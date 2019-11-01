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Дорогой, необычный и по-быстрому

Пожалуй, самый необычный, высокотехнологичный и при этом самый дорогой пешеходный переход на полуострове собираются строить на шестом километре дороги Симферополь – Бахчисарай. Согласно документации, опубликованной на портале государственных закупок, это будет надземный пешеходный переход стоимостью 58,5 млн рублей. Высота перехода над дорогой составит 5 метров, его длина – 39,5 метров. Длина двух лестниц по проекту составляет по 20 метров каждая. Также проектом предусмотрена и установка лифтов для перемещения маломобильной категории граждан. Кроме этого, переход будет застеклен (его накроют крышей из поликарбоната) и рассчитан на сейсмическое воздействие в 8 баллов (на пролетах и сходах будут применены антисейсмические упоры). Заказчиком этого непривычного для Крыма сооружения выступает Служба автомобильных дорог Крыма, а источник финансирования – средства бюджета Крыма. Интересны и темпы реализации проекта. Чуть ли не «пожарные»: в случае заключения контракта, подрядчик должен закончить работы к 20 декабря текущего года.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:10

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