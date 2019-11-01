Продолжение обновления

Очередные кадровые замены и перестановки

Крымское правительство всё ещё находится в стадии формирования. Процесс успел изрядно затянуться, но, по крайней мере, уже завершился приём документов граждан, желающих принять участие в конкурсе на получение должностей в Совете министров. А ещё парламент республики согласовал кандидатуры вице-премьеров.

Кто ушёл, кто остался

Итак, на внеочередном заседании сессии Государственного совета РК депутаты поддержали и согласовали предложенные главой республики кандидатуры на должности заместителей председателя крымского правительства. Кресла вице-премьеров остались за Юлией Жуковой, Евгением Кабановым, Игорем Михайличенко, Павлом Королёвым, Георгием Мурадовым и Ириной Кивико. Как вы помните, ранее к числу зампредов присоединились министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин и министр социальной политики Елена Романовская. Таким образом, теперь у премьер-министра республики стало восемь заместителей. Довольно скромное количество по сравнению с прежними двенадцатью.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«В новый состав правительства Крыма вошли известные люди. Они прошли собеседование и дали определённые гарантии своей эффективной работы на следующий период. Очень важно, что они осознали объём предстоящей работы. Потому что многие представляли себе, что задача стоит их трудоустроить. Это важно для любого человека, но для крымчан важно другое: чтобы были решены многочисленные проблемы региона. От вице-премьера многое зависит, нужно курировать два-три министерства и точно понимать, что от них требуется. За прошедшую пятилетку были сделаны серьёзные кадровые выводы».

Теперь о тех, за чей счёт было сокращено число вице-премьеров. Во-первых, стены Совмина покинула Лариса Опанасюк, которая прежде совмещала должность зампреда с функциями руководителя аппарата Совмина. Чиновница занималась формированием новых принципов работы правительства и взаимодействия органов власти, курировала культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу республики.

Должности зампреда лишились также Алла Пашкунова, на бывшем посту курировавшая социальную сферу, и Дмитрий Полонский, отвечавший за внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь в регионе. Последний, кстати, теперь возглавит инвестиционную компанию, но в качестве советника главы республики продолжит курировать внутреннюю и информационную политику.

А закрывает список отстранённых от должности вице-премьеров Виталий Нахлупин. В последнее время о нём успели позабыть, хотя не так давно он успел изрядно прославиться: год назад правоохранители задержали его по подозрению в получении взятки. Следствие продолжается до сих пор.

Не ждали

К слову об одиозных чиновниках. Недавно был освобождён от должности председатель Госкомитета по межнациональным отношениям Ленур Абдураманов. Причиной стал истёкший срок действия срочного служебного контракта, который по неизвестным общественности причинам не стали продлевать. Возможно, экс-глава Госкомнаца плохо справлялся со своими обязанностями – не нам об этом судить. Как бы то ни было, ему на смену пришёл самый неожиданный из возможных кандидатов – экс-мэр Белогорска (ещё украинских времён) Альберт Кангиев.

На случай, если вы не помните, чем знаменит данный гражданин, сообщаем: он был одним из очень немногих крымских чиновников, кто во время Крымской весны открыто выступал против проведения референдума и, соответственно, возвращения полуострова в состав России. Очевидно, теперь Кангиев пересмотрел свои взгляды и решил вернуться в политику. Причём волей судьбы и крымской номенклатуры сходу обосновался не где-нибудь, а в стенах республиканского правительства. Что из этого выйдет – пока интрига.

Старые и новые

Тем временем новых руководителей успели обрести все города республики. О части новоназначенных глав крымских муниципалитетов мы рассказывали в прошлом номере («Обновления бывают разными» в №552 от 1 ноября). Теперь посмотрим, кто занял оставшиеся градоначальнические кресла.

Главой администрации Бахчисарая стал Дмитрий Скобликов, прежде возглавлявший муниципальное автономное учреждение «Институт развития Бахчисарая». Собственно, кроме этого факта о новом градоначальнике пока мало что известно. Он родился в 1988 году в посёлке Сельцо Брянской области, окончил образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский новый юридический институт» по специальности «юриспруденция». С 2009 года проходил воинскую службу в Федеральных органах государственной охраны РФ.

В Саках градоначальником был избран Михаил Афанасьев, который до августа этого года занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты Крыма. После увольнения с должности главы Сакской администрации Андрея Ивкина, Афанасьев являлся исполняющим обязанности руководителя муниципалитета. Он родился в 1982 году в Севастополе. Окончил Таврический национальный университет им.

