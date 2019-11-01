Рекордный «улов» МЧС

С теплохода, затонувшего в 1942 году в Феодосии, подняли и уничтожили 61 103 взрывоопасных предмета

Новости о том, что обнаружены или уничтожены различные боеприпасы времен Великой Отечественной войны — не редкость на полуострове. Особенно для тех регионов, где в 1941-44 гг. шли наиболее тяжелые и продолжительные бои. Вот, к примеру, только за минувшую неделю сообщалось, что пиротехники МЧС обезвредили несколько авиабомб, обнаруженных местными жителями в поселке Багерово и в Ленинском районе, недалеко от Генеральских пляжей. Но «улов», который подняли со дна возле Феодосии, претендует на своеобразный рекорд.

Долгие месяцы работы

В минувшую среду, как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму, крымские спасатели закончили уничтожение нескольких десятков тысяч взрывоопасных предметов, которые были подняты на поверхность с затонувшего в районе Феодосии во время Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес». «Работы по разминированию проходили шланговым методом на глубине 17 метров в замкнутом пространстве при отсутствии видимости. Из-за илистого дна водолазам приходилось работать практически вслепую. Несмотря на все сложности, поставленные задачи по обследованию затонувшего теплохода, поиску, подъему и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов были выполнены в полном объеме с соблюдением всех норм безопасности», - рассказал начальник водолазной группы Специального морского отряда крымского главка МЧС Андрей Лязин.

Всего с затонувшего старого парохода было поднято и уничтожено 61103 взрывоопасных предмета: авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.

А уничтожили их «путем подрыва на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук».

Подводными работами на затопленном грузовом теплоходе занимался сводный отряд МЧС России – 34 человека и шесть единиц техники, шесть плавсредств.

Разговоры о том, что с «Жан Жореса» необходимо поднять боеприпасы шли многие годы. И кое-какие действия по предварительному обследованию были сделаны. Но полномасштабное обследование судна и работы по поднятию и утилизации боеприпасов с затонувшего во время Великой Отечественной войны и груженого снарядами теплохода «Жан Жорес» начались только в 2015 году. Спасатели патрулировали прибрежную полосу вблизи от места спецоперации, а «Морспасслужба» доставляла поднятые боеприпасы к причалу № 117. Тогда же о спецоперации в районе Восточного Крыма сообщила и пресс-служба главного управления МЧС России по РК. В то время были извлечены только 23 противотанковые авиационные бомбы весом по 10 килограммов (ПТАБ-10) и четыре артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра, которые впоследствии путем подрыва были утилизированы на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук.

А в октябре этого года начались основные работы по обследованию затонувшего теплохода и подготовке к поднятию на поверхность его опасного груза. С 11 октября было организовано закрытие района Феодосийской бухты для движения маломерных судов, обеспечена, как сообщалось, «техногенная безопасность», а также патрулирование прибрежной зоны. И вот теперь эта сложная и «долгоиграющая» операция, наконец, успешно, завершена.

Как погиб «Жан Жорес»

Внушительный грузовой двухпалубный теплоход «Жан Жорес» длиной около 110 метров был спущен на воду в июне 1930 года на Северной Верфи в Ленинграде и назван в честь деятеля французского и международного социалистического движения, борца против колониализма, милитаризма и войны, философа, историка Жана Жореса. Этот человек был застрелен накануне Первой мировой войны. Теплоход же в 1931 году вошёл в состав Балтийского пароходства. А затем был зачислен в состав Черноморского государственного морского пароходства. Когда началась война его перевели в состав Черноморского флота. «Жан Жорес», в частности, осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, в январе 1942 года был сильно поврежден в результате атаки авиации противника. Команда «Жан Жореса» наскоро отремонтировала судно и направилась в Феодосию с грузом снарядов и мин, однако через несколько дней корабль подорвался возле Феодосии на немецкой магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть под обстрелами противника было решено затопить судно, на борту которого находилось огромное количество взрывоопасных предметов. При подрыве, ремонте и дальнейшей эвакуации погибли около 40 человек.