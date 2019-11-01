Жалоб меньше, чем нарушений

А вы довольны тем, как кормят вашего ребёнка?

Социальные сети уже пестрят возмущёнными постами о низком качестве школьной еды. А тут ещё оказалось, что больше половины нарушений, выявляемых специалистами республиканского управления Роспотребнадзора при проведении проверок, касаются как раз питания в детских образовательных учреждениях. Чем же кормят крымских детей в школьных и детсадовских столовых? И кто в ответе за содержимое их тарелок?

Фальсификаты и суррогаты

В плане реализации национальных проектов есть пункт об увеличении продолжительности здоровой жизни населения. Обратите внимание: не просто жизни, а именно здоровой, полноценной и качественной. Основы этого здоровья закладываются в детском возрасте – в пору формирования растущего организма. Но если рацион ребёнка в это время состоит из некачественных продуктов, суррогатов и тому подобного, в будущем проблем не миновать.

В 2016 году Объединение потребителей России обратило внимание, что среди продуктов, которые закупают учебные учреждения для детского питания, всё чаще встречается фальсификат. Напомним, что таковым считаются товары, на этикетке которых указана ложная информация о составе и качестве, вводящая потребителей в заблуждение. Чаще всего поставщики продавали в школы и садики суррогаты из пальмового масла, выдаваемые за натуральную «молочку»: сливочное масло, твёрдый сыр, сметану и творог. Также встречались случаи фальсификации мясных продуктов. Например, в колбасных изделиях вместо дорогой говядины экспертиза обнаруживала дешёвое мясо птицы. Помимо фальсификата, лабораторные исследования выявляли несоответствие продуктов показателям безопасности. Например, наличие антибиотиков в «молочке» и мясопродуктах. Дошло до того, что в один из периодов почти половина образцов, взятых для исследования из пищеблоков, оказывалась ненадлежащего качества.

Чтобы как-то остановить беспредел, устроенный поставщиками в сфере государственных закупок, в том же 2016 году в Крыму начали работать общественные комиссии, взявшие на себя контроль качества питания в школах и детских садах полуострова. Комиссии посещали пищеблоки учебных учреждений и проверяли весь оборот продуктов от момента их поступления до подачи на детские столы. В случае выявления фальсификата заказчик в лице администрации учебного учреждения в одностороннем порядке расторгал контракт с недобросовестным поставщиком. Впоследствии Федеральная антимонопольная служба вносила таких предпринимателей в «чёрный список», что на два года лишало их права участия в государственных закупках. Причём возможности переименовать контору и вернуться на рынок раньше положенного срока у них нет, поскольку в список вносятся сведения не только о самом предприятии, но и о его директоре и учредителях.

Надежда Анельчук, заместитель председателя совета Регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в РК:

«Начиная с 2016 года семь поставщиков были внесены в реестр недобросовестных. В основном это предприятия, зарегистрированные на территории Крыма и Севастополя. Сведения о них находятся в открытом доступе. Если перевести результаты контроля в цифры, то в 2017 году по итогам лабораторных исследований в учебных учреждениях республики было выявлено 46% фальсифицированной молочной продукции. На сегодняшний день данный показатель снизился до 3%. Это связано, прежде всего, с тем, что многие предприятия сознательно уходят от поставок недоброкачественной продукции в школы и детские сады, поскольку понимают, что это для них чревато».

Добро пожаловать в «чёрный список»

Кстати, использование некачественных продуктов – не единственное нарушение, выявляемое в пищеблоках учебных учреждений. Бывают также случаи несоблюдения в столовых примерного двухнедельного меню. То есть фактический рацион детей не совпадает с тем, что был согласован с территориальным управлением Роспотребнадзора. Казалось бы, какая ерунда в сравнении, например, с пальмовым жиром, выдаваемым за сливочное масло. Однако несоблюдение рациона считается очень серьёзным нарушением, поскольку он составляется не наобум, а с учётом всех потребностей детского организма.

Наталья Пеньковская, главный государственный санитарный врач Крыма:

«Нарушения в организации питания в детских образовательных учреждениях занимают до 67% среди итогов проводимых нами проверок. При этом в структуре обращений на нашу «горячую линию» жалобы на питание в школах и детских садах составляют совсем небольшой объём – менее 2%. Дело в том, что те нарушения, которые мы выявляем в ходе контрольно-надзорных мероприятий, в принципе не видны ни родителям, ни детям. Наша цель предупредить чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера, поэтому все эти нарушения должны быть устранены».

По словам Натальи Пеньковской, на одном из недавних заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии рассматривался проект новой программы по координации действий при организации детского питания с привлечением родительских комитетов. Хотя родители, по идее, и сейчас могут принимать участие в контроле за тем, из чего и как готовят для их детей.

В любом учебном учреждении – и в школах, и в детских садах – качество питания должна контролировать бракиражная комиссия. Она следит за закладкой продуктов в котёл, за соблюдением санитарных норм и требований, за следованием технологиям приготовления блюд и проводит бракираж готовой еды. В комиссию должны входить не только представители администрации учебного учреждения, но, в обязательном порядке, медработник и представитель родительского комитета.

Лилия Орлова, ведущий специалист управления комплексной безопасности ГКУ «Учреждение централизованного обслуживания» Минобраза РК:

«Начиная с сентября 2019 года количество жалоб родителей на качество питания в школах и детских садах существенно уменьшилось. У нас есть взаимодействие с гражданами. Работает «горячая линия» Министерства образования, позвонив на которую можно оперативно решить все вопросы, связанные с питанием в учебных учреждениях. Но таких звонков поступает немного».

Хочу всё знать

Если же вы не очень доверяете вердикту бракиражной комиссии, не переживайте: уже совсем скоро любой родитель сможет самостоятельно вести контроль качества детского питания. В этом году Общественная палата Крыма поддержала запуск интернет-проекта «Хочу всё знать». В чём суть проекта? Каждому учреждению присваивается QR-код, который будет размещён в доступном для родителей месте. Последним достаточно будет навести на него смартфон, чтобы получить всю информацию об используемых в пищеблоке продуктах: стоимость их закупки (если она слишком низкая, детей, скорее всего, кормят фальсификатом), кто поставщики и производители. Также можно будет ознакомиться с информацией о «чёрном списке» поставщиков. Кроме того, родителям будет предоставлена возможность обратной связи: они смогут оставлять свои предложения и пожелания, связанные с повышением качества питания.