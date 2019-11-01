Продолжение эксперимента, или Мужской опыт завоеваний

В прошлом выпуске «Крымский ТелеграфЪ» рассказал историю севастопольской девушки Ксении, которая поделилась с читателями опытом того, как завоевать любого мужчину. Сегодня мы продолжаем наш социальный эксперимент и хотим познакомить вас с Алексеем, который, так же как и Ксения, не сомневается в своих силах по завоеванию противоположного пола. Итак, Алексей. Ему 30 лет, его рост составляет 189 см, а вес 74 кг. Каждое утро он делает зарядку, поддерживает фигуру, ну а кроме того он женат и воспитывает сына, правда данные обстоятельства не мешают ему продолжать пленять девичьи сердца. И вот что он рассказывает...

Опыт первый: «Идти напролом»

«Я женился в 21 год, и вскоре у нас появился сын, сейчас ему уже семь лет. Первое, что привлекает девушек в мужчине – это доброта и хорошее настроение. Если от тебя веет добротой, весельем, легкостью, позитивом, то любая девушка обратит на тебя внимание. Не надо никогда и ничего стесняться. Если ты видишь девушку и хочешь ее добиться, то есть цель и нет препятствий, надо всегда идти напролом. К примеру, если тебе понравилась девушка в кафе или в ресторане, то нужно подходить к ней с улыбкой, пригласить на танец, в идеале, конечно, еще и розу ей преподнести…»

Опыт второй: «Деньги»

«Деньги должны быть всегда, в любом случае, но думать о них нужно в самую последнюю очередь. При этом нельзя давать повод девушке задумываться о том, что у тебя денег нет. Нужно просто озарять ее позитивом и тем, что вас окружает».

Опыт третий: «Романтика»

«Если вдруг, к примеру, в настоящий момент ты на мели, то весь твой шарм и позитив направляется в романтику. Ты засыпаешь девушку комплиментами, рвешь цветы на клумбе так, чтобы она этого не видела, даришь ей шарики, что-то еще… В ход идет конкретная романтика: посмотри, какое небо голубое, какая луна прекрасная… анекдоты, рассказы… Если денег нет, то ты впечатляешь ее своим умом, харизмой… всем, чем можно. Цель одна, поэтому ты стелешь ей красную дорожку из лести и комплиментов. Ты делаешь всё для того, чтобы она даже не задумывалась о том, есть ли у него деньги или их нет».

Опыт четвертый: «Чувствовать человека»

«Любую девушку надо чувствовать, надо обращать внимание на то, что ее больше всего растрогает, что заденет, что огорчит. И бить надо по больным темам. Если ты видишь девушку и чувствуешь ее, ты знаешь, что у нее что-то случилось, и начинаешь входить в полное ее доверие, чтобы она не задумывалась о том, что ты сам из себя представляешь, есть ли у тебя работа, квартира, машина… На данном этапе ты ее просто впечатляешь всем своим нутром, всем, что у тебя есть, и даже большим».

Опыт пятый: «Фифа и серая мышь»

«Когда мне было 17, друзья пригласили меня в новую компанию. Там было много красивых девушек, но меня впечатлила лишь одна серая мышь, поскольку все знакомые сказали мне, что она неприступна. Она сидела скромная, в ней не было ничего выдающегося… Но именно потому, что мне сказали, что она недоступна, она меня сразу привлекла. Именно такие девушки мне нравятся. Передо мной сразу ставится конкретная задача победить эту девчонку. Таких девушек мало осталось, в большинстве случаев девушки ведут себя развратно. Конечно, мужчины разные есть, но «фифы» уже всем приелись, и скромность и недоступность гораздо сильнее влекут мужчину. И для того, чтобы завоевать такую барышню, нужно ее раскрыть и заставить доверять себе. Что же касается «фифы», то ее, пожалуй, больше привлекают деньги, и в данном случае давить нужно именно на это».

Опыт шестой: «Будь проще»

«Будь проще, и люди к тебе потянутся. Данное выражение банально, но подходит ко всем без исключений. Общительный, открытый человек всегда привлекает к себе внимание. В любой ситуации нужно оставаться человеком и так же относиться к окружающим. Девушек, так же как и парней, это привлекает. Чем проще и открытей ты будешь, тем больше у тебя шансов понравиться барышне. При этом нельзя раскрываться до конца, нужно научиться каждый раз открывать в себе что-то новое, в любом человеке всегда должна оставаться маленькая загадка».

Опыт седьмой: «Постель»

«Я убежден, что это нужно девушкам больше, чем мужчинам. Но если барышня в первый же день становится доступна, то для меня, как для мужчины – это одноразовые отношения, которые в дальнейшем перестают быть интересны. Поэтому девушки в подобных ситуациях должны себя контролировать и держать мужчину в напряжении, чтобы последний не возомнил себя царем и богом. При этом для мужчины в постели не должно быть запретных тем. Необходимо показать барышне свою мужскую силу, уверенность в себе. Для кого-то важна романтика, кому-то нужна безудержная страсть… И чем многогранней будет ваша сексуальная жизнь, тем интересней вы будете партнеру и тем болезненней будет ему вас потерять. Кроме того, существует еще и так называемая сексуальная совместимость, темперамент… Кому-то это нужно раз в неделю, а кому-то – два раза в день. Поэтому при выборе постоянного партнера нельзя забывать и об этом».