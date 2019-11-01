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СпецпроектОбзор прессы

Вокруг да около войны

Бункеры прошлого века, актуальность доктрины Примакова и союз против России

На этой неделе зарубежные СМИ, рассказывая о Крыме, обращали внимание как на вопросы политические, так и на чисто милитаристские. И давно минувших дней, и современные. Ну и про мост опять же вспомнили...

Балаклавский бункер впечатляет

Специальный материал, посвященный достопримечательностям времен Холодной войны, опубликовал британский сайт. В подборке достопримечательностей – «ядерные бункеры, ледяные обломки подводных лодок и покрытые мхом ракетные шахты». В презентации материала также сообщается, что «фотограф ведет хронику заброшенных зданий времен Холодной войны». Среди представленных объектов – сооружения нескольких стран и континентов. Германия, США, Казахстан, Польша, Босния, Великобритания, Латвия, Болгария и, конечно же, Россия, где фотограф побывал сразу на нескольких объектах в Москве, на Камчатке, в Сибири (Магадан) и во Владивостоке. Но главной достопримечательностью и российского раздела, и всего материала стал «Балаклавский бункер для подводных лодок». Это сооружение хорошо знакомо многим крымчанам, и, думаем, для жителей полуострова нет ничего необычного в том, что он стал неким победителем данной подборки. Бункер действительно очень впечатляет.

Интенсивность движения растет

Как пишет зарубежный сайт, отслеживающий наиболее значимые события в сфере перевозок и транспорта, с момента открытия движения по Крымскому мосту, которое состоялось 16 мая 2018 года, по нему проехало более 8 млн автомобилей. «Восемь миллионов автомобилей, в том числе 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовиков, проехали по Крымскому мосту почти за полтора года работы. Поток на полуостров менее чем на один процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин», – говорится со ссылкой на российские источники. Также отмечается, что наивысшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года и составила 1 млн автомобилей. При этом суточный рекорд пришелся на 12 августа – тогда по магистрали за 24 часа проехало 35 989 транспортных средств.

Британские военные готовят

«Королевский флот и морская пехота вместе с союзниками тренируются против России», – гласит заголовок зарубежного издания. «Великобритания проведет еще три года обучения украинских силовиков, которые находятся в конфликте с Россией по поводу Крыма», – также сообщается во вступлении к этому обширному материалу. Дело в том, что Великобритания подписала соглашение, которое позволит вооруженным силам этой страны продолжать обучать военнослужащих страны, «находящейся в конфликте с Россией», до 2023 года. В частности, об этом заявил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, назвав это «учебной миссией» с загадочным названием «Орбиталь». Также сообщается, что еще в июне этого года Королевский флот отправил HMS Duncan в Черное море для обеспечения подготовки украинских сил. А «водолазы Королевского флота делятся своими навыками с украинским флотом» уже давно. Всего же с 2015 года военнослужащие Великобритании обучили уже более 17500 военнослужащих ВСУ.

Доктрина Примакова обсуждается

Несколько дней назад, 29 октября, исполнилось бы 90 лет Евгению Примакову, одному из самых ярких государственных и политических деятелей нашей страны на рубеже тысячелетий. В частности, он был в свое время и главой российского правительства, и главой российского МИДа. Внешняя политика Примакова была настолько же сложной и многогранной, каким был он сам, а «доктрина Примакова» и «политика Примакова» уже давно стали нарицательными понятиями. «Идеи Примакова примеряют на себя едва ли не все политики России последних лет, но каждый понимает их по-своему, – говорится в аналитическом материале зарубежного издания. – Но именно его идеи лежат в основе нынешней политики России, и в Москве, похоже, считают, что время отказываться от них еще явно не пришло». Крым же здесь вот каким «боком». Западные аналитики, разбирая по косточкам доктрину Примакова, спорят над вопросом: является ли в её контексте естественным процессом возврат полуострова в Россию? И многие сходятся во мнении, что таки да.

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:50

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