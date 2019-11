→ Социум → Потребитель Запутавшиеся в паутине Чем мужчины и женщины занимаются в Сети и насколько по-разному они себя ведут Глобальной сети в этом году исполнилось 30 лет. По данным Международного союза электросвязи, чтобы достичь первого миллиарда интернет-пользователей, понадобилось 16 лет. Второй миллиард присоединился к сети всего за 6 лет. Сегодня же Интернет растет со скоростью 1 миллиард новых пользователей в 2,7 года. Словно в омут с головой Рост интернет-аудитории за последние 12 месяцев поистине впечатляет. Каждый день в среднем один миллион человек впервые открывали для себя глобальную сеть, а это – 11 новичков в секунду. Правда, в России несколько иная ситуация. В нашей стране насчитывается 109,6 миллиона интернет-пользователей, уровень проникновения Интернета находится на отметке 76%, и значения эти с прошлого года практически не изменились. Данные о глобальном состоянии цифровых технологий на 2019 год можно найти в отчетах We Are Social и Hootsuite: - Сегодня в мире 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, что на 100 миллионов (2%) больше, чем в прошлом году. - В 2019 году аудитория Интернета насчитывает 4,39 миллиарда человек, что на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года. - В социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. По сравнению с данными на начало прошлого года этот показатель вырос на 288 миллионов (9%). - Сегодня 3,26 миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 миллионов человек меньше. В среднем люди находятся онлайн в течение 6 часов и 42 минут каждый день. Это немного меньше, чем в прошлом году – 6 часов и 49 минут. Россияне проводят в сети 6 часов 29 минут, это на 2 минуты больше прошлогоднего значения. Давайте дружить сетями Количество времени, которое люди проводят в социальных сетях, в этом году снова выросло, хотя и незначительно. GlobalWebIndex сообщает, что сегодня средний пользователь (в мире и в России) проводит на социальных платформах 2 часа 16 минут каждый день (в прошлом году этот показатель составлял 2 часа 15 минут). Это примерно треть от общего времени в Интернете и одна седьмая от всего времени бодрствования. По данным Brand Analytics, количество женщин, зарегистрированных в соцсетях, превосходит количество мужчин: 57% против 43%. Но это далеко не главное различие. Представителей противоположных полов отличает не только и не столько количество, сколько цели и интересы. Так, 14% мужчин приспособили соцсети для знакомств. Это в 2 раза больше, чем девушки – 14 против 7%. Женщины чаще используют социальные сети для общения с друзьями и родными. Вероятно, именно поэтому женские аккаунты превышают мужские на 8% по числу друзей и на 50% по частоте обновлений в ленте. Сервис HMA (Hide My Ass) – сервис, который помогает скрыть личность пользователя в Интернете, – провел исследование. И в ходе опроса выяснил, что мужчины считают успех в социальных сетях сродни успеху в реальной жизни. 28% опрошенных согласны с утверждением «Чем больше подписчиков и комментов, тем вы успешнее». Девушек с такими убеждениями оказалось только 20%. Также мужчины чаще говорили «да» на вопрос, хотят ли они получать больше лайков и комментариев. 24% против женских 17%. Маркетологи всего мира едины во мнении, что по итогам 2019 года лучшей платформой для брендов будет признан Instagram. И, может, это неслучайно, ведь соотношение мужчин и женщин в глобальной аудитории Instagram составляет примерно 50:50. Золотая середина. Кликай, не скупись Отношение к шоппингу у мужчин и женщин тоже значительно отличается. Для мужчин главное правило любой покупки – чем быстрее, тем лучше. Если женщину процесс выбора товара начинает утомлять после 2 часов поиска, то мужчин хватает на 26 минут. То есть мужчины почти в 5 раз быстрее устают от процесса покупки. А ещё мужчины менее вспыльчивы и импульсивны. И по этой причине гораздо реже женщин совершают необдуманные покупки и ведутся на рекламные письма. Всего 8% представителей сильного пола готовы купить что-то сразу после получения рекламной рассылки. Среди женщин таких 14%. А еще девушки охотнее идут на контакт с брендами ради каких-то выгод. Они чаще подписываются и шерят брендовый контент ради бесплатного пробника какого-нибудь крема или призрачного шанса выиграть коробочку косметики от популярной бьюти-блогерши. Но зато, как свидетельствует статистика, мужчины гораздо чаще женщин выступают в роли продавцов на открытых интернет-аукционах. Вероятно, по той простой причине, что таким способом могут получать деньги на карту, практически не вступая в диалог с покупателями, а главное с покупательницами. Евгения ПРИЙМАК

Фото Архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 553 от 8 ноября 2019 года Еще статьи: Вся правда о шопинге В виртуальном поиске Идём в кино Слабости сильного пола Здравая мысль Просмотров: 80 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:20