Пожары и гектары

В районе села Доброе выгорело более 12 га леса, а новые деревья обещают высадить за большие деньги

Картина этой недели на полуострове, кроме прочего, была освещена огнем пожаров. Только сухой растительности выгорело на общей площади более семи гектаров — в селе Холмовка Бахчисарайского района, в селе Ильичево Советского района и в районе других населенных пунктов на крымской периферии. Но самый большой пожар был лесным — возле села Доброго, где погибло более двенадцати гектаров леса...

Причина пока не называется

В упоминавшихся нами выше случаях возгорания, по предварительной версии, причину спасатели усматривают в человеческой халатности и желании быстро избавиться от сухой растительности на своих участках и полях путем выжигания. А ещё в одном случае, когда сгорело около полутора гектаров, спасатели выяснили, что возгорание произошло в заброшенном саду. Горели камыш, кустарники и деревья, а подобраться к огню бойцам МЧС было трудно. Но из-за чего произошел самый крупный пожар на полуострове (не только этой недели, а вообще за несколько месяцев) специалистам еще предстоит дать ответ. Следственные действия по нему проводятся. Впрочем, расскажем о том, что произошло, по порядку.

Сигнал о возгорании лесной подстилки в лесоохотничьем хозяйстве в районе села Доброе Симферопольского района поступил в час ночи с 11 на 12 ноября. МЧС оперативно направило в этот район экипажи и к утру исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что крымские спасатели совместно с лесниками ликвидируют лесной пожар, площадь которого к тому моменту составляла более 3 га. «На месте работают шесть единиц техники и 20 человек. При необходимости силы и средства будут наращиваться», – добавил Шахов. И необходимость такая уже вскоре наступила. К полудню двенадцатого ноября пресс-служба крымского МЧС сообщила, что площадь лесного пожара в окрестностях села Доброе, увеличилась значительно и возросла до 12 гектаров. Соответственно и группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, также была увеличена. «В тушении пожара задействовано 38 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС Крыма и главного управления МЧС по Республике Крым – шесть единиц техники и 20 человек личного состава», – заявили в республиканском МЧС.

Узнав о масштабах пожара и о его многократном увеличении, общественность взволновалась не не шутку. Соцсети наполнились тревожными сообщениями и постами. Впрочем, усилия спасателей к тому времени, когда проблема готова уже была «взорвать» информпространство, увенчались успехом. Пожар во второй половине дня удалось локализовать, а затем и ликвидировать. «Площадь пожара составила 12,6 га. Пострадавших нет», – резюмировала пресс-служба профильного министерства со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова. По его словам, по итогу, в ликвидации пожара принимали участие 73 человека от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 17 единиц техники и сотрудники пожарной охраны села Доброе.

Будут сажать

Но были на этой неделе и позитивные новости, связанные с деревьями и лесами полуострова. И дорогостоящие, так сказать, новости. В частности, как стало известно, более 500 га новых лесов будет высажено в Крыму в 2020 и 2021 годах по проекту «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил вице-премьер Андрей Рюмшин. «В 2020 году планируется осуществить посадку на площади 250 гектаров, в 2021 году – 278,7 гектаров», – уточнил он.

А по информации министра экологии и природных ресурсов республики Геннадия Нараева, которую он озвучил в ходе совещания по вопросу реализации национального проекта «Экология» в Республике Крым под руководством министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, основной этап лесопосадок в 2019 году намечен на четвертый квартал. Средства нацпроекта также направляются на увеличение площади лесовосстановления, оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а также на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

Кстати, ранее сообщалось, что Республика Крым получит 4,3 млрд рублей в течение пяти лет (до 2024 года) на реализацию нацпроекта «Экология». В том числе на 2019 год предусмотрено 259,6 млн руб (и упоминавшийся выше четвертый квартал года, на который намечены основные лесопосадки, уже идет полным ходом). В частности в этом году в рамках проекта «Сохранение лесов» планировали высадить 222,1 га лесных культур. Кроме этого, оснастить спецтехникой и оборудованием учреждения, которые выполняют мероприятия по воспроизводству лесов.