Совет, любовь и закон

Признание брака, заключенного за границей, в РФ

Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит признание брака, заключенного за границами Российской Федерации. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

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Статья 158 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность признания действительным в России брака, заключенного за границей РФ, между: гражданами РФ; гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства; иностранными гражданами.

Признание брака, оформленного в компетентных органах иностранных государств за границей, означает, что такой брак будет иметь юридическую силу на территории РФ и приравниваться по своим правовым последствиям к браку, заключенному в компетентных органах РФ.

Заключенный за пределами РФ брак между российскими гражданами, а также между гражданами РФ и иностранными гражданами или лицами без гражданства признается действительным на территории России, если соблюдено законодательство того государства, на территории которого оформлен брак, и отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 1 ст. 158 СК РФ).

К таким обстоятельствам относится недопущение заключения брака между (ст. 14 СК РФ):

- лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке;

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства;

- усыновителями и усыновленными;

- близкими родственниками.

При этом для признания на территории России брака между иностранными гражданами необходимо только соблюдение законодательства того государства, на территории которого оформлен брак (п. 2 ст. 158 СК РФ).

Если не соблюдены все требования к условиям, форме, процедуре заключения брака в иностранном государстве, такой брак в РФ может быть признан недействительным (ст. 159 СК РФ).

Форма и условия

Поскольку условия, порядок, форма заключения брака в компетентном органе иностранного государства могут значительно отличаться от ­предусмотренных действующим законодательством РФ, необходимо узнать о них заранее.

Следовать установленным в законодательстве страны заключения брака требованиям необходимо, чтобы потом ваш брак нельзя было признать недействительным из-за несоблюдения условий или формы регистрации брака.

Для регистрации брака за границей вам могут понадобиться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- справка о семейном положении;

- согласие родителей на брак (для несовершеннолетних брачующихся).

В отдельных странах, возможно, потребуются справки об отсутствии судимости, анализы на ВИЧ и т.п.

После заключения брака супругам будет выдан документ, подтверждающий его регистрацию в соответствующем органе. Далее документы, подтверждающие заключение брака, для того чтобы они имели юридическую силу на территории России, необходимо будет легализовать, если иное не установлено международным договором РФ, и перевести на русский язык. Верность перевода необходимо будет нотариально удостоверить.

Для стран, подписавших Конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов, легализация иностранных официальных документов, в том числе подтверждающих оформление брачных отношений, не требуется. Единственной формальностью, которая может быть потребована, является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Однако и этого нельзя требовать, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, отменяют или упрощают эту процедуру или освобождают документ от легализации.

Граждане РФ, проживающие за пределами территории РФ, могут заключать браки в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях РФ. Форма, условия и порядок заключения т. н. «консульского брака» определяются на основании норм российского семейного законодательства.

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