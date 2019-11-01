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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... дорога превратилась в свалку

Не пожелавший представиться житель ЮБК в шоке: «Единственная дорога в Кореизе превращается в свалку! Люди, что вы творите? Власти, куда вы смотрите? Пройдите пешком с трассы в поселок и «полюбуйтесь» нашей природой! Позор! Разметку нанесли, просто людей насмешили, а для начала надо бы дорогу привести в порядок, кусты, ветки подрезать, щебень с дороги убрать, чтоб можно было проехать и пройти».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:16

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