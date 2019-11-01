Очаг «Очакова»

11 (24) ноября 1905 года началось севастопольское восстание матросов Черноморского флота

В советской исторической литературе называют и другую дату начала мятежа – 8 ноября. Мол, команда крейсера «Очаков» восстала в тот самый день, когда «вождь мирового пролетариата» Ленин возвратился в Россию из эмиграции и занялся редактурой статьи о событиях на Черноморском флоте. Пока он её редактировал, события, собственно, и произошли: Севастополь пошёл вразнос, а статья - в печать. Прослеживая (или создавая?) подобные прямо-таки мистические совпадения, служители идеологии создавали связь событий на «Очакове» 1905 года и той революции, что случится через 12 лет...

«Евангелие» от вождя

Руководство о том, как правильно трактовать ноябрьские события в Севастополе, советские историки получили, так сказать, из первых уст, от самого Владимира Ильича. Его нога, как достоверно известно, ни разу не ступала на земли полуострова, но о том, что здесь происходило, он знал досконально, лучше всех, в подробностях, о которых не ведали даже участники событий.

Уже после того, как свершилась Великая Октябрьская, Ленин сделал доклад, в котором, само собой, преследуя определённые цели, вспомнил произошедшее в те далёкие дни: «Утром 24 ноября 1905 года у ворот флотских казарм была выставлена боевая рота в полном боевом снаряжении. Контр-адмирал Писаревский отдал во всеуслышание приказ: “Не выпускать никого из казарм! В случае неподчинения стрелять”. Из роты, которой был отдан этот приказ, вышел матрос Петров, зарядил на глазах у всех свою винтовку, одним выстрелом убил штабс-капитана Штейна из Белостокского полка, а вторым выстрелом ранил контр-адмирала Писаревского… Раздалась команда офицера: “Арестуйте его!” Никто не двинулся с места. Петров бросил своё ружьё на землю. “Чего стоите? Берите меня!” Он был арестован. Стекавшиеся со всех сторон матросы бурно требовали его освобождения, заявляя, что они за него ручаются. Возбуждение достигло апогея.

- Петров, не правда ли, выстрел произошёл случайно? – спросил офицер, чтобы найти выход из создавшегося положения.

- С какой стати случайно! Я вышел вперёд, зарядил и прицелился, разве это случайно?

- Они требуют твоего освобождения…

И Петров был освобождён. Но матросы этим не удовлетворились, все дежурные офицеры были арестованы, обезоружены и отведены в канцелярию… Делегаты матросов в количестве около 40 человек совещались всю ночь. Решили офицеров освободить, но больше их в казармы не впускать…»

Простой, доходчивый рассказ, где, как в детской сказке, сразу понятно, кто прав, кто виноват, и всё разграничено на чёрное и белое, вернее, на белое и красное. Правда, есть одно «но»… Ленин, как человек недюжинного ума (и в этом нет ни капли иронии) сказок не рассказывал, только правду или, что вернее, почти правду. Просто по-своему, с нужными акцентами и правильными ремарками. «Небольшую сценку» из истории Севастопольского восстания он приводил как пример наивности революционных масс тех лет, которым противостояло хитрое и коварное «начальство», готовое пойти на различного рода подставы и предательства.

Герои и антигерои

С лёгкой руки Ленина Писаревский множество раз темной тенью мелькал на страницах научных монографий и даже стал весьма выразительным злодеем на страницах литературы художественной.

«Контр-адмирал Писаревский… производил впечатление грубой, тяжелой, неотразимой силы. Что-то неприятное было в его сумрачных глазах, в его лице и фигуре. Ростом он был невысок, могучую выпуклую грудь держал колесом, ходил увальнем, вперевалку. На большой голове кудрявились черные волосы без единой сединки, такой же нетронутой чернотой отличались его бакенбарды и пышная борода веером. В ухе носил он серебряную серьгу, которую поминутно дергал то левой, то правой рукой. Про черноморского флагмана ходила невеселая слава. Говорилось, что он крут с офицерами, жесток и неумолим к матросам, не имеет ни к кому жалости, не прощает никогда даже ничтожных проступков», – читаем в романе Алексея Сергеева «Стерегущий».

Думается, если б это было правдой, диалог с матросов Петровым, приведённый Лениным, просто бы не состоялся. Человек, описанный Сергеевым, не предоставил бы бунтарю шанса оправдаться, а без разговоров всадил бы пулю в его буйную голову.

«Это так, это мой прапрадед контр-адмирал Писаревский подавлял восстание в Севастополе. Он был верным сыном Отечества, в отличие от тех, кто затевал все те революции. Оба его сына – среди них и мой прадед – воевали на фронтах Гражданской в армиях Деникина и Миллера и защищали Русь от большевизма», – написал на одном из интернет-форумов потомок Сергея Петровича Писаревского Александр, отчаянно пытаясь спустя десятилетия оправдать человека, волею исторических судеб ставшего антигероем российской истории.

Какие же реальные факты известны нам сегодня о Писаревском? Довольно немного. Например, что он прославился ратными подвигами во время русско-турецкой войны, имел столько орденов, что и не сосчитать, сделал честную карьеру на флоте, похоронен в Херсонесском монастыре на новом кладбище Севастопольского градоначальства.

О матросе Петрове известно, правда, ещё меньше. В исторической литературе он фигурирует как «К. П. Петров, ранивший из винтовки Писаревского». Ещё один матрос Петров, то ли Александр Михайлович, то ли Александр Иванович, появляется в справочниках, энциклопедиях и даже в Википедии в качестве участника восстания на броненосце «Потёмкин». Но этот Петров 24 августа 1905 года за свои революционные настроения был расстрелян, в силу чего никак не мог стать фигурантом ноябрьских событий.

Как вариант, и это вполне возможно, фамилия «Петров» в докладе Ленина была просто именем нарицательным, эдакой производной от чего-то очень народного, нашего. Ведь пошёл же этим путем современный писатель Павел Троцкий. В своём рассказе «Матрос Петров» он писал: «Сколько их тогда было на Руси подобных, и есть ли они сейчас? Мало, что не запаниковал, а стал держаться… И ещё существовал среди русских людей такой тип человек (впрочем, надеюсь, что и существует ещё), которые в огне не горят и в воде не тонут. А если записать всё, что с ними происходило и в каких переделках они бывали, то получится фантастическая повесть. Или сценарий для многосерийного фильма, подобного тем, которые ныне демонстрируются во множестве… Почему такой талант дарован петровым? Почему не горят они, и не тонут? Это тайна... Бог любит этих простых петровых и хранит их. Почему именно их? Бог весть. Он знает почему». Может, и Ленин, выбирая героя для своего доклада, рассуждал именно так...