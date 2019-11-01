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Говорят, что... травматологическое отделение наносит травмы душевные

Пожелавший сохранить анонимность житель города Белогорска негодует: «Хочу, чтоб дошло до чиновников. Вот такая палата в травматологическом отделении в г. Белогорск. Если даже тебя вылечили в этих ужасных условиях, то, выходя из отделения на костылях, ты можешь сразу туда вернуться, так как, спустившись со ступенек, ты натыкаешься сразу на несколько люков, которые выпирают сантиметров на десять».