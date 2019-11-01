Генеральская заначка

Почему врангелевская независимость Крыма обесценила рубли, а взятие полуострова красными сделала из них раритеты

Современники Деникина и Врангеля свидетельствовали, что «их рубли летели вниз безо всякой зависимости от успехов или неуспехов противобольшевистских армий». Однако нам, нынешним, весьма интересно посмотреть на почти бессмысленные в своё время купюры. Ведь сегодня банкноты столетней давности воспринимаются как весьма любопытные музейные экспонаты.

Клад в воздуховоде

При проведении реставрационных работ в 2019 году в воздуховоде Дачи Стамболи в Феодосии были найдены банкноты, которые печатались во времена Гражданской войны при генерале Врангеле.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Речь идёт о купюре номиналом 10 000 рублей, которая датирована 1919 годом, на лицевой стороне надпись «Билет государственного казначейства главного командования вооруженными силами».

Как рассказала научный сотрудник Дачи Стамболи Ксения Гусева, это не первая денежная находка за время реставрации, ранее была найдена такая же купюра в стенах Дачи Стамболи, однако в очень поврежденном состоянии, этот же экспонат сохранился в идеальном виде.

«Белые» деньги и «чёрные» рынки

2 апреля 1920 года с поста главнокомандующего Вооруженными силами Юга России подал в отставку генерал Антон Деникин. На следующий день в Севастополе был созван военный совет под председательством генерала Драгомирова, на котором главнокомандующим был выбран Петр Врангель.

В 1920 году в Крыму генерал Врангель выпустил в обращение денежные знаки «Главного командования вооруженными силами на Юге России» номиналом в 100, 250 и 500 рублей, (с изображением памятника тысячелетия России). Серии А и В печатались в Феодосии, серия Я печаталась в Симферополе. На деньгах имелись водяные знаки. На феодосийских - волнистые линии, звезды, грибы, мозаика. На симферопольских – звезды или мозаика.

В Феодосии были отпечатаны банкноты номиналом в 5 и 25 000 рублей (с изображением памятника Минину и Пожарскому). Имелось их целых три разновидности. Отличались они по цвету: желтый; желтый и коричневый; желтый и черный. В обращении не были. После эвакуации Врангеля в Константинополь часть этих банкнот осталась недопечатанной с одной стороны и впоследствии была использована для печатания хлебных карточек.

Незадолго до эвакуации войск Врангеля из Крыма были получены заказанные и напечатанные в Англии деньги нового образца, достоинством в 1, 3, 5, 50, 100 и 500 рублей (с изображением женской головы в каске) с датой 1919 год, но в обращение они не попали.

Купюры в 1, 3, 5 рублей являются очень редкими. В заначки в силу своего низкого достоинства они не попадали.

Сегодня купюру в 50 рублей на интернет-аукционах можно приобрести за 3-5 тысяч рублей. Врангелевские 25 тысяч стоят дороже – свыше 8 тысяч нынешних рублей. А вот купюры, аналогичные найденной, несколько дешевле – всего-то 1000-2500 рублей. Правда, в покупках на «чёрном» рынке есть свои нюансы. Нужно быть действительно хорошим бонистом, чтобы быть на сто процентов уверенным в подлинности коллекционного материала. Особенно это касается пополнения собраний в интернете, где все приобретения осуществляются «на глазок», то есть по фото. С этой точки зрения у случайных находок в, так сказать, подходящих местах, вроде Дачи Стамболи, имеется весьма ощутимое преимущество. Ведь происхождение раритета, или, как говорят специалисты, его провенанс, всегда дорогого стоит. Это своеобразный знак качества, гарантия исторической ценности предмета.

Наличность и личности

На всех врангелевских деньгах стоит подпись начальника управления финансов ВСЮР Михаила Владимировича Бернацкого. Википедия пишет об этом деятеле следующее: «На посту финансового ведомства сохранил репутацию честного человека». А вот Григорий Николаевич Раковский, журналист, военный корреспондент, переживший Гражданскую войну на Юге России вместе с Белой армией, дает Бернацкому совершенно иную характеристику: «Министром финансов остается эластичный “чиновник”, профессор Бернацкий, еще со времен Деникина специализировавшийся на катастрофическом понижении рубля и на втирании очков в отношении блестящих финансовых перспектив, как результата его мудрой финансовой политики».

Финансовая политика Бернацкого при генерале Врангеле действительно популярностью не пользовалась. В души всех думающих людей того времени вне зависимости от политической окраски вкралось вполне обоснованное беспокойство, вызванное бесперебойной работой печатного станка в Феодосии, в бессчетном количестве штампующего те самые «бумажки», которые мы сегодня считаем раритетами. Для сравнения: только кредитных билетов в Феодосии выпустили на 170 миллиардов рублей, тогда как правительство генерала Деникина в течение куда более продолжительного временного промежутка на большей территории напечатало бумажных денег всего лишь на 30 миллиардов. Бернацкому пеняли на всё это безобразие, он же оправдывался тем, что, мол, денежное обращение испытывает глубокое расстройство почти во всем мире. Ещё одно оправдание собственных действий от Михаила Владимировича появилось на страницах «Великой России» от 11 октября 1920 года: «Чем меньше территория и чем ниже стоят производительные силы ее, тем относительно большую долю своего натурального запаса вынуждено отдавать население. При этих условиях, даже и без постоянного заливания рынка бумажными знаками, товарная стоимость денежной единицы должна падать, т.е. внутренний курс рубля понижаться, что незамедлительно передается в доступные нам заграничные страны. В этом, т.е. в отвлечении громадной части продуктов и трудового населения на хозяйственно непроизводительные цели – и лежит главная причина обесценения рубля. Радикально бороться с ней можно лишь двумя основными методами: расширением территории и развитием производства товаров…» Фактически это стало признанием того, что в условиях независимости полуострову развиваться фактически невозможно.

Деньги же того времени стали раритетами благодаря политическим и идеологическим противникам Врангеля. По некоторым данным, после взятия Крыма Красной Армией «белыми» деньгами топили котельные в Севастополе в силу их ненужности новым властям. По мнению других исследователей, эти деньги были вывезены из Крыма в Турцию, а попавшие к коллекционерам купюры расхитили в спешке эвакуации, из разбившегося при погрузо-разгрузочных работах ящика.