За Кубок России идёт борьба...

...а УЕФА вводит новшества

Стартовав впервые в 1992 году, Кубок России, второй по значимости футбольный приз в стране, ныне разыгрывается в двадцать восьмой раз. За это время почётный приз трижды менял свой облик, ведь он переходящий.

Завоёванный навечно

Его обладателю взамен основного приза вручается на память копия. Но есть два условия, когда желанный приз остаётся навечно у его владельца. Для этого его необходимо выиграть три сезона подряд, что пока не удавалось сделать ни одному из его участников, или завоевать пять раз. Пока в истории нашего футбола этого удалось добиться двум клубам: московскому «Локомотиву» в 2007 году и ЦСКА – в 2009-м.

Поэтому Российскому футбольному союзу пришлось в 2010 году заказывать новый кубок. И сейчас он представляет из себя хрустальную чашу с серебряными ручками, а его основание и крышка тоже из хрусталя. В центре этого сооружения, весом около 17 кг, эмблема Российского футбольного союза, выгравирован герб РФ, а на серебряных пластинах в основании чаши выгравированы названия клубов, которые им владели. Их всего десять.

Восемь раз хрустальный приз и его два предшественника «зимовали» у московского «Локомотива», семь – у ЦСКА, по три раза – у «Спартака» и «Зенита», по одному разу – у московских «Динамо» и «Торпедо», казанского «Рубина», «Ростова», грозненского «Терека», «Тосно» из Ленинградской области.

Самыми удачливыми футболистами и тренерами в «общении» с Кубком России были московский «армеец», заслуженный мастер спорта Сергей Игнашевич, семь раз совершавший по дорожкам стадионов круг почёта с желанным призом в руках. А среди тренеров такой же чести, но шесть раз, удостаивался наставник московского «Локомотива», заслуженный тренер России Юрий Сёмин.

16 лет финальные матчи проводились в Москве, меняя только стадионы: «Лужники» (8), «Локомотив» (4), «Динамо» (3), «Торпедо» (1 раз), а с 2009 года решающая встреча колесит по городам: Химки, Ростов-на-Дону, Ярославль, Екатеринбург, Грозный, Каспийск, Астрахань, Казань, Сочи, Волгоград, Самара.

Грядут перемены

УЕФА решила к розыгрышам Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА добавить ещё и Лигу конференций, в каждой из которых будут выступать по 32 команды. Пока ещё точно не названо, по сколько клубов будут представлены в «зоне УЕФА» из разных стран. Но можно предполагать, что футбольную честь нашей страны будут отстаивать пять клубов. А коль так, то намного возрастёт цена победы в розыгрыше Кубка России или участия в его финале. Ведь подобный результат гарантирует лауреату в борьбе за почётный приз прямую путёвку в Лигу Европы УЕФА. Ведь, чего греха таить, в последние годы цена этого приза значительно упала в глазах наших главных тренеров, особенно тех, кто ведёт острое соперничество за победу в первенстве страны или участвует в розыгрышах клубных призов на международной арене. И коль жребий в 1/16 финала даёт им в соперники клубы первого или второго дивизионов, они, надеясь переиграть их без особых переживаний, решают выставить против них дублирующий или смешанный, но не основной состав. И нередко терпят неудачи уже в 1/16 финала, с которой вступают в борьбу за хрустальный кубок, уступая младшим по рангу коллегам.

Бесхозный приз

Вот и в нынешнем розыгрыше Кубка страны 2019/20 годов из шестнадцати клубов премьер-лиги семь были выбиты из турнира уже в поединках 1/16 финала. Причём обладатель почётного приза в сезоне 2018/19 годов московский «Локомотив» сразу же оставил почётный приз бесхозным, проиграв по пенальти калининградской «Балтике» – 1:1 (пенальти – 1:4). Новичок премьер-лиги «Сочи» в основное и добавочное время не сумел переиграть опытного бойца первого дивизиона ярославский «Шинник» – 0:0, который обыграл черноморцев по пенальти – 5:4. С одинаковым счётом по 0:1 наши соседи «Чёрные буйволы» из Краснодара уступили «Нижнему Новгороду», а московское «Динамо» – владивостокскому «Лучу». В свою очередь самарские «Крылья Советов» сдались новичку первого дивизиона, некогда популярному советскому клубу, первому владельцу Кубка страны, московскому «Торпедо», у руля которого дебютирует в тренерском цехе недавний центральный защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, – 0:2. Ну, и совсем плохо у казанского «Рубина» и «Тамбова». Первые были разгромлены подмосковными «Химками» – 0:3, а вторые – томской «Томью» – 0:4.

Кого увидим в 2020 году?

Поклонники футбола с особым интересом следили за игрой отличившихся «маленьких» клубов, но теперь уже в поединках 1/8 финала. Трое из них сумели одержать очередные победы и стать участниками четвертьфинала, который планируется проводить, пока ориентировочно, с 4 марта 2020 года. «Шинник», опять сыграв в основное и добавочное время вничью (2:2), теперь в гостях против «Нижнего Новгорода», победил по пенальти – 3:0, горячо благодаря за это своего вратаря Сергея Антипина, отразившего три пенальти, пробитые хозяевами поля. «Химки» в гостях переиграли «Оренбург» – 2:1, а московские автозаводцы на своём стадионе имени великого Эдуарда Стрельцова были сильнее «Балтики» – 1:0. Интересно отметить, что вся эта троица сгруппировалась рядом в турнирной таблице, а победитель предстоящего четвертьфинального матча «Торпедо» – «Химки» выйдет в полуфинал, где его футболистов поджидают титулы мастеров спорта России. Труднее будет ярославским ребятам, которые в четвертьфинале играют с двукратным финалистом последних розыгрышей Кубка России екатеринбургским «Уралом».

В 1/8 финала «Урал» у себя, уже в зимнем Екатеринбурге, принимая тульский «Арсенал», проигрывая по ходу поединка гостям и оставшись на 53-й минуте в меньшинстве (с поля за откровенный удар соперника по голове был удалён Бумель), смог сравнять счёт – 2:2, а затем удачно провел серию послематчевых пенальти – 5:4. Этот матч хорошо отсудил после большого перерыва симферопольский арбитр Анатолий Жабченко, представляющий сейчас коллегию футбольных арбитров Краснодара.

А вот в нижней части турнирной таблицы розыгрыша отчаянная «рубка» развернулась за места в четвертьфинале между клубами из премьер-лиги. На 93-й компенсированной минуте матча ЦСКА – «Уфа» прекрасным ударом провел гол «армеец» из Словении Яка Бийвол и после месячной «засухи» вывел свой клуб в четвертьфинал, где его соперниками станут земляки из московского «Спартака». «Народная команда», при удачной игре своего шведского форварда Джордана Ларссона, забившего два гола, взяла верх (2:1) над больше дублирующим, чем основным, составом «Ростова».

А в другом четвертьфинале сыграют действующий чемпион страны питерский «Зенит» с грозненским «Ахматом», которые без особого труда разделались со смешанными составами гостей. Первые переиграли томскую «Томь» – 4:0, а вторые – владивостокский «Луч» – 5:1.

Теперь с четвертьфиналистами Кубка России, среди которых будут экс-владельцы почётного приза – московские ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», питерский «Зенит» и «Ахмат» (бывший «Терек»), мы встретимся через четыре месяца, в марте грядущего года, когда они поведут сражение за места в полуфинале.