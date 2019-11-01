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СпецпроектИстория

Актуальные советы столетней давности

90 лет назад журнал с ярко выраженной политической окраской «Красная панорама» посвятил целый спецвыпуск Чехову

Этот иллюстрированный общественно-политический и литературно-художественный журнал обычно рассказывал о решении насущных проблем советского государства. Так почему на его страницах решили говорить о всегда равнодушном к политике Чехове? Объяснение дал первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский: «Чехов был страстным врагом обывательщины во всех её проявлениях… мы должны признать, что, несмотря на гигантскую революцию, прошедшую в нашей стране… чиновник-бюрократ есть весьма заметный тип нашего времени… Это и делает Чехова полезным в работе по освобождению почвы от старой поросли...» С этой точки зрения Чехов актуален и сегодня.

Не навреди здоровью

Русский писатель, переводчик и литературовед Викентий Викентьевич Вересаев познакомился с Антоном Павловичем Чеховым в Ялте в 1903 году. И первое, что бросилось в глаза Вересаеву при посещении «неуютной дачи на Аутской улице», было печатное предупреждение на стене: «Просят не курить».

«Объявление “просят не курить” было как будто повешено не просто с целью избавить себя от необходимости говорить об этом каждому посетителю, – вспоминал в «Красной панораме» Викентий Викентьевич. – Мне показалось, это было для Чехова единственным способом попросить посетителей не отравлять табачным дымом его больных лёгких. Если бы не было этой надписи и посетитель бы закурил, я не представляю себе, чтобы Чехов мог сказать: “Пожалуйста, не курите – мне это вредно».

Стоит напомнить, что только 8 января 1964 года американский конгресс с подачи врачей обязал табачные компании размещать на сигаретных пачках надписи о вреде курения. А в Советском Союзе легендарный слоган «Минздрав ­предупреждает: курение опасно для вашего здоровья» появился лишь в конце 1970-х годов. В 1977-1978 гг. в СССР были предприняты первые шаги по введению предупредительной надписи Минздрава на пачках сигарет. Это был социальный вопрос, который рассматривался на уровне ЦК КПСС. А ведь Чехов решил эту проблему для себя ещё в 1903-м…

«Копаться в бумажном мусоре» грамотно

Сегодня ежегодно в мире издается примерно 800 тысяч названий книг общим тиражом 7 миллиардов. Это в десятки раз больше, чем столетие назад, однако все наперебой твердят о кризисе читательского интереса. Происходит это оттого, что люди изрядно подзапутались в колоссальном потоке информации. А ещё по причине неразрешимости дилеммы: что лучше – электронная библиотека или бумажные издания на полках.

В 1929-м альтернативы бумажным изданиям ещё не было. Но новая советская интеллигенция, пришедшая на смену старой, русской, в не меньшей степени, чем мы, сегодняшние, нуждалась в своеобразном гиде в мире книг, в советах по формированию интеллектуального багажа в виде домашней библиотеки.

На помощь в этом вопросе опять-таки пришёл Антон Павлович, а посредником между ним и новой интеллектуальной элитой выступил русский советский литературовед, детский писатель, театральный и литературный критик Александр Роскин. В том самом номере «Красной панорамы» он привёл пример идеальной личной библиотеки. Ею, по мнению Роскина, была та, что «Чехов хранил до самой смерти у себя в ялтинском кабинете».

В чём же её идеальность?

«Подбор книг этой небольшой библиотеки – в ней всего двести книг – отнюдь не случаен: её состав – краткий конспект пёстрого репертуара чеховских чтений, намечающий характерные особенности Чехова-читателя», – констатирует Роскин.

Примечательно, что чеховской натуре было совершенно чуждо «коллекционерство какого бы то ни было рода, особенно коллекционерство вещей». Его личная библиотека стала воплощением его стремления к культурной деятельности, подкреплённого всё возрастающим желанием «копаться в бумажном мусоре».

«Эти черты… находят своё рельефное отражение в составе ялтинского шкафа писателя», - пишет Роскин.

Почётное место в этом самом шкафу занимают классики русского художественного слова Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой. Рядом с ними стояли собрания сочинений наиболее выдающихся современников Чехова – Салтыкова-Щедрина, Гаршина, Успенского, Короленко. Стоит заметить, что Антон Павлович с необыкновенным вниманием следил за всем новым в области отечественной художественной литературы. «Читайте всё, что выходит, – советовал он начинающей писательнице Е. М. Шавровой, имея в виду русскую беллетристику. – Это для эрудиции нужно».

Но, при всём при этом, русские классики и новинки литературы значительно уступали медицинским книгам – наиболее значительному отделу чеховской библиотеки.

Само собой, в библиотеке имелся и Словарь русского языка Академии наук, книга, которая была любимым чтением Чехова в последние годы жизни. («Наблюдения над прогрессом языка доставляли ему живейшую писательскую радость»).

Интересовался Антон Павлович и периодическими изданиями. В них его внимание в первую очередь привлекала местная хроника. По утверждениям некоторых мемуаристов, газетные факты не раз являлись толчком для чеховских художественных вымыслов.

Отдать всё людям

Есть в «Красной панораме» и заметка сестры Антона Павловича Марии Павловны, которая бережно сохраняла его ялтинский домик для народа.

«Наступила революция, и после трудных переживаний мне удалось добиться внимания революционного правительства к памятнику о писателе, - пишет Мария Павловна. – Теперь это – уже государственное учреждение с официальным названием “Дом-музей А. П. Чехова в Ялте”… Приезжающие со всех концов СССР, экскурсиями и в одиночку, с утра и до вечера бегут к домику Чехова».

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:41

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