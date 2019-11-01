Домушники в «топе»

В криминальном хит-параде недели лидируют симферопольские квартирные кражи

Крым в минувшую неделю жил тихой уголовной жизнью. Ничего сверхъестественного. Воры воровали, грабители грабили, мошенники мошенничали, ночные бабочки за «бабки» порхали, ну и так далее. Но некоторые виды уголовных промыслов всё же доминировали.

Жильё и жульё

В криминальном хит-параде лидируют домушники из столицы полуострова. А уголовную пальму первенства, пожалуй, стоит отдать 30-летнему симферопольскому наркоману Саше. Он совершил грандиозную квартирную кражу, находясь под лошадиной дозой дури. На автопилоте зашел в подъезд высотного дома на улице Киевской, поднялся на третий этаж и с ходу выбил дверь приглянувшийся квартиры. Внутри никого не было, зато было чем поживиться. Саня нашел пять с половиной миллионов рублей и более 20 тысяч долларов США. Дальше действия нашего героя труднообъяснимы – очевидно, глюки сыграли свою роль. Он связал из простыней канат и по нему через окно, спустившись на этаж ниже, забрался в другую квартиру. Здесь немного осмотрелся и выпрыгнул опять же через окно на улицу. При этом наш герой вывихнул ногу, но смог быстро исчезнуть. Хозяин обворованной квартиры уже утром обратился в полицию. Саню вычислили довольно быстро, он попал в объективы камер видеонаблюдения. Они четко зафиксировали, как Александр хромая уходил с места происшествия. После задержания правоохранители провели обыск в квартире у его папы. Там было обнаружено более шести миллионов рублей. Деньги, по словам хозяина, ему принес сын. Самое интересное, что похищенные доллары полицейские пока так и не нашли. Очевидно, их часть наркоман перевел в рубли, поэтому у его отца и нашли больше отечественной валюты, чем было украдено, а вот остальные баксы бесследно исчезли. На допросах Саша ничего толком объяснить не может, говорит, что находился под кайфом и не помнит, как и что. В этом деле довольно много странного. Как наркоман под дозой мог взять такой жирный куш? Случайность? А может, Саню кто-то навел и воспользовался его пилотируемым состоянием? Всё должно расставить на места следствие.

Также в Симферополе отметился 18-летний житель крымской глубинки. Он пришел к 30-летнему симферопольскому другу, выпил с ним водочки, друг отошел ко сну, а гость отошел восвояси с 14 тысячами хозяйских рублей. Утром пострадавший обратился в полицию, которая быстро нашла вора, но не нашла у него денег – все истратил.

62-летняя симферопольская пенсионерка стала жертвой проводимого у нее ремонта. Наша дама для проведения ремонтных работ в своем доме наняла 28-летнего строителя из пригородного поселка. Пенсионерка даже не подозревала, что он уже был судим за кражу и на достигнутом останавливаться не собирался. Строитель в ходе работы нашел заначку хозяйки, умыкнул оттуда 240 тысяч рублей и сбежал. Впрочем, сейчас он уже задержан.

30-летний симферополец зашел в гости к чете столичных пенсионеров, у которых когда-то снимал комнату. Посидели, вспомнили былое, ну, а гость заодно вспомнил, где хозяева хранят деньги. Ушел молодой мужчина, незаметно прихватив 22 тысячи рублей гостеприимной четы. Каково же было потом пенсионерам узнать, что их бывший квартирант, такой милый молодой человек, оказался таким хитрым ворюгой.

В Феодосии отличился 26-летний житель соседнего Кировского района. Он под видом консультанта по продаже газового оборудования пришел в гости к почтенному пенсионеру. Дедушка впустил в квартиру милого гостя, о чем потом горько пожалел. Когда хозяин отвернулся, «консультант» стащил из серванта 20 тысяч рублей и, откланявшись, быстро ушел. Пострадавший о приходе «газовщика» и уходе вместе с ним всей своей пенсии сообщил в полицию. Злодея поймали оперативно.

В Красноперекопске 26-летний квартирант обобрал своего почтенного хозяина. Сумма ущерба более 30 тысяч рублей. Срок наказания до пяти лет лишения свободы.

А хотели наслаждаться...

В последние дни в Крыму задержаны несколько наркосбытчиков и наркопроизводителей. В Симферополе очень неадекватно повел себя молодой мужчина. Увидев полицейский патруль, он резко развернулся и стал убегать. У правоохранителей сработал профессиональный инстинкт, они бросились следом, поймали беглеца, вывернули у него карманы, а там наркотики, так называемая «соль». Всего у задержанного было изъято 10 «соленых пакетиков», которые, по словам мужчины, он намеревался толкнуть «страждущим» симферопольцам.

В Саках правоохранители заглянули на фазенду 40-летнего местного жителя. И не зря. На приусадебном участке гражданина колосились несколько конопляных елок. Естественно, все они пошли под нож, а их заботливый хозяин пошел под статью.

Еще один житель Сакского района, 49 лет от роду, был пойман с пакетом марихуаны на кармане. Причем этого деятеля недавно уже задерживали с аналогичным грузом, и он находился под следствием. И тут на тебе, опять 25 граммов дурман-травы. И хотя задержанный поклялся, что хранил дурь для себя, жить просто без нее не может, серьезного наказания ему не избежать.

В Ялте полицейские провели досмотр автомобиля 37-летнего жителя соседнего города. В результате в салоне был обнаружен амфетамин. Хозяин зелья признался, что приобрел его по Интернету. Точнее по Интернету перевел деньги наркосбытчикам, а те указали адрес закладки, где находится дурь.

В Феодосии правоохранители задержали местного 39-летнего наркосбытчика. Задержанный пытался передать «соль» покупателю прямо на остановке общественного транспорта. Но в момент передачи появились полицейские.

Понемногу обо всем

В Симферополе задержан непорядочный 47-летний водитель. Он на своем автомобиле «Рено» гарцевал на стоянке возле одного из торговых центров города. Да так лихо, что сбил проходившего мимо 27-летнего мужчину. Несмотря на то что пострадавший получил серьезные травмы и корчился от боли на асфальте, водитель, не оказав ему помощи, скрылся с места происшествия. Однако чуть позже непорядочный владелец «Рено» был установлен и задержан. В отношении его уже составлен административный протокол.

Опять же в Симферополе попался 32-летний оконный мошенник. Он брал предоплату за установку пластиковых окон и пропадал. Так, у одной дамы проходимец получил 40 тысяч рублей, у другой – 35. Обе женщины остались и без окон, и без денег. Сколько таких по городу, сейчас выясняется.

В Красногвардейском районе пошустрил 17-летний местный паренек. Он заглянул в соседнее село и обчистил здесь стоявшие без присмотра «Жигули» («копеечку»). Юный злодей снял в автомобиле аккумулятор, плюс утащил из салона 800 рублей, банковскую карточку и документы. Когда 42-летняя хозяйка «Жигулей» обнаружила факт потрошения своего авто, то сразу обратилась куда следует. И уже вскоре вор понял, что так поступать не следует. Ведь ему сейчас ярко светит пять лет лишения свободы.