В честь единства

В Симферополе появился уникальный арт-объект «Время Крыма»

Ко Дню народного единства в столице полуострова, на улице Гоголя, в той её части, которая граничит со сквером им. Тренева, появился уникальный арт-объект под названием «Время Крыма», сделанный российскими кузнецами. Это кованая 15-тонная карта России, длиной более 10 метров. Своего рода металлический паззл со множеством замечательных мелких деталей, характеризующих разные регионы страны, их особенности или главные достопримечательности. Кроме того, она сделана в виде солнечных часов, которые будут показывать астрономическое время.

От гномона до окраин

Над созданием этой огромной металлической карты трудились более 300 кузнецов. В Симферополь они приехали каждый со своим – со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов, над которыми трудились в общей сложности почти полтора месяца. И уже здесь, на месте, все их собирали воедино, и Симферополь отныне станет «местом постоянной прописки» этого арт-объекта. Таким образом, на карте оказались достопримечательности каждого региона нашей страны.

Например, Москва представлена Кремлем, Санкт-Петербург – кораблем. На карте Калининградской области, рядом с кафедральным собором, – кусок янтаря. Урал символизирует гроздь рябины и бажовская ящерица. Пермский край – миниатюра памятника «Пермяк – соленые уши», Челябинскую область – памятник легендарному физику-ядерщику Игорю Курчатову и трактор. А на карту Оренбургской области прикреплен настоящий пуховый платок. На карте житницы России – Кубани – ржаной сноп и виноградная гроздь. На Камчатке рыбачит с удочкой представитель коренного населения. Ну а Крымский полуостров прикреплен новейшим архитектурным символом присоединения к России – мостом через Керченский пролив. А в самом центре карты закреплен гномон (стержень, указатель), который венчает кованая фигура ангела-хранителя. Этот гномон будет своей тенью показывать время на циферблате солнечных часов, также сделанных на этой карте.

Продолжение следует

Кстати, что касается презентации, то в канун Дня народного единства эту карту в Симферополе презентовал глава Всероссийской общественной организации «Гильдия кузнецов России», шеф-координатор проекта Василий Кондуров.

«Мы привезли сюда фрагмент Приморского края для его водружения на российскую карту, в течение трех дней занимались монтажом и помогали регионам, которые не успевали. Шикарное мероприятие, и впечатлений просто море. Не каждый день вот так собираются мастера со всей страны, чтобы пообщаться, поделиться друг с другом своим опытом и профессиональными секретами», – рассказал журналистам на презентации Дмитрий Сахаров, кузнец из Владивостока.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«Это уникальный арт-объект, подобного которому нет нигде в Российской Федерации. Объект, который насыщен и пропитан духовно-патриотическим смыслом. Уверен, он станет очередной визитной карточкой Крыма, местом притяжения для жителей и гостей Симферополя».

Кроме того, стало известно, что в следующем году кузнецы со всей России вновь соберутся в Симферополе, чтобы заменить простые стойки внушительной и тяжелой металлической карты на стойки-деревья – кованые дубы и кедры, под кронами которых будут «обитать» разные птицы и звери.

«Новый арт-объект будет радовать жителей крымской столицы весь год, после чего кузнецы добавят на карту новые кованые объекты», – уточнила глава администрации Симферополя Елена Проценко.