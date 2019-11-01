Угроза остаться без плей-офф

Мизерный показатель отбросил наших на седьмое место

Таблица рейтинга УЕФА за последние пять лет показывает итоги суммарных выступлений клубов каждой европейской страны в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Вот как проходят пятилетний путь российские посланцы в зону УЕФА: 2015/16 гг. в их активе было 11 500 баллов, в 2016/17 – 9200, в 2017/18 – 12 600 (высшее достижение, позволявшее занять шестое место в рейтинге), в 2018/19 – 7583 и в 2019/20 – пока лишь 3500 (мизерный показатель отбросил наших вновь на седьмое место), и впервые возникла угроза не увидеть клубы в плей-офф в новом году, причём в обоих турнирах.

Кубок «чемпионов»

Четвёртый тур в групповых турнирах Лиги чемпионов 2019/20 годов вновь огорчил российских поклонников футбола. Ведь санкт-петербургский «Зенит», принимая немецкий РБ из Лейпцига, и московский «Локомотив», играя в столице против итальянского «Ювентуса» из Турина, вновь проиграли этим же соперникам. Но, как говорится, поражение поражению рознь. Питерские «фанаты», проведя два часа под крышей своего красавца-стадиона, были в шоке от бездарной игры команды Сергея Семака, недавно ставшей неофициальным осенним чемпионом России. Ну, а в Москве болельщики, промокнув под струями непрерывного ливня, покидали стадион в Черкизово удовлетворённые тем, что ребята Юрия Сёмина дали нешуточный бой многократному чемпиону Италии, в рядах которого выступает лучший футболист мира, португалец Криштиану Роналду.

В Москве уже одна из первых атак позволила гостям получить право на штрафной удар недалеко от штрафной площадки «Локо». Разумеется, штрафной удар выполнял Роналду. И произошёл нежданный казус. Вратарь сборной России, «русский» бразилец Маринато Гильермо, поймал мяч в руки, но упустил его между ног за линию собственных ворот, где его добил в сетку британец Аарон Рэмзи. Москвичи спокойно отреагировали на «ляп» своего голкипера. А спустя девять минут провели блестящую контратаку, которую мастерски завершил Алексей Миранчук. После чего до 93-й минуты поединка на поле были равные по желанию победить команды, чему в большой степени способствовал своими блестящими сэйвами «провинившийся» Гильермо. Но, увы, «фарт» в этот вечер сопутствовал гостям. На последней компенсированной минуте встречи экс-футболист донецкого «Шахтёра», бразилец Дуглас Коста, нашёл лазейку в обороне хозяев поля и забил победный гол – 2:1.

С таким же счётом леверкузенский «Байер-04» на своём поле переиграл мадридский «Атлетико». Перед оставшимися двумя турами в группе D лидирует «Ювентус» – 10, за ним разместились: «Атлетико» – 7, «Локомотив» – 3, «Байер-04» – 3 очка.

А вот «Зенит» откровенно уступал «Лейпцигу» на протяжении всего матча, решив уделить всё свое внимание обороне, и не отважился на атакующие действия. Но не преуспел в выбранной тактике. На последней минуте первого тайма гости забили гол. Дальним ударом мяч загнал в ворота Михаила Кержакова Диего Демме. А добил питерцев в середине второго тайма игрок сборной Австрии Марсель Забитцер – 2:0. В этот же вечер португальская «Бенфика» в Лиссабоне переиграла французский «Олимпик» из Лиона – 2:1. В группе G лидирующее положение сохранил за собой «Лейпциг» – 9, «Олимпик» – 7, «Зенит» – 4, «Бенфика» – 3 очка.

Теперь борьба в группах для наших клубов обострилась до предела. С одной стороны они могут ещё прорваться в 1/8 финала плей-офф, а с другой – могут даже не занять третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

А вот как завершились матчи четвёртого тура в остальных шести группах Лиги чемпионов.

Группа A. ПСЖ – 12, «Реал» – 7, «Брюгге» – 2, «Галатасарай» – 1 очко.

Группа B. «Бавария» – 12, «Тоттенхэм Хотспурс» – 7, «Црвена Звезда» – 3, «Олимпиакос» – 1 очко.

Группа С. «Манчестер Сити» – 10, «Шахтёр» – 5, «Динамо» – 5, «Аталанта» – 1 очко.

