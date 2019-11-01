Дорожные новеллы

Что ждёт автомобилистов в 2020 году

Легитимная база то и дело претерпевает корректировки разной степени значимости. В связи с этим гражданам рекомендуется знакомиться с новыми нормативами ещё до их вступления в силу. В частности, с 1 января 2020 года начнут действовать видоизменённые положения правил дорожного движения и наказаний за их нарушение.

Платить по-новому

Главные изменения коснулись размера взысканий за нарушение ПДД. Так, управление машиной, не поставленной на учёт в ГИБДД, будет караться штрафом в 5 тыс. руб., а повторное привлечение за данное нарушение со следующего года станет оборачиваться конфискацией документа, дающего право на управление транспортным средством.

За несоблюдение скоростного предела движения гонщикам со следующего года светит штраф в размере от 500 до 5 тыс. руб. Кстати, МВД и Министерство транспорта РФ по-прежнему работают над поправками в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающими штраф за превышение скорости на 10 км/ч. Сейчас, как вы знаете, нештрафуемым является превышение на 20 км/ч.

Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству:

«Всё чаще возникают заявления и озвучиваются планы о возвращении к лимиту в 10 км/ч. Мы готовы обсуждать тему его возможного снижения, но только после решения других, более актуальных проблем. Кроме того, я считаю, что ненаказуемый лимит в 20 км/ч даёт водителям возможность смотреть не в спидометр, а на дорогу».

Со следующего года более демократичным станет штраф за уклонение от применения ремня безопасности и за отсутствие данного вида защиты. С 1 января он будет составлять 1 тыс. руб., однако, если не пристёгнут ребёнок, сумма взыскания будет в три раза больше.

За разговор по мобильному телефону без системы «хендс фри» во время движения водитель со следующего года будет платить штраф 1,5 тыс. руб.

Новый законопроект вносит поправки в КоАП в части ответственности за опасное вождение. Для любителей полихачить теперь предусматривается административная ответственность. Под определение «опасная езда» попадают, в частности, отказ уступать дорогу другому транспортному средству (если у второго имеется преимущество), частые перестроения из ряда в ряд при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение без необходимости, препятствование обгону. Штрафовать нарушителей планируют уже в 2020 году.

За отсутствие страхового полиса ­ОСАГО водителя со следующего года обяжут платить 800 руб. Правонарушителей будут «вылавливать» путём сканирования транспортного потока фиксирующими камерами наблюдения.

Кстати, начиная с 2020 года изменится время, которое даётся на оплату штрафа. Если сейчас на оплату нарушений даётся 30 дней, то в будущем году этот срок увеличится вдвое и будет составлять 60 дней, плюс 10 дней на получение официального постановления.

Залог за пьяную езду

Наказание за передвижение на авто в состоянии алкогольного опьянения в будущем году останется на прежнем уровне – 30 тыс. руб. Однако начиная с 2020 года ответственность за управление автотранспортом в опьянённом состоянии будет не только административной, но и уголовной.

Вячеслав Лысаков:

«Нам необходимо принять закон о залоге за пьяную езду. Его готовит Министерство юстиции. Суть в том, что водители, наказанные за данное правонарушение, должны платить по закону штраф 30 тыс. плюс их лишают права управления транспортным средством на полтора-два года решением суда. Так вот, лишают прав практически всех наказанных, а штраф платят не более 30%. То есть люди отделываются лёгким испугом. А ведь штраф для того и введён, чтобы мотивировать водителя к адекватному отношению к закону и правилам дорожного движения».

Чтобы подобного не было, законопроект предлагает при задержании транспортного средства с нетрезвым водителем и возбуждении административного производства по факту пьяного управления возвращать машину незамедлительно – хоть в тот же день, но только при условии внесения нарушителем суммы, равной размеру штрафа. То есть водитель или его доверенное лицо забирают автомобиль, но тут же платят 30 тыс. руб. Если впоследствии решение суда будет в пользу автовладельца, деньги вернут, если нет – средства автоматически перечисляются в региональную казну, как и все штрафные взносы. Всё справедливо и чётко. Плюс разгружается Федеральная служба судебных приставов, которым больше не придётся бегать за нарушителями, пытаясь взыскать с них положенный штраф.

Реформа началась

В следующем году в России продолжится масштабная реформа по либерализации ОСАГО. Она подразумевает поэтапный переход к свободным тарифам, которые будут устанавливать сами страховщики. Напомним, сейчас границы тарифного коридора жёстко фиксирует Центробанк.

Первый этап реформы начался 1 января 2019 года и включал три главных изменения: расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, изменение коэффициента бонус-малус и коэффициента возраста и стажа. Второй этап начался 1 сентября этого года. Он подра­зумевал ещё одно расширение тарифного коридора и отмену коэффициента мощности двигателя. Кроме того, поправки предполагали, что страховщики смогут использовать два новых коэффициента: нарушения ПДД и коэффициент страховщика. Первый применяется по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения – тем, кто пересёк две сплошные, превысил скорость более чем на 60 км/ч, проехал на красный сигнал светофора, сел за руль пьяным и т.п. Второй даёт страховщику возможность установить индивидуальную скидку для конкретного водителя.

С 1 сентября следующего года должен начаться третий этап реформы. Он ­предусматривает дальнейшее расширение тарифного коридора и отмену территориального коэффициента.

Конечным результатом реформы ОСАГО должен стать полный отказ от регулируемых тарифов и переход на рыночные тарифы с индивидуальным подходом.

Вячеслав Лысаков:

«В системе страхования автовладельцев ситуация с выводом денег и прямыми хищениями чудовищная. По данным финансового омбудсмена, за два последних месяца пришло 30 тыс. жалоб от автовладельцев. Это огромная цифра. При этом количество жалоб растёт, а это говорит о том, что на страховом рынке не всё так хорошо, как хотелось бы тем, кто его курирует. Я считаю, нас вводят в заблуждение, постоянно заявляя, что цель реформы – установление справедливости. Те, кто нарушает, должны платить больше, кто не нарушает – меньше. Но никакого инструментария для того, чтобы этого достичь, на сегодняшний день не существует. Я думаю, реформа ОСАГО – это дымовая завеса, с помощью которой пытаются протащить расширение тарифного коридора, что всегда заканчивается увеличением стоимости полиса».

Слушания по поводу продолжения реформы ОСАГО будут проведены уже в этом месяце, и, возможно, законопроект примут в первом чтении. Однако какова будет его дальнейшая судьба, пока не ясно.