В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... сирот и детей под опекой оставили без еды и одежды Говорят, в Джанкойском профессиональном техникуме детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, вот уже на протяжении трёх месяцев не выплачивают полагающуюся по закону денежную компенсацию на еду и одежду. На вопросы о том, на какие средства существовать, социально незащищенные несовершеннолетние получают циничный и лаконичный ответ: «Не наше дело». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... бюрократы ломают судьбы детей-инвалидов Крымское имущество под защитой? Говорят, что... дети заболевают туберкулёзом Чужие, ставшие родными По причинам возраста