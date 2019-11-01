Противоречивый индекс

Насколько крымские города комфортны с точки зрения качества городской среды?

После требования президента России Владимира Путина кардинально улучшить комфортность городской среды в городах России, повысить индекс ее качества на 30 процентов и сократить в связи с этим количество городов с неблагоприятной средой в два раза, было запущено масштабное исследование, проведенное Минстроем России. И выяснилось, что крупнейшие города Крыма, согласно критериям упомянутого исследования, неблагополучны с точки зрения комфортности городской среды. По этому поводу специалисты, в том числе и крымские, уже высказали свое несогласие. Даже поскандалить в прессе успели. Но, судя по реакции в соцсетях, мало кто из жителей полуострова оказался несогласен с некомфортностью своих населенных пунктов. Многих многое не устраивает...

Заветный рубеж – 180 баллов

Специалисты Минстроя делали это исследование около трех лет, с 2016 года оценив 1114 городов России по 36 показателям, присвоив им определенные баллы в разных категориях и соответствующий рейтинг. Таким образом, города, набравшие свыше 180 баллов, считаются благополучными, набравшие меньше – неблагополучными (немного забегая вперед, отметим, что в Крыму больше 180 баллов набрали всего три населенных пункта и все они – на ЮБК). А самыми лучшими городами по качеству городской среды, согласно расчетам Минстроя РФ, стали Москва – 276 баллов и Санкт-Петербург – 238 баллов. Среднее же значение индекса качества городской среды по стране составило 163 балла. А доля городов с благоприятной городской средой – 23%. Но что же это за баллы такие и как и за что именно они начисляются? Попробуем разобраться...

Методика такая

Вышеупомянутый индекс качества городской среды, как сообщается на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, – «инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды». Индекс формируется для реализации положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

В частности, как объясняют в Минстрое, индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с пятью критериям качества городской среды: жилье и прилегающие пространства; улично-дорожная сеть; озелененные пространства; общественно-деловая инфраструктура и социально-досуговая инфраструктура. Но поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и прочего и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств добавляется и критерий «общегородское пространство», объединяющий, по сути, все остальные. Итого – шесть критериев. У каждого из них есть по шесть «подразделов», и в итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов. Специалисты подсчитывают количество условных баллов в каждом из критериев, суммируют их, и получается, так сказать, общегородской балл.

Что в Крыму?

На полуострове средний балл комфортности составил 148, а максимальное количество получила Ялта – 200 баллов. При этом, например, такие крупные и далеко не самые, так сказать, «затрапезные» города, как Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия, оказались в списке городов с неблагоприятной средой обитания.

Общими проблемами крымских городов стали улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, а также уровень развития общегородского пространства. При этом все крымские города находятся в зоне так называемого условно комфортного климата (баллы за это начисляются в разделе «общегородская среда»), что отчасти компенсирует недостатки инфраструктуры. И, стоит полагать, что не будь у нас такого климата, прекрасной природы, то общие оценки были бы хуже…

Итак, как же оценили специалисты крымские города.

Город Щелкино получил 136 баллов. Из них больше всего за «жилье и прилегающие пространства» – 40, а меньше всего за общественно-деловую инфраструктуру – 8.

Судак – 176. Более-менее «ровный» город оказался. И почти подобрался к заветному рубежу в 180 баллов, за которым наступает статус комфортабельного города. По всем критериям – от 22 до 39 баллов.

Город Саки тоже почти достиг 180-балльного рубежа, не дотянув всего-то один балл. При этом лучшие показатели зафиксированы здесь в категории «жилье» – 40.

Старый Крым получил меньше всего баллов среди крымских городов – 105. Здесь по всем критериям (кроме климата и природы) очень низкие показатели, а также самый низкий по региону показатель – 7 баллов – по развитию социально-досуговой инфраструктуры.

У Красноперекопска 153 балла. Самые лучшие показатели в сфере озеленения пространства – 38, а самые худшие – в сфере общественно-деловой инфраструктуры – 13.