В. И. Вернадского по специальности «правоведение». Работал в юридической сфере и судебном производстве.

Градоначальником Старого Крыма остался Григорий Балабанов. В отличие от подавляющего большинства руководителей городов республики, чиновник бессменно занимает свой пост ещё с 2014 года. Он родился в 1975 году в городе Гардабани в Грузии. Окончил Симферопольский автотранспортный техникум и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «менеджмент организации». Был механиком Совета ветеранов войны и труда при Добровском сельском совете, некоторое время работал на частном предприятии. Четыре года депутатствовал по мажоритарному округу (муниципальный уровень выборов), но был вынужден сложить полномочия в связи с избранием на должность главы Старокрымской администрации.

Продолжаем работу

Главой Феодосийской администрации стал Сергей Бовтуненко, которому уже доводилось руководить городом в феврале этого года. Он родился в 1965 году в селе Ленинградском в Казахстане. Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Степана Макарова в Николаеве по специальности «экономика предприятия». Работал электромонтёром по ремонту оборудования третьего разряда на Керченском заводе имени Войкова. Был старшим техником Феодосийского отделения 26-го Московского научно-производственного объединения «Нефтегазавтоматика», слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике пятого разряда, машинистом аммиачных холодильных установок пятого разряда совхоза-завода «Феодосийский». Затем перешёл на государственную службу.

Не произошло смены руководства и в Щёлкино: там депутаты горсовета переизбрали Владимира Загребельского, который руководил местной администрацией с марта 2017 года.

«Мы продолжим работу, которую проводили до конкурса, – пообещал переизбранный градоначальник. – Первоочередной вопрос у нас – это проведение капитального ремонта кровель, замена лифтов в городе. В большей степени это коммунальные вопросы, и, конечно же, будем прорабатывать механизмы реализации намеченных планов. Один из важнейших вопросов, стоящих перед администрацией, – строительство набережной в Щёлкино».

Владимир Загребельский родился в 1985 году в селе Степановка Александровского района Донецкой области. Окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта в Харькове по специальности «теплоэнергетика». Трудился инженером службы энергосбыта в «Восточно-Крымской энергетической компании» в Щёлкино, затем, поднимаясь по карьерной лестнице, дослужился до должности генерального директора предприятия. В 2017 году сменил поприще и перешёл на госслужбу: стал заместителем главы администрации Щёлкино, а вскоре сам её возглавил.

И, наконец, последним в списке новых градоначальников республики является Иван Имгрунт, назначенный на пост главы администрации Ялты. Он родился в 1961 году в Караганде, Казахстан. Окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» по специальности «правоведение», квалификация – юрист.

Позже получил степень доктора социологических наук. Работал в органах прокуратуры, затем перешёл на государственную службу. Был главой муниципального образования Белореченский район в составе Краснодарского края. В этом году успел поработать помощником председателя крымского Совмина, а в июне стал заместителем главы Ялтинской администрации.

«Избираясь четырежды на должность главы муниципального образования Белореченский район, я испытывал не радость, а чувство ответственности, которое испытываю и сегодня, – признался Иван Имгрунт. – Понимая груз ответственности, я благодарен депутатам горсовета, которые оказали мне эту честь, главе Крыма, который поддержал меня, и ялтинцам, которые голосовали за меня в ходе онлайн-голосования. Хочу заверить: всё, что от меня зависит, я сделаю. Буду объединять все здоровые силы и постараюсь оправдать доверие. За пять месяцев работы здесь я убедился, что к сильным сторонам Ялты относятся, прежде всего, люди, проживающие в городе. Это депутаты, общественный актив, директорский корпус, предприниматели, мальчишки и девчонки и их родители, которые здесь живут и гордятся своим городом. У Ялты много проблем, но мы будем вместе их решать».

А вот самым слабым звеном и наиболее сложной и масштабной из стоящих перед городскими властями задач новый глава администрации считает строительство инженерных сетей. «Нам нужно построить инженерные сети, а уже на них можно будет «нанизывать» все социальные и культурные объекты, жильё, создавать необходимую инфраструктуру, разгрузить пассажиропоток», – пояснил Иван Имгрунт.

При этом он пообещал навести порядок, озеленить город, начать мыть и чистить улицы. Что же касается кадровых перестановок, новый глава Ялтинской администрации заверил: «Я сторонник плановых замен ради дела».