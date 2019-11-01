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СоциумПроблема

Вододефицит 2019

Полуостров застрял в климатической аномалии, но до весны воды нам хватит

Эта тема появилась в новостной повестке едва ли не случайно. Несколько дней назад, во время эфира на крымском радио, специалист крымского гидрометцентра, в числе прочего, упомянула, что в последние месяцы в Крыму сохраняется аномально теплая погода с минимумом атмосферных осадков. И из-за сухой теплой осени и прошлой бесснежной зимы на полуострове пересохла часть рек и в водохранилища поступает значительно меньше воды. То есть, создалась ситуация вододефицита. Примечательно, что местные власти и руководители профильных республиканских организаций и ведомств об этом старательно молчали, но, когда к обсуждению проблемы подключились и другие специалисты, а тема вышла на федеральный уровень, появились и соответствующие комментарии.

Ждём погоды...

Во время упоминавшегося нами радиоэфира заместитель начальника ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая в контексте обсуждения температурных рекордов, поставленных погодой на полуострове в последнее время, в частности, сообщила, что «у нас засушливый регион – количество осадков в основном получается ниже нормы». А также, что «температура воздуха сейчас на восемь-десять градусов выше средних многолетних норм» и «когда наступит климатическое похолодание согласно ноябрьской норме, сказать трудно, пока мы видим только тёплую погоду».

Вот и получается, что и без того неполноводные реки в Крыму пересыхают, а в водохранилищах полуострова невооружённым глазом очевиден недостаток воды. «Я обратил внимание, что в районе гостиницы «Москва» уровень воды определяется толщиной листьев на дне Салгира – речка высохла в этом месте, – поделился с журналистами своими наблюдениями доктор геологических наук, профессор кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Анатолий Пасынков. – Воду из водохранилища не спускают, видимо, уровень достиг критической отметки. Давно такой осени не было».

При этом заместитель директора по научной работе Академии биоресурсов и природопользования КФУ имени В. И. Вернадского Анатолий Изотов сообщил, что «такие осенние засухи, как сейчас, в Крыму случаются два-три года в течение десяти лет».

И действительно, если вспомнить, то похожая ситуация наблюдалась, например, и в 2013, и в 2014, и в 2016 годах. Впрочем, похожая, но не совсем. Например, специалисты говорят, что в прошлые годы не было такого сильного пересыхания рек. В частности, сейчас, как сообщают в Госкомводхозе Республики Крым, верховья рек Альма и Черная практически полностью пересохли, как и большинство небольших рек Алушты, Судака и Феодосии. По данным комитета, в бассейнах рек Южного берега Крыма, а также рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу и Малого Салгира выпало от 31 до 67% от нормы, в бассейнах других рек – от 18 до 20% от нормы. «На территории всех речных бассейнов Крыма наблюдается существенный недобор осадков, в условиях преобладания высоких температур воздуха, водность большинства рек понижена», – сообщили в Госкомводхозе. Также на этой неделе в Госкомводхозе республики рассказали, что на данный момент большинство питьевых водохранилищ естественного стока на полуострове заполнены только наполовину. В частности, по состоянию на 11 ноября Симферопольское водохранилище было заполнено на 47,1%, Партизанское – на 47,8%, Аянское – на 12,3%, Старокрымское – на 48,7%, Счастливенское – на 30,9%, Загорское – на 51,4%, Изобильненское – на 66,6% и Кутузовское – на 30,6%.

Но есть и другие данные. К примеру, начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометеоцентра Наталья Охрименко несколько дней назад сообщила, что приток воды отсутствует в Чернореченское и Партизанское водохранилища. А в остальные водохранилища притоки очень небольшие. «Виной тому не только отсутствие осадков, но и высокая температура воздуха. Это связано с погодой во второй половине года: с мая идет недобор осадков после малоснежной зимы. Реки Черная и Альма выше водохранилищ практически два месяца назад пересохли, а в остальные реки притоки очень маленькие», – рассказала журналистам специалист.

К слову, осадки на полуострове ожидаются, как прогнозируют синоптики, только к 20-м числам ноября.

Что с сельским хозяйством?

Что касается сельского хозяйства – а климатическая аномалия, о которой идет речь, конечно, прямо влияет и на эту сферу, – то специалисты говорят, в общем, уклончиво. Дескать, «пока нынешняя ситуация в сельском хозяйстве республики непонятная, но некритичная, надо проводить обследования». Практика же засушливых периодов на полуострове показывает, что в результате аналогичных случаев наблюдался и недобор урожая, выполняли и пересевы. «Но если пойдут дожди, появятся всходы, если не было нарушений технологии, семена были протравлены, заделаны на нужную глубину, посев проведён качественно, то урожай будет», – успокаивают чиновники. Однако уже известно, что из-за засушливой погоды, установившейся в Крыму, только 15% засеянных озимых культур дали всходы. Об этом, в частности, сообщил вице-премьер правительства республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. «480 тысяч гектаров мы засеяли, из них 70 тысяч уже получили всходы. Раз в пять лет мы попадаем в такую ситуацию. Предыдущие четыре года были для нас оптимальными: дожди проходили в свое время. В этом году, если будет мягкая зима, получим всходы в декабре-январе. Нам нужны до нового года дожди – если их не будет, тогда уже плохо», – сообщил Рюмшин. При этом он уточнил, что искусственными мерами ситуацию исправить не получится – нужны осадки. Но те посевы, что уже взошли – вне опасности.

Журналистам удалось получить и другой комментарий, относительно ситуации у аграриев. Как сообщил гендиректор одного из хозяйств в Нижнегорском районе, за 33 года работы в хозяйстве он такую погоду наблюдает впервые. «Даже утренние туманы и роса не помогают – за день всё высыхает. Зерновые никто не поливает – нет ресурсов и дорого. Сады без полива тоже находятся в тяжёлом состоянии – в метровом слое практически нет запаса продуктивной влаги. При малейшем морозе обезвоженные растения погибнут. Мы посеяли озимые в сухую почву, дождей с июля нет, так семена там и лежат», – жалуется аграрий.

Что с питьевой водой?

Как заверяют крымские власти, запасов питьевой воды на полуострове хватит для водоснабжения городов и поселков Крыма до конца 2019 года и на первый квартал 2020 года. Также председатель Госкомводхоза республики Игорь Вайль обращает внимание на то, что, «как показали многолетние наблюдения, наибольшие притоки воды в водохранилища наблюдаются с декабря по апрель». В этом же ключе комментирует ситуацию и вице-премьер правительства республики – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, который курирует работу Госкомводхоза: «Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль». Так что, дескать, не волнуйтесь, граждане. Кроме этого, стало известно, что введение ограничений в подаче воды для населения не планируется. «Пока нет необходимости», – сообщил Рюмшин.

Прокомментировал ситуацию и глава республики: «Не надо никому ни на чем паразитировать. Мы будем доводить реальную информацию до населения. Никто ничего скрывать не будет, пока рисков и угроз катастрофических нет». Он также добавил, что наличие дополнительных водных источников остается одной из основных задач в Крыму: «Мы будем привлекать ряд научных институтов, чтобы определить все-таки потенциальные источники, количество и объем воды, которые можно взять из наших подземных источников».

Только цифры

По состоянию на 11 ноября Симферопольское водохранилище было заполнено на 47,1%, Партизанское – на 47,8%, Аянское – на 12,3%, Старокрымское – на 48,7%, Счастливенское – на 30,9%, Загорское – на 51,4%, Изобильненское – на 66,6% и Кутузовское – на 30,6%.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 554 от 15 ноября 2019 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:18

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