Группа E. «Ливерпуль» – 9, «Наполи» – 8, «Ред Булл» – 4, «Генк» – 1 очко.

Группа F. «Барселона» – 8, «Боруссия» – 7, «Интер» – 4, «Славия» – 2 очка.

Группа H. «Аякс» – 7, «Челси» – 7, «Валенсия» – 7, «Лилль» – 1 очко.

Кубок «европейцев»

Если в Лиге чемпионов уже три клуба – ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус» – досрочно вышли в 1/8 финала плей-офф, то в матчах четвёртого тура, в двенадцати группах Лиги Европы УЕФА, пока лишь испанская «Севилья» досрочно обеспечила себе участие в 1/16 финала плей-офф, который состоится в начале марта грядущего года.

Увы, если «Чёрные быки» из Краснодара ещё сохраняют шаткие надежды прорваться в весеннюю часть турнира, то московский ЦСКА, по сути дела, уже не может рассчитывать на прорыв в будущую весну. Как говорится, печальный факт, но, увы, его не избежать, имея такой явно не «европейский» состав, в котором резко сдали в мастерстве его прошлогодние лидеры – форвард Фёдор Чалый, полузащитник, игрок сборной Хорватии Никола Влашич, и даже такой «железный боец», как «русский» бразилец, защитник Марио Фернандес.

Увы, московские «армейцы» не смогли взять реванш в Будапеште у многократного чемпиона Венгрии «Ференцвароша». Но и мадьяры на этот раз не смогли распечатать ворота не увядающего Игоря Акинфеева. В итоге «сухая» ничья – 0:0, которая принесла «армейцам» первое очко в нынешней «зоне УЕФА». В этот же вечер в группе H сошлись два лидера – испанская «Эспаньола» у себя в Барселоне принимала болгарский «Лудагорец» из Раздара и разгромила его, как говорится, «во всю ивановскую» – 6:0. Испанцы сохранили за собой первое место с 10 очками в турнирной таблице, оставив за собой «Лудогорец» – 6, «Ференцварош» – 6, ЦСКА – 1 очко.

Зато наши соседи из Краснодара снова обыграли турецкий «Трабзонспор». Уже в первом тайме, спасая ворота от прорыва «кубанского» португальца Мануэла Фернандеша, защитник трабзонцев Серхан Асан срезал мяч в собственные ворота, а спустя семь минут теперь уже сам Мануэл красивейшим ударом пяткой поразил ворота гостей. Ну, а во втором тайме «горячими» стали компенсированные минуты поединка. На 93-й минуте отличился молодой Иван Игнатьев, а спустя минуту точный удар с «подкруткой» исполнил «турецкий» нигериец Энтоне Нвакаеме – 3:1. Остро проходила встреча в группе C и между лидерами – швейцарским «Базелем» и испанским «Хетафе» из Мадрида, в которой победу отпраздновали «сыровары» – 2:1. Турнирная таблица: «Базель» – 10, «Хетафе» – 6, «Краснодар» – 6, «Трабзонспор» – 1 очко.

А вот, как завершились матчи четвёртого тура в десяти других «квартетах».

Группа A. «Севилья» – 12, АПОЭЛ – 4, «Карабах» – 4, «Ф91 Дюделанж» – 3 очка.

Группа B. «Копенгаген» – 6, «Динамо» – 6 , «Мальмё» – 5, «Лугано» – 2 очка.

Группа D. «Спортинг» – 9, ЛАСК – 7, ПСВ – 7, «Русенборг» – 0 очков.

Группа Е. «Селтик» – 10, ЧФР – 9, «Лацио» – 3, «Ренн» – 1 очко.

Группа F. «Арсенал» – 10, «Стандард» – 6, «Айнтрахт» – 6, «Витория» – 1 очко.

Группа G. «Янг Бойз» – 7, «Рейнджерс» – 7, «Фейеноорд» – 4, «Порту» – 4 очка.

Группа I. «Гент» – 8, «Вольфсбург» – 5, «Сент-Этьен» – 3, «Александрия» – 3 очка.

Группа J. «Истамбул» – 7, «Боруссия» – 5, «Рома» – 5, «Вольфсбергер» – 4 очка.

Группа K. «Брага» – 10, «Вулверхемптон» – 9, «Слован» – 4, «Бешикташ» – 0 очков.

Группа L. «Манчестер Юнайтед» – 10, АЗ – 8, «Партизан» – 4, «Астана» – 0 очков.