Джанкой получил 141 балл. При этом самая плохая оценка досталась озеленению пространства – 11, а самая лучшая общегородскому пространству – 38 баллов.

Белогорск – 146 баллов. Тоже, как и у Судака, всё более-менее «ровно», но не так, впрочем, хорошо – от 16 до 22 баллов (и только за общегородское пространство – 35).

Бахчисарай – 159 баллов. Лучше всего в этом городе, по мнению специалистов российского минстроя, обстоят дела с озеленением пространства – 33 балла.

Армянск набрал 166 баллов. И больше всего за «жилье и прилегающие пространства» – 30 и за «озеленение» – 38. Хуже всего здесь обстоят дела с социально-досуговой инфраструктурой – 21 балл. Но тут, конечно, нужно сравнивать с некоторыми другими городами полуострова, где и таких оценок не получилось.

Алушта оказалась среди рекордсменов – 198 баллов. И, естественно, попала в число трех крымских городов, которые, согласно методике Минстроя, могут считаться благополучными с точки зрения комфорта среды. В частности, за жилье и за общественно-деловую инфраструктуру Алушта получила 43 и 41 балл, соответственно. А самая низкая оценка – за улично-дорожную сеть – 24 балла.

Алупка и Ялта получили больше всего баллов в Крыму. По 200 каждый из городов. При этом в Алупке самую хорошую оценку дали за озеленение пространства – 44, а самую низкую за жилье – 24. А в Ялте самая низкая оценка у улично-дорожной сети – 28, а самая высокая у общественно-деловой инфраструктуры – 41 балл.

Город-герой Керчь – 151 балл. Жилье и общегородское пространство получили одинаково хорошую оценку – по 30 баллов, а вот озеленение – всего 15.

Евпатория – 163 балла. Визуально один из лучших за последние годы городов полуострова не попадает в число комфортных, согласно расчетам российского минстроя. Видимо, повлияли на общую оценку низкие показатели по озеленению – 14 и социально-досуговой инфраструктуре – 20 баллов.

Симферополь – 165 баллов. Лучше всего в столице Крыма обстоят дела с общегородским пространством – 35 баллов, а хуже всего с улично-дорожной сетью – 19.

Феодосия – 174 балла. Здесь подкачало озеленение – 20 баллов всего, учитывая более чем благоприятный для этого дела климат. А лучше всего ситуация в сфере жилья – 37 баллов.

Город-герой Севастополь набрал 169 баллов. Здесь неплохо обстоят дела с жильем – 38 баллов и с озеленением пространства – 33. А хуже всего с дорогами – 24 балла и с социально-досуговой инфраструктурой – 22 балла.

Пятилетка надежды

В российском Минстрое намерены следующую пятилетку посвятить в том числе и решению данного вопроса. В смысле, увеличению количества городов с улучшенной средой обитания. «К 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676. А среднее значение самого индекса – составлять не менее 212 баллов. Это та задача, которую мы должны совместно с регионами решить в ближайшие пять лет», – сообщил профильный министр Владимир Якушев. При этом не сообщается, попадут ли в течение этих пяти лет крымские города в число «улучшенных счастливчиков».

Мнение о поверхностности

Урбанист Святослав Мурунов в беседе с РИА Новости Крым раскритиковал рейтинг Минстроя, который включил Симферополь, Керчь и Феодосию в список городов, «неблагополучных» с точки зрения комфортности городской среды. По словам Мурунова, подобные рейтинги формируются без широкой дискуссии и не учитывают особенностей городов, которые они оценивают. «У этого рейтинга слабая методология, он поверхностный, – считает Святослав Мурунов. – Бьет по очевидным больным местам – дороги, инфраструктура. А у тех же крымских городов с богатой историей некоторые особенности формировались десятилетиями. Такая же ситуация и с климатом – крымские климатические условия рейтингом не учитываются». По мнению урбаниста, рейтинги и конкурсы Минстроя «вытеснили городскую политику и городские дискуссии», вместо этого унифицируя подходы к развитию разных, не похожих друг на друга городов.