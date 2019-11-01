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Вне законаКриминал

От угона до притона

«Угнать» запорожец помог зелёный змий

...А лидером по преступлениям снова стал Симферополь

За минувшую неделю случилось много транспортных происшествий. И, к сожалению, без трагедий не обошлось. Впрочем, имели место не только происшествия, связанные с транспортом, но и самый обычный, разносторонний криминал.

Вышедшие из-под контроля колеса

Сейчас правоохранители разбираются с ДТП, произошедшим в Феодосии. Здесь на Симферопольском шоссе микроавтобус «Фольксваген Транспортер» рванул на красный. Было почти 11 вечера, и водитель думал, что пронесет. Однако не пронесло. Сначала врезался в разворачивающиеся «Жигули», а затем влип в бетонный столб. В результате в отечественном авто пострадали двое детей, 17 и 14 лет. У них довольно серьезные травмы, и они были госпитализированы. Водитель «Жигулей» получил перелом ноги. А вот «пилот» «Фольксвагена» почти ничего не получил, лишь синяк под глазом. «Недополученные» травмы будут компенсированы получением наказания.

На трассе Николаевка – Симферополь покинул пределы дороги и оказался в кювете грузовик «Вольво». 23-летний водитель автомобиля торопился, теперь же отдыхает в больнице с ушибом брюшной полости.

На дороге между Симферополем и Бахчисараем потерял колесо автомобиль «Хюндай». Виноват 53-летний водитель, не углядевший за неисправностью. В результате машина выскочила на встречную полосу, где стукнула «Фольксваген Поло», который в свою очередь врезался в «Форд Транзит». В результате пострадали водители «Хюндая» и «Форда», а также один из пассажиров.

В Ленинском районе за рулем автомобиля ВАЗ-2110 отошел ко сну 42-летний мужчина. Он мчался по трассе Феодосия – Керчь, было шесть утра, ну и вздремнул. К сожалению, больше он не проснулся. Неуправляемая машина вылетела на встречку и в лоб столкнулась с другим ВАЗом. Виновник ДТП погиб на месте.

А в Джанкойском районе перевернулась машина, в которой находились трое взрослых, а на переднем сиденье на руках у матери сидела трехлетняя девочка. В результате аварии ребенок погиб, а взрослые, нарушив закон, покинули место ДТП. Нетрезвая мать девочки добралась до ближайшего населенного пункта, откуда ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, ранами и переломами. Также полиция установила, кто был за рулем – водителя нашли и передали под стражу.

Транспортные кражи

Автотранспорт попадает не только в дорожные происшествия, но и в криминал. К примеру, его воруют. В поселке Массандра пострадал 24-летний местный житель. Он оставил мопед без присмотра возле собственного дома всего-то на несколько минут. Но этого времени хватило, чтобы железный конь бесследно исчез. Удрученный таким поворотом событий, мужчина пошел в полицию. И уже вскоре мотокрад был задержан на ворованном мопеде. Задержанным оказался 19-летний парень. Похищенное изъято, а сам он знакомится с нюансами уголовной статьи 158 – кража, совершенная с причинением значительного ущерба.

Аналогичный случай приключился и с жительницей Ялты средних лет, она также возле дома припарковала авто и тоже оставила без присмотра. Прошло совсем немного времени, и машина покинула хозяйку. Той ничего не оставалось делать, как со своей бедой обратиться в полицию. Злоумышленник был найден оперативно. Им оказался 35-летний ялтинец. Причем машину он похитил не просто прокатиться, как совершается большинство угонов, а с целью личного обогащения. Злодей разбил окно, а потом попросил случайного прохожего отогнать якобы поломанную машину подальше. Прохожий оказался человеком отзывчивым и вслепую поучаствовал в угоне. Свою добычу преступник спрятал в пригородных виноградниках, где машину и нашли полицейские. Ну а вору светит всё та же 158-я статья УК РФ.

Правда, не все машины угоняются в реальности. Бывают курьезные случаи, когда мнимые угоны совершаются с участием зеленого змия. Не так давно на ЮБК правоохранителям позвонил местный житель средних лет и сообщил, что у него из-под носа угнали любимый «Запорожец». Стражи закона приехали на место происшествия и застали пострадавшего сидящим на бордюре. Он сообщил, что оставил машину тут же, пошел в магазин, а по возвращении не нашел автомобиль. Хотя от мужчины шел легкий запах перегара, оперативники приступили к интенсивным поискам пропавшего «Запорожца». Однако машина как в воду канула. Всё стало на свои места, когда правоохранители заглянули к потерпевшему домой. «Запорожец» спокойно стоял в гараже, правда без аккумулятора и покрытый толстым слоем пыли. Судя по внешнему виду авто, на нем никто не ездил как минимум полгода. Разгадка этой истории оказалась простой. Хозяин «Запорожца» примерно месяц назад ушел в лютый запой, да такой, что в последние дни его состояние можно было квалифицировать как белую горячку. В этом состоянии ему и привиделось, что он ездил на своем «Запорожце», а потом машину угнали. Мужчина решил, что всё происходило в реальности, и позвонил куда следует. Говорят, после лечения в психбольнице он вроде больше не пьет, а «Запорожец» продал от греха подальше.

Курьезный угон не так давно произошел в одном из сельских районов. В жаркий день на местный водоем приехал на своем старом «Москвиче» молодой механизатор. Он уже был в подпитии, но прихватил с собой еще самогона. Расположившись на берегу, механизатор сразу, чуть ли не залпом, выпил одну бутылку. Самогон оказался ядреным, быстро проник в кровь парня и выключил его сознание. Надо отметить, что берега водоема были круты, а машину механизатор поставил так, что толкни ее слегка – и она тут же съедет в воду. Но толкать «Москвич» и не пришлось. Как только хозяин заснул, автомобиль, не поставленный на ручной тормоз, сам скатился в водоем и скрылся под водой. Через пару часов механизатор проснулся, выпил еще, огляделся и с ужасом понял, что машина исчезла. «Угнали!» – в панике решил наш герой и по мобильному телефону позвонил куда следует. Правоохранители раскрыли секрет исчезновения машины почти сразу. Только вот пострадавший этому не обрадовался, поскольку теперь ему грозило наказание за ложный вызов.

Обо всём понемногу

В последние дни у нас имели место не только происшествия, связанные с транспортом, но и самый обычный, разносторонний криминал. Лидером по совершенным преступлениям и соответственно раскрытым был Симферополь. Одна из пострадавших, 70 лет от роду, постоянно живет за границей, а в крымской столице бывает наездами. В один из своих визитов в Симферополь она по совету знакомых наняла 40-летнюю домработницу для уборки своего дома. Та «хорошо прибралась», да так, что у хозяйки исчезли очень дорогие вещи, причем известных брендов, и золотые украшения. Пострадавшая была очень расстроена таким наведением чистоты и обратилась в полицию. Правоохранители и вывели домработницу на чистую воду. Правда, в ходе обыска у нее изъяли только часть похищенного, а часть она успела реализовать.

Опять же в Симферополе полицейские накрыли притон. Его организовал в своей квартире 29-летний местный житель. Посетителями были наркоманы со всей округи. К их услугам было не только помещение для употребления дури, но и разнообразный наркотический инвентарь, который хозяин предоставлял в широком ассортименте.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото cd.net
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 43 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:53

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