Много не бывает?

Новый каток, сорванные сроки и плотные пробки: как идет благоустройство Севастополя

На минувшей неделе в Севастополе произошел сразу ряд событий в области городского благоустройства. Во-первых, из-за реконструкции Большой Морской улицы многие горожане не могли попасть в центр города, во-вторых, подрядчики опять затянули сроки реконструкции улицы Советской, сдать которую должны были еще месяц назад, ну и наконец, архитекторы утвердили проект нового крытого катка, который планируется возвести в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

Большая Морская

Пробки на Большой Морской начались еще в минувшую субботу утром. Главной причиной их образования стал светофор на пересечении Большой Морской с ул. Адмирала Октябрьского. В результате горожанам и гостям города пришлось часами ждать общественного транспорта, следующего из центра, а автолюбителям – «ползти» по центру города-героя. Также в результате реконструкции, власти города перенесли остановку общественного транспорта «ул. Большая Морская», а имеющееся строение обнесли двумя рядами заградительной оранжевой сетки, чтобы водители общественного транспорта не могли высаживать там пассажиров. Для разгрузки центра города власти Севастополя предложили ввести новую схему организации дорожного движения.

Сергей Волков, начальник отдела организации безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор»:

«На этой неделе должны рассмотреть варианты и предложения по изменению схемы движения. Если будет возможно реализовать, то почему нет?»

Общественники в свою очередь также готовы предложить различные варианты движения. К примеру, изменить движение на улицах, параллельных с Большой Морской.

Максим Мишин, руководитель проекта «Дорожный контроль – Севастополь»:

«Необходимо организовать одностороннее движение параллельно нижней дороге на улице Одесской либо наоборот – вниз с Большой Морской. Чтобы машины могли сразу уходить на улицу Адмирала Октябрьского и дальше разъезжаться».

Общественник также предложил разрешить левый поворот от улицы Советской у штаба флота, чтобы машины могли ехать по улице Суворова в обратном направлении, что, по его мнению, должно снизить нагрузку на центральные улицы города.

Максим Мишин:

«Если мы открываем левый поворот в районе штаба флота и предоставляем возможность от памятника Ленину подниматься в обратном направлении, машины, не заезжая на Большую Морскую, смогут по Суворова спускаться вниз и ехать в сторону Острякова или Камышовой – и тут же левым поворотом по Василия Кучера уезжать на Корабельную сторону, минуя площадь Ушакова».

Напомним, что в настоящее время на Большой Морской улице открыты две полосы движения и автолюбители могут двигаться как по левой, так и по правой полосе, которая ранее использовалась только общественным транспортом.

Улица Советская

Еще один скандал разразился в связи с затянувшейся реконструкцией улицы Советской. Данный вопрос на аппаратном совещании поднял глава города Михаил Развожаев. «Вчера мне удалось прогуляться там – фонари как валялись навалом, так и валяются, спиленные деревья, которые мы просили убрать… Я вам хочу сказать, что если за эту неделю на улице Советской ничего не произойдёт, то уже не по ответственным, а по вам будут выводы сделаны. Я уже устал повторять, что там надо динамику показывать другую. Это объект, который мозолит глаза», – заявил врио губернатора.

Напомним, что реконструкция улицы Советской должна была закончиться еще месяц назад, но из-за нехватки рабочей силы подрядчик не уложился в сроки. По словам главы департамента транспорта Евгения Исакова, штрафные санкции подрядчику были выставлены, но закончить работы в срок он так и не успел. Дескать, людей у него не хватает, их «гоняют с объекта на объект». А теперь, как говорят в правительстве города, из-за неспособности наладить процесс может «полететь голова» и у самого главы профильного департамента.

Крытый каток

Ну и немного позитива. На прошедшем в минувший вторник заседании архитектурно-художественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства местные архитекторы наконец утвердили проект крытого катка с искусственным льдом, который должен быть построен в районе пересечения улицы Генерала Мельника с Лабораторным шоссе. О том, как проходило обсуждение проекта и что в итоге ждет севастопольцев, «КТ» рассказал архитектор Александр Измоденов. «Действительно, конструктивная критика, и, главное, очень доброжелательная, всегда идёт на пользу делу. Помню последние три обсуждения. Во-первых, сначала казалось, что этот объект может быть из серии тех, которые, может, и не будут никогда. Но уверенность архитектора Натальи Мендель, руководящей этим проектом в Севастополе (разработчик компания «ВысотСпецСтрой», а это весьма именитая российская строительная фирма из Санкт-Петербурга с очень серьёзным послужным списком), была очень «заразительна». Она сама в это поверила, ещё только приступив к работе. А далее, уже транслируя эту волну уверенности, нельзя было оставаться ­безучастным. Вспоминая девиз одной очень известной компании: «То, что мы ещё не сделали, – это то, что мы пока ещё очень плохо захотели», – рассказал архитектор.

Также эксперт отметил, что с самого начала наблюдал, как члены совета с удовольствием обсуждали все новации, которые можно было бы «захотеть» дальше и «присоединить» их для этого Дворца спорта, и не беда, что в Севастополе ещё мало детей, «болеющих» льдом. Мол, один из обсуждавших в пылу даже сказал, что если сюда приедет Навка со своим коллективом (дескать, они сейчас в Ялте вон выступают!) или сама Тарасова, «так мы же не должны ударить в грязь лицом».

Александр Измоденов:

«Ну, в общем полёт мысли был о-го-го. И не надо вспоминать Остапа Бендера с его «Нью-Васюками», это вообще другое. Мне кажется, это тот случай, когда все ощущают себя севастопольцами. И понимают, что дело всё в другом. Не в зарабатывании денег вовсе. Надо ломать стереотипы мировосприятия. Один не очень добрый человек часто любил повторять: «Архитектура – это «коррупция, застывшая в камне», намекая на известную поговорку «про застывшую музыку». Так вот здесь тот самый случай, когда для начала нужно проектировать правильно. И делать это честно и для себя, и для детей особенно. Мне кажется, что такого рода объекты меняют очень многое, для города, для культуры, для поколения и настоящего, и будущего. Нельзя же строить только торговые центры. Объектов же культуры и спорта слишком много не бывает…»

Напомним, что средства на строительство нового катка были предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта. Молодёжная политика в Севастополе» на 2017–2020 годы.