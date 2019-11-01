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Антилидерство по-крымски

Несколько дней назад Южное главное управление Банка России обнародовало данные по выявленным с начала этого года «финансовым пирамидам» и нелегальным страховым брокерам на Юге и Северном Кавказе. И в этом «черном списке» Крым оказался регионом, где было выявлено больше всего именно нелегальных страховых брокеров (также по югу России рекордное количество страховщиков-нелегалов в Ставропольском крае и Волгоградской области). К примеру, они предлагали людям платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка. Причиной сложившейся ситуации специалисты называют низкую доступность финансовых услуг в регионе.

Всего же, как сообщила замначальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова, за девять месяцев текущего года на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявлено 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 269 – это нелегальные кредиторы, в том числе псевдоломбарды, а также псевдолизинговые компании. Также было обнаружено 15 организаций с признаками «финансовой пирамиды», 1 нелегальный форекс-дилер. Кроме того, в регионах Юга и Северного Кавказа получили массовое распространение листовки «анонимных кредиторов» – информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 75 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:37

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