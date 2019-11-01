Два бюджета и третий зам

На что потратят севастопольские деньги и кто стал очередным вице-спикером местного парламента

В Севастополе депутаты местного парламента утвердили трехлетний бюджет города-героя, согласовали бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и выбрали очередного вице-спикера.

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Проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был представлен депутатам директором Департамента финансов Севастополя Владимиром Штопом. В ходе своего выступления он рассказал о том, что основные параметры в части доходов городского бюджета на 2020 год составляют 57,7 млрд рублей, на 2021 год – 50,3 млрд рублей, на 2022 год – 55,2 млрд рублей, расходов – 61,1 млрд рублей, 53,6 млрд рублей и 59,4 млрд рублей соответственно.

Владимир Штоп:

«Расходную часть бюджета на 2020 год в сумме 61 млрд 137 млн рублей можно разделить на два основных блока: это текущие расходы, их удельный вес 51%, и расходы капитального характера – это 49%».

При этом основными расходами бюджета в рамках ФЦП предусмотрен ремонт и реконструкция дорог, строительство медицинских учреждений, очистных сооружений «Южные» и яхтенной марины в Балаклаве.

Во время доклада директор Департамента финансов Севастополя Владимир Владимир Штоп сообщил депутатам о том, что в 2020 году доходная часть бюджета по сравнению с уточненным планом на текущий год вырастет более чем на 12 млрд рублей, или на 26,6%, а расходная – почти на 9,5 млрд рублей, или на 18,3%. Руководитель Департамента финансов подчеркнул, что динамика доходной и расходной части определяется объемами финансирования мероприятий по ФЦП и нынешний трёхлетний бюджет по-прежнему остается дотационным.

При этом принятый в первом чтении законопроект еще не является окончательной версией бюджета. Планируется внесение в него изменений перед вторым чтением. Срок внесения поправок установлен до 22 ноября 2019 года.

Бюджет ФОМС

Помимо городского бюджета, депутаты также поддержали бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Данный законопроект депутатам представила директор территориального ФОМС города Севастополя Татьяна Гроздова:

«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год – 5 641 860,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 449 239,4 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 641 860,4 тыс. рублей», – сообщила она.

Спикер заметила, что принятие данного законопроекта позволит в полном объеме реализовать базовую программу медицинского страхования. По данным докладчика, на 1 января 2018 года в Севастополе был застрахован 15 тыс. 531 человек, а на 1 января 2019 года – 429 тыс. 101 человек.

Татьяна Гроздова:

«Увеличение размера субвенций из бюджета федерального фонда в бюджет территориального фонда связано с ростом численности застрахованных лиц в Севастополе».

Отвечая на вопросы депутатов, директор фонда заметила, что 1% из выделенных средств идет непосредственно в сами страховые компании, что предусмотрено законодательством, а остальные денежные средства направлены непосредственно на оказание медицинских услуг.

Депутаты в свою очередь поддержали данный законопроект и приняли его единогласно. При этом срок внесения поправок был установлен до 13 ноября.

Третий вице-спикер

Еще один вопрос, который обсуждали депутаты, касался избрания заместителя председателя Законодательного собрания города Севастополя. В процессе обсуждения на эту должность была выдвинута одна кандидатура – депутата Ильи Журавлёва.

Илья Журавлёв:

«Вопрос не в количестве, а в качестве – в качестве работы Законодательного собрания. Вопросы законотворчества и контроля за исполнением законов – наши с вами полномочия, переданные нам нашими избирателями. Начальная школа первого созыва закончилась. Предстоит серьезная работа, направленная на оптимальный и эффективный результат в альянсе с исполнительной властью Севастополя на благо наших земляков. Учитывая, что сегодня на повестке дня стоят вопросы реализации федеральных задач, комплексного развития территории города, городских программ, поддержки местного самоуправления, решения острых социальных вопросов и вопросов благоустройства придомовых территорий, скорейшего регулирования цен на продукты первой необходимости и многие другие – всё это требует от нас наивысшей отдачи сил и знаний. Поэтому, подчеркиваю, – необходим альянс не только с исполнительной властью, но и со всеми представленными в Законодательном собрании политическими силами».

В пресс-службе ЗС сообщили, что в соответствии с регламентом Законодательного собрания избрание заместителя председателя проходило путём тайного голосования. В результате: 15 парламентариев поддержали кандидатуру Ильи Журавлёва, а четверо проголосовали «против».

Напомним, должность третьего вице-спикера севастопольского парламента была утверждена на пленарном заседании 22 октября. Тогда во втором чтении было принято соответствующее изменение в Устав Севастополя, и это изменение, кстати, вызвало негативную реакцию у части парламентариев, которые посчитали его «ошибочным решением».