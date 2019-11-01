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Говорят, что... травматологическое отделение наносит травмы душевные
Пожелавший сохранить анонимность житель города Белогорска негодует: «Хочу, чтоб дошло до чиновников. Вот такая палата в травматологическом отделении в г. Белогорск. Если даже тебя вылечили в этих ужасных условиях, то, выходя из отделения на костылях, ты можешь сразу туда вернуться, так как, спустившись со ступенек, ты натыкаешься сразу на несколько люков, которые выпирают сантиметров на десять».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года
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