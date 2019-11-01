Ноябрьский коллаж

Подумать о единстве нации и духовных потребностях

Праздник на пороге

Как в Симферополе отметят День народного единства

В рамках празднования Дня народного единства, 2-4 ноября в Симферополе пройдёт ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Алла Пацинко.

2 ноября, в 10:00, в образовательных организациях, музеях, библиотеках, домах творчества начнется культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие состоится в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко, Крымском инженерно-педагогическом университете, информационно-методическом центре, централизованной системе детских библиотек и средних образовательных школах № 29, 36, 44.

На площади Ленина 2 ноября начнет работу уличная выставка «Народы Крыма», состоящая из 32 сюжетов: статистические данные о народах Крыма, фото и информационные справки о самых многочисленных этнических общинах Крыма, историческая справка о празднике. Выставка будет работать до 3 декабря.

3 ноября, в 14:00, в Симферополе стартует республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма», мероприятие пройдёт в Крымском республиканском дворце культуры профсоюзов по улице Киевская, 115.

4 ноября в Симферополе на площади Ленина пройдёт обширная праздничная программа:

11:00 – 17:00 – ярмарка народных ремесел, выставка национальной литературы на языках народов Крыма, работа детской тематической развлекательной площадки, выставка парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто-, авиа- и судомоделей, пневматического оружия, мастер-классы по изготовлению и запуску мини-ракет, укладке парашюта, сборке и разборке оружия;

11:00 – 21:00 – фестиваль национальной кухни народов России;

11:30 – стартует авто и мотопробег по центральным улицам Симферополя с флагами всех субъектов РФ;

12:00 – 12:40 – выступление Симферопольского эстрадно-духового оркестра;

12:40 – 14:00 – праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города;

14:00 – 14:40 – молодежный мюзикл «Неразделимы» о межнациональном единстве народов Крыма. Мюзикл также будет представлен в Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи;

14:40 – 17:30 – спортивно-концертное шоу «Вместе мы едины» с участием спортсменов, профессиональных артистов и творческих коллективов Крыма;

17:30 – 19:00 – трансляция праздничного концерта в Москве.

Во время праздника волонтеры будут раздавать всем желающим флажки России и Крыма.

Кроме того, в крымской столице пройдут спортивные соревнования, городские турниры, чемпионаты и первенства, а также туристические экскурсии по центральным улицам.

Акция искусств

«Ночь искусств» в центральной библиотеке Крыма: что ждёт гостей

В России 3 ноября будет проведена традиционная акция «Ночь искусств». В этом году она состоится в рамках Года театра, которым в стране является 2019-й, и Дня народного единства. Акция пройдёт и в учреждениях культуры Крыма, в том числе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко.

Как рассказали в учреждении, торжественное открытие мероприятия запланировано на 18:00. Но перед этим художник Наталья Кузнецова представит вернисаж выставки «О, мир, ты – театр» и проведёт мастер-класс по этническим изобразительным техникам «В гости к австралийским аборигенам».

Кроме того, в рамках «Ночи искусств» в библиотеке состоятся иммерсивный квест «Детективное агентство «Шерлок», мастер-класс по керамической флористике, спектакль по мотивам сказок Феликса Кривина, камерный спектакль в форме читки «Все поправится» и лекция по истории театра «Комеди Франсез». Вместе с тем на сценической площадке выступит театр кукол «Буриме», а на арт-плошадке «Волшебные миры воображения» пройдут творческие мастер-классы.