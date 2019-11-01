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Говорят, что... на главной площади некачественно ­положили плитку Не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Иногда достаточно сделать ещё хуже, чтобы плохо сделанное ранее начало казаться чудом строительного мастерства. Совсем недавно симферопольцы сетовали на некачественную укладку плитки на ул. Пушкина, потом на вымощенные по принципу «и так сойдёт» тротуары на ул. А. Невского. Но, как оказалось, там очень даже старались. Недавний «шедевр» на главной площади столицы оказался не в пример хуже. Уложенная вкривь и вкось на честном слове латка появилась после ремонта коммуникаций на главной площади крымской столицы. А может, бракоделы попросту мазохисты? В таком случае вполне возможно, что эти люди, расстроившись, что их «подвиги» не заметили в расположенном в непосредственной близости от улиц Пушкина и Невского Госсовете Республики, стали всё ближе подкрадываться к правительству РК, вероятно испытывая тайную надежду, что им таки надают по растущим не из того места рукам. Или наконец направят на повышение квалификации. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан Говорят, что... возмутили технологии ремонта на ул. А. Невского Говорят, что... филармония навевает на горожан грусть Говорят, что... лицо столицы с изъянами Говорят, что... симферопольцы просят установить светофор