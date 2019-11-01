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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... многоэтажку окружили противотанковым рвом

Не пожелавший представиться житель крымской столицы в недоумении: «Это дом на улице Киевской, 16, в этом месте и так дорога была как танковый полигон и постоянно стояла огромная лужа. Вчера (по состоянию на 4 ноября) коммунальщики проводили ремонтные работы, всё перерыли и после себя просто оставили засыпанный глиной, землёй и остатками асфальта участок двора. К подъезду теперь не пройти, а пойдет дождь, вообще не знаю, как люди пройдут. Вопрос, кто и когда будет делать покрытие?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:47

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