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Говорят, что... на объездной наступили тёмные времена

Жительница крымской столицы Екатерина П. негодует: «Хочу возмутиться на наши службы. Каждый день возвращаясь домой по объездной по маршруту Маршала Жукова – «Ашан», вижу – темень. Кто с «корявыми» фарами ездит, кто дальний включает (понятно, пешеходные переходы один за одним, на которых нет фонарей). Когда будет свет, хотя бы на пешеходных? Там же люди живут. Подростки перебегают дорогу. Грузовики «летают»... Это чьи-то дорогие, близкие. Жизнь ценнее, чем пара столбов с фонарем».