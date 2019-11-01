Из столицы в столицу

Первый поезд в Крым ещё не поехал, но уже вызвал нешуточный ажиотаж

8 ноября – день, ставший историческим для российского Крыма. Началась продажа билетов на поезда, которые скоро начнут курсировать между полуостровом и двумя столицами: Москвой и Санкт-Петербургом. Только в первые сутки с момента поступления в железнодорожные кассы было куплено больше пяти тысяч билетов. Самым востребованным стал маршрут Москва – Симферополь.

Есть дата и время

Строительство железнодорожной части Крымского моста, начатое в феврале 2016 года, планируют завершить в декабре. И с особым нетерпением запуска поездов ждут те, кто уже успел купить билеты на первые из них.

Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Старт движения запланирован на 24 декабря: «Таврия» отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займёт 33 часа. На направление Санкт-Петербург – Севастополь для начала пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала 23 декабря, в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдёт за 43 с половиной часа.

Кстати, фотографии поезда, который будет курсировать между крымскими городами, Москвой и Санкт-Петербургом, уже есть в Интернете: на сайте оператора железнодорожных пассажирских перевозок, компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), представлены снимки четырёх вагонов.

В двухэтажных СВ, которые будут курсировать в составе поезда Москва – Симферополь, 32 места. Купе оборудованы душем и биотуалетом, в каждом из них есть два нижних дивана с индивидуальным освещением. Также в СВ есть телевизор и кондиционер. В стоимость билета входит комплект постельного белья, полотенце и горячее питание.

Купейные вагоны есть как в одноэтажных, так и в двухэтажных поездах. Они также оборудованы биотуалетами и кондиционерами. Как и в СВ, в стоимость билета входит комплект постельного белья, полотенце и горячее питание.

Штабные вагоны оборудованы верхними и нижними полками и дополнительно оснащены отделениями для багажа, а также специально оборудованными местами для лиц с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в таких вагонах удобно перевозить домашних животных.

Плацкартные вагоны курсируют в составе одноэтажных поездов Санкт-Петербург – Севастополь. В каждом из них есть два биотуалета и кондиционер. Вагоны оборудованы розетками, имеется возможность для выхода в Интернет. Учтите также, что путешествовать с животными в плацкарте компания-перевозчик не разрешает.

Самые дешёвые билеты на проезд из Москвы в Симферополь в вагон-купе стоят 2966 рублей, в вагон-СВ – 9952 рубля. Из Санкт-Петербурга проезд в плацкарте стоит от 3500 рублей, в купе – от 3906 рублей. Однако, как сообщили в пресс-службе ГСЭ, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

Где покупать?

Если вы ещё не купили железнодорожные билеты на материк, сделать это можно в одной из точек продажи. «Крымская железная дорога» опубликовала список из 24 пунктов, расположенных по всему полуострову. «Билеты на поезда дальнего следования можно приобрести на вокзалах Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, а также в железнодорожных кассах в городах Ялта и Судак», – говорится в сообщении пресс-службы КЖД.

Кроме того, билеты на поезда в Крым можно приобрести в электронном виде – на официальном сайте компании «Гранд Сервис Экспресс». Правда, он пока работает с перебоями в связи с большим наплывом желающих приобрести билеты. По словам представителей ГСЭ, специалисты трудятся над решением этой проблемы.

Кстати, не лишним будет сказать несколько слов собственно о компании «Гранд Сервис Экспресс», которой Министерство транспорта РФ доверило роль оператора перевозок в Крым. Созданная в 2002 году, ГСЭ специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва – Санкт-Петербург. В 2019 году руководством компании было принято решение расширить географию маршрутов, в связи с чем оно инициировало организацию пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первые ласточки

Вскоре после запуска продажи билетов граждане по обе стороны Керченского пролива стали выражать недоумение, а подчас и негодование, связанные с тем, что железнодорожное сообщение свяжет Крым лишь с двумя российскими городами. А как же остальные регионы?

«Москва и Санкт-Петербург – основные города нашей страны. Пассажиропоток из других регионов в межсезонье минимален, поэтому именно сейчас нет необходимости организовывать железнодорожное сообщение по другим направлениям, – считает глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин. – Железнодорожное сообщение будет введено по временной схеме, которую потом начнут совершенствовать. Этот процесс не мешает движению, но отработку всех нюансов лучше проводить в условиях небольшой нагрузки на железнодорожную сеть. Можно сказать, что эти поезда – «первые ласточки», которые помогут определить и улучшить слабые места системы».

Особенно недовольны оказались, в частности, жители Севастополя, поскольку из города федерального значения поезда пойдут только до Санкт-Петербурга, а до Москвы – нет. По этому поводу исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев выступил с официальным заявлением на своей странице в одной из социальных сетей.

«Знаю, что многие горожане переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, – сообщил глава севастопольского правительства. – Но ведь это исторический, знаменитый поезд. Легендарная «семёрка» – поезд №7 – ходила из города на Неве в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год. Вчера я пригласил директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу».

Также и.о. губернатора предложил оператору железнодорожных пере­возок проработать возможность полноценной, а не технической остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга.