно с А. П. Чеховым начал строить здесь дачу. Она должна была стать его личным раем.

«Мекка» на горе

Ялтинский дом почти на вершине Дарсановского холма, откуда открывался великолепный вид на море и горы, Елпатьевскому обошелся в крупную по тем временам сумму – 28 тысяч рублей. Чехов дразнил Елпатьевкого за его излишне амбициозный проект, прозвав обиталище Сергея Яковлевича «Вологодской губернией». Однако никогда не отказывал соседу в денежной помощи во время строительства. И, кстати, Чехову его «Белая дача» обошлась не намного дешевле, он потратил на её возведение и обустройство 25 тысяч.

Крутые спуски и неасфальтированная дорога к даче Елпатьевского представляли определенные неудобства для тех, кто жаждал здесь побывать. С А. И. Куприным даже однажды случился пренеприятный казус. Как-то он спускался с холма вместе с дочерью Сергея Яковлевича Людмилой Сергеевной и так увлёкся разговором, что споткнулся и упал посреди дороги, покатившись в пыли словно кегля.

Но это, к счастью, лишь частный случай. Остальные гости преодолевали путь в обе стороны вполне благополучно. Причём не раз.

Елпатьевского посещали Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, уже упомянутые Куприн и Горький, Андреев и многие другие. Здесь же Сергей Яковлевич лечил уже почти легенду Л. Н. Толстого.

В 1901 году Лев Толстой, после перенесенных за лето в Ясной Поляне заболеваний, поздней осенью приехал на Южный берег Крыма, в Гаспру, и поселился в имении графини С. В. Паниной. Десять лет спустя Елпатьевский вспоминал: «Больше всего поразила меня в Льве Николаевиче, за время его болезни, его неустанная мысль, и мне думается, что именно за болезнь я понял, как он мыслил всю жизнь… Помню, на другой же день после страшной ночи Льву Николаевичу стало лучше, температура упала почти до нормы, выправился пульс, так что не было уже надобности в очень энергичном применении возбуждающих, и я утром оставил его с радостным, успокоенным чувством... Через мои руки прошли тысячи лежачих больных, – они умирали и выздоравливали, были раздраженные и злые, бунтовавшие против надвигавшейся смерти, были кроткие и покорные, (по-русски покорные, мирившиеся с тем, что приближалось к ним), но за всю мою долгую медицинскую жизнь я не запомню ни одного случая, где бы так думали в то самое время, как подходила смерть, думали не о детях, не об неустроенных делах, не о неснятых с совести камнях, а об общем, о дальнем, о том, что не касалось личной жизни…»

Другие пациенты

Елпатьевский ничуть не преувеличивал, когда писал о тысячах своих пациентов. Он был весьма востребованным специалистом по внутренним болезням. В списке «Врачи, практикующие в г. Ялте» отмечен с 6 февраля 1899 года. В газете «Крымский курьер» помещалось объявление, что «С. Я. Елпатьевский принимает больных с 10 до 12 часов утра, кроме воскресных и праздничных дней».

Поселившись в Ялте, Сергей Яковлевич пересмотрел весь свой прежний опыт лечения туберкулеза. Настоящим озарением для него стало то, что благодаря здешнему климату на Южном берегу выздоравливали даже самые безнадёжные. Позже в своих воспоминаниях он отмечал, что даже «пасмурные дни, бури не мешали людям выздоравливать. Зимой меньше было пыли, чем летом, ветры вентилировали Ялту, больные день и ночь дышали – мы заставляли их спать при открытых окнах – чистым морским и горным воздухом». В сентябре 1917-го Елпатьевский даже открыто высказался против возможности открытия в Ялте Таврического университета. Мотивировал свою точку зрения он следующим образом: «Задача Ялты – лечить больных туберкулезом и переутомленных... и потому здесь нужны не университеты, а научные институты изучения туберкулеза, чтобы усилить борьбу с этим злом».

Вместе с Чеховым доктор Елпатьевский стал создателем санатория «Яузлар» (позже санаторий имени А. П. Чехова), первой общедоступной здравницы для легочных больных. Но потом у Сергея Яковлевича появился пациент, который не захотел ехать в Крым. Пришлось следовать принципу «если гора не идёт к Магомету…»

В 1922 году Елпатьевский уехал в Москву, где работал врачом-консультантом в Кремлёвской поликлинике, следил за здоровьем вождя пролетариата Владимира Ленина.