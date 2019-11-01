Метла новая, вопросы старые

Отсутствие ливневки, мусор и несанкционированная торговля

В Севастополе прошла первая пресс-конференция нового председателя постоянного комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова. На встрече с журналистами он рассказал собравшимся о проделанной за два месяца работе. Так, за указанный период было проведено шесть заседаний комитета, семь выездных встреч с горожанами и пять – с организациями, принято на рассмотрение 88 обращений...

Ливневая канализация

Основные вопросы касались уже давно наболевших для горожан тем. К примеру, парламентарий отметил, что одним из самых насущных нерешённых вопросов на сегодняшний день, которые находятся в ведении комитета по городскому хозяйству, является отсутствие действующей ливневой канализации. Севастопольцы и гости города прекрасно помнят, какими уличными потопами завершались в последние годы ливни в этом городе.

Вячеслав Камзолов:

«В настоящее время разрабатывается схема ливнеотводов в городе. После будут утверждены мероприятия по строительству сетей ливневой канализации. Очередность работ будет выстраиваться на основе совокупных критериев».

Он также напомнил, что данная проблема была озвучена им на пленарном заседании севастопольского парламента. Тогда руководство исполнительной власти города сообщило, что на 2020 год уже запланировано проектирование городской сети ливнестоков, а в 2021-м должны приступить непосредственно к самим работам.

Уборка мусора

Еще одна проблема, поднятая на пресс-конференции, касалась уборки мусора и переработки отходов. «КТ» уже неоднократно рассказывал о несанкционированных мусорных свалках и работе городских служб. Кроме того, в городе уже давно обсуждается тема строительства мусороперерабатывающего завода. При этом далеко не везде в городе мусор вывозится вовремя, а контейнерные площадки соответствуют положенным нормам и требованиям.

Вячеслав Камзолов:

«Много обращений граждан и организаций о том, что в Севастополе и Крыму не хватает полигонов для складирования мусора, предприятий по переработке отходов. Важный и актуальный вопрос о рекультивации свалок».

Однако в Минприроды России особых проблем с мусором в городе-герое не видят. Так, в появившемся на этой неделе сообщении министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам 16 регионов обратить внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. По словам Кобылкина, особое внимание на работу операторов должны обратить руководители регионов, которые ранее уже сталкивались с проблемой вывоза мусора. Среди них: Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва и Челябинская область. Но ни Севастополя, ни Крыма в этом списке не было.

Несанкционированная торговля

Еще одна тема касалась несанкционированной торговли. Напомним, что накануне встречи глава департамента принял участие в выездном совещании по вопросам незаконной торговли на площади Захарова. И обратил внимание на то, что покупатели просто не доходят до тех торговцев, которые торгуют по всем правилам, платят налоги. Люди просто покупают разную продукцию там, где ближе, – у несанкционированных ларечников, захвативших «проходные места». При этом участвующие в проверке чиновники указали, что торговля ведется прямо у мусорных контейнеров, вопреки всем правилам санитарной гигиены.

Вячеслав Камзолов:

«Однозначно, надо ставить вопрос о переносе этих баков, я поддерживаю в этом вопросе моих коллег из исполнительной власти. В парке у нас порядок наведен, а здесь всё осталось, как было. Само по себе зрелище и запах неприятны, а когда рядом продают продукты, ситуация усугубляется в разы».

В общем, мусорные баки предложили перенести, а на их месте сделать мини-ярмарку. Люди готовы, если им предоставят места, торговать в санкционированных и благоустроенных точках.

Кроме этого, по результатам встречи глава комитета рассказал, что принято решение организовать несколько торговых мест для севастопольцев, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на приусадебных участках.

Вячеслав Камзолов:

«В этом случае у людей появляется альтернатива: торговать на земле без разрешения, осознавая, что они нарушают закон, или встать на специализированные места. Хочется, чтобы жители района понимали: мы не карающие органы, мы готовы к диалогу, к взаимовыгодному сотрудничеству. Но всё должно происходить строго в рамках законодательного права».

Штрафы за тонировку

Среди прочих озвучивалась и проблема, касающаяся отмены штрафов за тонировку передних стёкол автомобилей.

Вячеслав Камзолов:

«Для нашего солнечного города этот вопрос актуальный. Тонировка передних стекол помогает существенно экономить, уменьшая нагрузку на кондиционер, защищая от воздействия солнечных лучей на панель и обшивку салона автомобиля, а также влияет на безопасность, сокращая интенсивность солнечного света для водителя».