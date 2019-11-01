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Спорт

Новая волна

Джонатан Гуррейро и Тиффани Загорски

Что в активе у россиян?

Спортивный календарь распорядился так, что на стыке осени и зимы в последние годы в центре внимания поклонников спорта оказываются футбол и фигурное катание. И в фигурном катании на ледовую арену выходит новая волна. Девушки и юноши, среди которых немало россиян, демонстрируют новое, прогрессивное катание, которое не оставляет зрителей равнодушными.

В борьбе за Гран-при

Этот приз в мировой иерархии фигурного катания занимает третье место за турнирами одиночников, спортивных пар и танцоров на льду на Олимпийских играх и чемпионатах мира и разыгрывается ежегодно. Чтобы ныне выступить в финале, который состоится 5-8 декабря 2019 года в итальянском Турине, необходимо пройти ряд отборочных турниров, чтобы попасть в заветные шестёрки. Ведь в этих турнирах спортсмены ведут сражение на каждом из шести этапов за заветные очки, награждаются медалями за первые три места, им вручаются чеки с определённой суммой долларов.

Мы уже рассказывали о том, что фигуристы на отборочном этапе оспаривают шесть Гран-при: США, Канады, Франции, Китая, России, Японии, где кроме медалей ведут борьбу за призовые 180 тысяч долларов. Мы уже подробно осветили состязания в американском Лас-Вегасе, где на турнире «Skate America» россияне смогли завоевать золотую, по две серебряных и бронзовых медали из двенадцати разыгранных наград. Юная чемпионка России Анна Щербакова своими двумя четверными прыжками покорила не только зрителей, но и судей, отдавших ей первое место – 227,76, а третье место заняла опытная экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева – 205,97. Третьим был и наш молодой одиночник Дмитрий Алиев – 253,55.

Два «серебра» достались российским дуэтам. Медали были вручены пока мало известной паре Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (196,98) и нашим танцорам Александре Степановой и Ивану Букину (206,57).

Александра Трусова

Из Америки в Европу

Почти сразу же из США «цирк фигуристов», как шутя сами спортсмены величают свой интересный во всех отношениях турнир, перебрался в Канаду, чтобы провести второй этап Гран-при «Skate Canada». Здесь главной звездой турнира считался олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю. Он и был вне конкуренции, став сильнейшим среди одиночников – 322,59 очка, опередив ближайших соперников канадца Нам Нгуена (262,77) и японца Кейджи Танаку (250,03), как говорится, на две «трамвайные остановки».

Однако не Юзуру посчастливилось стать «первой звездой» Келуона, а 15-летней россиянке Александре Трусовой, дебютировавшей на взрослом Гран-при. Она не только стала первой среди одиночниц, но и установила два мировых рекорда: в произвольной программе (166,62) и в сумме двоеборья (241,02). Причём произвольную Саша начала с падения на четверном сальхове, но затем блестяще исполнила три четверных прыжка. Это позволило ей обойти японку Рику Кихиру – 230,33 и кореянку Юнг Ю – 217,49, а также оставить на пятом месте старшую подругу по сборной России экс-чемпионку мира Евгению Медведеву – 209,62.

В парном катании молодые россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71) смогли оставить за спиной опытных канадских мастеров Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро – 208,49 и соотечественников, чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова – 202,29. Увы, а вот наши перспективные танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов были лишь восьмыми (173,54), а победу отпраздновал дуэт из Канады Пайпер Джиллз и Поль Пуарье – 209,04.

Сразу же из Америки фигуристы улетели в Европу, чтобы во французском Гренобле сразиться на третьем этапе Гран-при за «Internationaux de France». И здесь все ждали, что первой у одиночниц будет воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская и мировая чемпионка Алина Загитова. Но ошиблись лишь с фамилией победительницы, которой тоже стала наша юная дебютантка Алёна Косторная – 236,00, опередившая заметно подросшую Загитову – 216,06 и стремительно прогрессирующую американку Марию Белл – 212,89. Как и в Лас-Вегасе, среди одиночников лучшим был американец Натан Чен – 297,16, а вторым финишировал наш Александр Самарин – 265,10.

Две российские пары, недавно ещё бывшие чемпионами мира среди юниоров, – Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным схлестнулись в состязаниях спортивных пар. Первенствовали Настя и Саша – 207,58, опередившие Дашу и Дениса на… один балл! Зато в танцах традиционно Гран-при Франции выигрывают местные олимпийские и мировые чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – 222,24. А пятёрку лучших закрыли россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро – 184,44.

После трёх этапов в США, Канаде, Франции в активе россиян 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Кто рвётся в Турин?

Пока в заветные шестёрки, открывающие путь в Турин, входят следующие фигуристы, правда, не все они стартовали на обязательных двух из шести этапов Гран-при.

Мужчины. Одиночники. Натан Чен (США) – 30, Юдзуру Ханю (Япония) – 15, Нам Нгуен (Канада) – 13, Джейсон Браун (США) – 13, Александр Самарин (Россия) – 13, Кевин Аймо (Франция) – 11 очков.

Женщины. Одиночницы. Брейди Теннел (США) – 22, Каори Сакамото (Япония) – 18, Александра Трусова (Россия) – 15, Алёна Косторная (Россия) – 15, Анна Щербакова (Россия) – 15, Рика Кихира (Япония) – 13 очков.

Спортивные пары. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 26, Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) – 22, Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) – 17, Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский (Россия) – 15, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (Россия) – 15, Чень Пень/Чин Йань (Китай) – 15 очков.

Танцы на льду. Мэддисон Хаббел/Захари Донахью (США) – 28, Оливер Смарт/Адриан Диас (Испания) – 18, Габриэла Пападакис/Гийон Сидерон (Франция) – 15, Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) – 15, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 14, Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 13 очков.

Сегодня, когда в свет выходит наш еженедельник, в китайском Чунцине принимает старт четвёртый этап Гран-при «Cup of China», который финиширует 10 ноября.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото twitter.com, imag.one, sport.rambler.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

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