Дом для мам

В Симферополе открылся кризисный центр для женщин с детьми. Но всего для нескольких...

Одинокие матери с малышами, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут теперь обрести временный дом, находящийся в столице республики. «Крымский дом для мамы», как его уже успели прозвать, предоставляет не только бесплатное жилье, но и профильную помощь квалифицированных специалистов. Правда, счастливчиков будет немного, но в отсутствие альтернативы, как говорится, и это хорошо. В каких условиях будут жить мамы и дети и всё ли готово к их заселению, узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Всё необходимое

«Крымский дом для мамы» располагается в микрорайоне Марьино в Симферополе, на улице Мраморной. Этот двухэтажный дом арендуется за счет благотворительных средств, и в месяц на съем жилья уходит порядка 45 тысяч рублей. На поиск помещения, как говорят организаторы, ушло более четырех месяцев.

Для женщин с детьми проживание здесь будет бесплатным. Срок же пребывания в кризисном центре для каждой мамы будет установлен индивидуально, в зависимости от сложности ситуации. При этом первая неделя – испытательная, а после этого с женщинами будет заключаться специальный договор на месяц, который впоследствии планируют ежемесячно продлевать.

Дионисий Волков, инициатор открытия «Крымского дома для мамы», иерей:

«В доме четыре комнаты. Планируется сделать так: если женщины смогут жить вместе, то будут жить по две в комнате. А если обстоятельства какие-то не позволят этого сделать, то будут жить в отдельных комнатах. То есть вместимость 4-8 человек, в том числе с детьми».

Для проживания в доме созданы все необходимые условия. Установлен газовый котел, есть холодная и горячая вода. Для маленьких детей на кухне предусмотрены столики для кормления. Их, как и многие другие вещи, помогли приобрести волонтеры. В комнате есть диваны, шкафы для вещей, телевизоры и детские кроватки. В ванной установлена душевая кабинка и стиральная машина. Для всех будут установлены правила проживания. Заходить в дом посторонним строго запрещено. Женщины без согласования с дежурными покинуть центр также не смогут.

Дионисий Волков:

«В центре будет находиться на постоянной основе круглосуточный дежурный, который будет следить за входами и выходами. То есть к женщинам не будут пускаться посторонние люди. Вообще без предварительного согласования, никто с улицы зайти в дом не сможет. Если есть желание у женщины, чтобы навестили родственники, муж или кто-то еще, то тогда будет выбираться нейтральная территория, где они будут встречаться. Опять же под присмотром наших сотрудников».

Кризисный центр только открылся, но, несмотря на это, было подано уже несколько заявок. Все они рассматриваются индивидуально. При заселении с претендентами будут проводиться беседа и анкетирование.

Разная помощь

Кроме прочего, вернуть женщин к нормальной, самостоятельной жизни в социуме помогут квалифицированные специалисты. Как объясняют в центре, им будут оказывать социальную, юридическую и духовную помощь. В частности, с мамами и беременными женщинами будут работать психологи.

Алла Савочка, практический психолог:

«Все женщины, которые сожалеют о своих неправильных поступках, сделали ли они аборт или отказались от своих малолетних детей, как правило, говорят: «Некому было мне подсказать, протянуть руку помощи. Не было таких людей, которые сказали бы: «Не делай этого, я тебе помогу». В нашем центре девушка в полной мере ощутит заботу и желание ей помочь, научить».