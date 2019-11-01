Среди политических штормов

Новый запрет на въезд, новая скандальная карта, старый повод для недоверия президенту США и «вечные» поводы для ООН

На этот раз украинские издания и сайты, упоминающие Крым в своих материалах, рассказывали о том, как на Украину не пустили очередную российскую актрису, о причинах для дрязг на

трибунах ООН, о «неправильной» публикации американских журналистов и о «странном» поведении американского же президента.

Крым, Трамп и импичмент

Данная новость имеет отношение и к Крыму, и к внутренней американской политической борьбе. Речь вот о чем. «Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Такие показания дал экс-советник спецпредставителя США в Украине Кристофер Андерсон», – сообщает украинский информационный портал. Рассказывается, что он еще 30 октября выступил на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса. «В то время как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, президент Дональд Трамп наложил запрет на любые заявления Белого дома по этой теме», – отметил Андерсон, пояснив, что узнал о решении из телефонного звонка. Экс-советник предположил, что такого рода решение могло быть принято в связи с желанием получить больше информации об инциденте. «Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах», – отметил он.

Ох, сколько радости!

Чуть ли не ликование в прессе соседнего государства вызвал случай с очередной картой, опубликованной на западе, где Крым был обозначен российской территорией. Точнее, то, что эту карту впоследствии переделали. Речь о публикации американской газетой The New York Times материала о выборах в ЕC, в котором иллюстрации показывали Украину без Крыма. Полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия, а Украина – другим. «После этого украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку», – говорится в материале украинского сайта. И американская газета исправила. Теперь, в переделанном варианте карты, цвета Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром. Как мало порой нужно людям для счастья…

Причины для дрязг

«До конца 2019 года Генеральная ассамблея ООН будет рассматривать две резолюции относительно аннексии Крыма Россией», – гласит заголовок статьи на сайте украинского телеканала. Уточняется, что в одной из этих так называемых резолюций говорится о неких нарушениях прав жителей полуострова, а в другой – о милитаризации Крыма. Естественно, инициатива исходит в этом деле с украинской стороны. Сообщается, что если первый проект пройдет голосование в гуманитарном комитете уже в середине ноября, то его внесут на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН в конце декабря. Второй же проект резолюции находится на стадии согласования. «Вероятно, его внесут на рассмотрение Генассамблеи без голосования в комитете», – сообщает украинский сайт. Любопытно, что здесь же, без ссылок на источники, сообщается о количестве российских войск, находящихся в Крыму. 31 тысяча 500 военнослужащих; 40 танков; 583 единицы бронированной техники; 162 единицы тяжелых артиллерийских установок; 122 боевых самолета; 62 вертолета; 12 систем залпового огня; 34 военных корабля; 7 подводных лодок.

Очередной запрет

«Украина объявила персоной нон грата еще одну актрису из РФ. Пограничники не пустили актрису на съемки в Украине», – сообщает украинский сайт. Причина, увы, по нынешним временам банальна – посещение российского Крыма в обход Украины, которая никак не смирится с потерей полуострова. Детали произошедшего таковы. «В аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили в Украину гражданку России, которая оказалась актрисой, прилетевшей в Украину на съемки рейсом из Минска. Как сообщает Госпогранслужба, в 2018 году россиянка незаконно посещала Крымский полуостров. Актрисе запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», – говорится в заметке. Также уточняется, что речь идет об актрисе Маргарите Аброськиной. Кроме этого, украинское издание приводит и статистику: «с начала года за нарушения лицами порядка въезда/выезда на/с временно оккупированные территории составлен 4251 админпротокол, 1314 иностранцам отказано в пересечении границы, а в отношении «почти 915» (Очень странная формулировка! – Ред.) принято решение о запрете въезда в Украину; также с начала года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства».