В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... дорога превратилась в свалку

Не пожелавший представиться житель ЮБК в шоке: «Единственная дорога в Кореизе превращается в свалку! Люди, что вы творите? Власти, куда вы смотрите? Пройдите пешком с трассы в поселок и «полюбуйтесь» нашей природой! Позор! Разметку нанесли, просто людей насмешили, а для начала надо бы дорогу привести в порядок, кусты, ветки подрезать, щебень с дороги убрать, чтоб можно было проехать и пройти».