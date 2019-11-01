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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... автобусы оставили про запас

В социальных сетях появились посты родителей, вычисливших очередную недоработку симферопольских чиновников. «Месяц ноябрь, в школах идёт уже вторая четверть, через полтора месяца и вовсе календарный год закончится. А «бусики» для перевозки деток как стояли, так и стоят…» – констатируют люди. Народное беспокойство вызывает тот факт, что «неизвестно, будут ли они вообще детей возить». Поскольку, если судить по внешнему виду транспортных средств, они абсолютно новые, причем даже без номерных знаков. Из этого следуют вполне логичные выводы, что транспортные средства «на балансы школ и других учреждений не передавали» и «в ГИБДД не оформляли».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:21

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