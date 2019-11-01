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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на расчистку Малого Салгира не хватило денег

В социальных сетях недовольные симферопольцы вовсю постят фото Малого Салгира, который чистили, чистили, да не расчистили. Жалуются, что глубина этой речки на двух участках всего-то сантиметров по десять. «Сначала копали круглосуточно, – рассказывает местная жительница, очевидец всех перипетий, происходящих в судьбе городской водной артерии. – Потом рабочие озвучили – закончились деньги, поэтому больше не копаем, и уехали. Интересно то, что в этой трясине на днях мальчик по пояс застрял, мой муж его вытянул, а кроссовки остались в реке». «Прекрасная работа, всё для людей», – едко комментируют её рассказ другие пользователи.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:49

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