В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... сирот и детей под опекой оставили без еды и одежды
Говорят, в Джанкойском профессиональном техникуме детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, вот уже на протяжении трёх месяцев не выплачивают полагающуюся по закону денежную компенсацию на еду и одежду. На вопросы о том, на какие средства существовать, социально незащищенные несовершеннолетние получают циничный и лаконичный ответ: «Не наше дело».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года
Еще статьи: