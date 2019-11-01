«Это – не еда»

Симферопольские школьники массово отказываются есть в столовых

В прошлом номере мы рассказывали о том, кто и как контролирует качество и безопасность питания в учебных учреждениях республики. После выхода статьи «Крымский ТелеграфЪ» получил сообщения от родителей, категорически недовольных тем, как кормят их детей. На что жалуются граждане и есть ли способы исправить ситуацию?

Из тарелок на помойку

Конечно, отношение к столовским кушаньям – вещь очень субъективная. Кого-то начинает мутить от одного только специфического запаха казённых пищеблоков, а кто-то с удовольствием ест то, что там готовят. Всем угодить невозможно, а тем более когда речь идёт о детях – «клиентах» весьма привередливых. Однако в последнее время школьники стали массово отказываться есть в столовых, мотивируя голодовку тем, что подаваемое там – «не еда». Стало быть, речь идёт не о частных капризах, а о масштабной проблеме.

«У нас гимназия интернатного типа, а дети голодные, – рассказывает мама ученика ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одарённых детей» Ирина Трушко. – На приёме у заместителя министра образования республики Айдера Аблятипова мы показали фото отходов, которые образуются в больших количествах, поскольку дети не едят то, что готовят в столовой. Но у него возник только один вопрос: кто нас пустил в пищеблок и позволил сделать фото? В итоге замминистра отчитался перед родителями, что вопросы с питанием решены. Мы ему говорим, что дети голодные, а он нас уверяет, что вопрос решён! Речь идёт о безграмотном использовании бюджетных средств. Просто возмутительно! Хватит молчать. Пора писать в следственный комитет и в администрацию президента, раз крымское руководство всё устраивает».

Аналогичные проблемы, как выяснилось, есть во многих школах. Например, родители учащихся гимназии №1 в Симферополе жалуются, что в столовой творится полное безобразие: дети то и дело получают пищевые отравления. Граждане регулярно обращаются по этому поводу в школьную администрацию, но ситуация не меняется. В других школах города качество еды также оставляет желать много лучшего. Недоваренный рис, переваренные макароны, салаты с гнилыми овощами, котлеты с плесенью, кислые отбивные – вот лишь небольшой перечень того, чем потчуют детей в столовых. Естественно, дети отказываются это есть. Одни попросту голодают до конца занятий, вторые делают выручку окрестным гастрономам, третьи берут еду из дома. А столовые отправляют на помойку килограммы испорченных продуктов.

Омерзительное нечто

Во многих учебных учреждениях, говорят симферопольцы, раньше кормили так, что столовская еда была вкуснее домашней. Почему же сейчас предлагаемые блюда больше напоминают помои? В прошлом номере мы писали, что за последние три года количество некачественных продуктов, поставляемых в школьные пищеблоки, существенно уменьшилось. По данным Регионального отделения движения «Объединение потребителей России», если в 2017 году по итогам лабораторных исследований в учебных учреждениях республики было выявлено 46% фальсификата, то сейчас данный показатель снизился до 3%. Стало быть, причина низкого качества школьной еды не в плохих продуктах-исходниках.

«Вопрос безопасности школьного питания стоит на особом контроле в министерстве, - говорит министр образования, науки и молодёжи Наталья Гончарова. - Регулярно проводятся проверки, в том числе с привлечением специалистов Роспотребнадзора, ОНФ, представителей муниципальных органов власти. Другой вопрос, что если директор заходит на пищеблок только в составе проверяющей комиссии, то ничего хорошего там ожидать не следует. А заложниками такой халатности становятся дети, и это неприемлемо. Мы готовы точечно проверить школы и детские сады, на которые граждане считают необходимым указать. О нарушениях организации питания можно сообщить в Министерство образования, науки и молодежи РК по телефону: (3652) 27-52-32».

Кстати, как мы уже говорили, лишь единицы возмущённых родителей направляют официальные жалобы в ­Роспотребнадзор и Минобраз, предпочитая решать вопрос «на школьном уровне». Но этого, как правило, хватает буквально на два-три месяца: затем еда снова превращается в омерзительное нечто. С другой стороны, опыт родителей Крымской гимназии-интерната для одарённых детей показывает, что и официальные обращения мало что дают: чиновники «на голубом глазу» рапортуют о том, что проблемы нет и всё в порядке.

Не в ногу со временем

Кстати, многие родители жалуются не только на качество школьного питания, но и на рацион.

«Нужно инициировать замену стандартного меню – оно разрабатывалось десятки лет назад, а сейчас дети такое почти не едят, – считает председатель правления КРОО «Наше будущее» Ксения Дурягина. – Рисовая каша на молоке, салат из капусты и морковки, хлеб с повидлом и тому подобное – это вчерашний день. Дети хотят есть то, что готовят у них дома. Мы опрашивали ребят в рамках мониторинга, почему они не едят то, что дают в столовой, и неизменно получали ответ: нам такое дома не готовят, мы это не едим. Надо разрабатывать и менять меню под современных детей».

Однако крымские чиновники о подобном и слышать не хотят. Есть двухнедельное меню, согласованное с территориальным управлением Роспотребнадзора, несоблюдение которого считается очень серьёзным нарушением. Понятно, что рацион составляется специалистами с учётом потребностей детского организма, но ведь из положенных продуктов не обязательно готовить кандовые кушанья, установленные ещё ГОСТами советских времён. Кстати, сейчас во многих российских регионах школьный рацион пересматривается специалистами и вполне успешно модернизируется. Другое дело, что крымским столоначальникам попросту недосуг обременять себя подобными хлопотами.