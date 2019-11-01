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Спорт

За титул регулярного чемпиона

Алексей Мельничук

В каждой конференции и каждом дивизионе появились свои лидеры и аутсайдеры

Мы не спортивная газета, которая обязана освещать все важнейшие события, проходящие в российском и мировом спорте. Но упрёк читателей: почему не пишете о чемпионате Континентальной хоккейной лиги, который в 12-й раз отправился в путь в сентябре нынешнего года, принимаем и сегодня поговорим именно о хоккее.

Поговорим об изменениях

Те, кто отдаёт свои сердца хоккею с шайбой, разумеется, в курсе дел, что российский хоккей ещё в прошлом году стал переходить на ледовые площадки «финского» (ширина 28 м) и «канадского» размеров (26 м). На первых играли казанский «АК Барс», нижнекамский «Нефтехимик», подольский «Витязь», череповецкая «Северсталь», а на вторых – хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал». Как видите, всего шесть из 25 участников лиги.

Теперь решились укоротить свои ледовые поля во Дворцах спорта, избрав «финскую» модель, московские ЦСКА и «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», минское «Динамо», новосибирская «Сибирь», а на «канадскую» – ХК «Сочи», санкт-петебургский СКА, московское «Динамо», нур-султановский «Барыс».

И эти изменения помогут российским клубам, а их в двух конференциях, Западной (дивизионы Боброва и Тарасова) и Восточной (дивизионы Харламова и Чернышёва), – девятнадцать команд, ещё ближе подойти к своим коллегам из Национальной хоккейной лиги, которая базируется в США и Канаде.

Увы, с каждым сезоном происходит отток, по различным причинам, прежде всего по финансовым и политическим, зарубежных команд из КХЛ. Если в прошлом году их оставалось шесть, то теперь, после снятия с турнира братиславского «Слована» из Словакии, их осталось пять: финский «Йокерит» из Хельсинки, китайский «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, казахский нур-султановский «Барыс», латвийское «Динамо» из Риги и белорусское «Динамо» из Минска. Но последние четыре клуба, по сути дела, являются костяком своих национальных сборных, которые участвуют в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Ну, а после отказа от участия в турнире «Слована» в лиге осталось 24 команды, которые ровно были разделены на две конференции, и каждой команде предстоит провести по 62 матча в регулярном чемпионате.

По-прежнему по восемь сильнейших команд с Запада и Востока выходят в плей-офф, где по системе с выбыванием ведут сражение за Кубок, носящий имя первого космонавта нашей планеты Юрия Гагарина, и за титул чемпиона Российской Федерации.

Немаловажный вопрос, как понимают читатели, оплата труда профессиональных хоккеистов. В каждом клубе потолок зарплат не может превышать общей суммы в 800 миллионов рублей. Разумеется, если работодатели имеют возможность превысить эту сумму, то – пожалуйста. Но тогда они должны из неё отчислить 30 процентов на счёт Федерации хоккея России.

На воротах – Харри Сятери

Позади половина пути

За два с небольшим месяца чемпионата команды уже успели провести по 23-27 поединков регулярного чемпионата. И уже в каждой конференции и дивизионе появились свои лидеры, стремящиеся закрепиться в первой восьмёрке своей конференции, и по четыре аутсайдера, рвущиеся уйти с этих печальных мест.

Познакомьтесь с сегодняшним положением дел в Западной конференции: ЦСКА (Москва) – 39 очков (25 матчей) – лидер дивизиона Тарасова, СКА (Санкт-Петербург) – 32 (27) – лидер дивизиона Боброва, «Витязь» (Подольск) – 35 (25), «Динамо» (Москва) – 31 (25), «Спартак» (Москва) – 30 (26), «Торпедо» (Нижний Новгород) – 29 (27), «Йокерит» (Хельсинки) – 27 (23), «Локомотив» (Ярославль) – 24 (25), ХК «Сочи» – 23 (25), «Северсталь» (Череповец) – 21 (26), «Динамо» (Минск) – 18 (24), «Динамо» (Рига) – 17 (25).

А вот как обстоят дела в Восточной конференции: «АК Барс» (Казань) – 39 (25) – лидер дивизиона Харламова, «Авангард» (Омск) – 34 (25) – лидер дивизиона Чернышёва, «Сибирь» (Новосибирск) – 32 (23), «Салават Юлаев» (Уфа) – 31 (25), «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 31 (27), «Барыс» (Нур-Султан) – 30 (24), «Адмирал» (Владивосток) – 29 (25), «Металлург» (Магнитогорск) – 29 (26), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 26 (25), «Автомобилист» (Екатеринбург) – 26 (24), «Трактор» (Челябинск) – 22 (27), «Амур» (Хабаровск) – 22 (25).

Каждую неделю в лиге определяется четвёрка лучших хоккеистов, в которую входят вратарь, защитник, нападающий, новичок лиги. Но, пожалуй, ещё большей популярностью пользуются те, кто занимает места в аналогичном месячном рейтинге. В сентябре в лауреатах ходили: вратарь Алексей Мельничук (СКА), защитник швед Микаэль Викстранд («АК Барс»), нападающий Дамир Жафяров («Торпедо»), новичок Даниил Журавлёв («АК Барс»). В октябре им на смену пришли: финн Харри Сятери («Сибирь»), Альберт Яруллин («АК Барс»), Вадим Шипачёв («Динамо» М.), Артём Галимов («АК Барс»).

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото sportsdaily.ru, twitock.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:17

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