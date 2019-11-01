Если в пути случилась неприятность...

Срок обращения в страховую в случае ДТП

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о сроках обращения в страховую в случае ДТП. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Такие разные случаи

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — неприятное событие для любого автовладельца, даже если он не является виновником аварии. Потеря денег, времени, нервов — такого и врагу не пожелаешь...

Если произошло ДТП, то водителю следует (если, конечно, он в состоянии это сделать):

— немедленно остановить машину;

— включить аварийный сигнал;

— выставить знак аварийной остановки;

— если есть пострадавшие, вызвать скорую помощь или, как вариант, отправить пострадавших в медучреждение на своём или попутном транспорте;

— если авто препятствует дорожному движению, освободить проезжую часть;

— перед перемещением транспортных средств, участвовавших в ДТП (для перевозки пострадавших или освобождения проезжей части), зафиксировать их положение и положение сопредельных предметов в присутствии свидетелей;

— сообщить о ДТП в ГИБДД;

— записать контактные данные участников и свидетелей ДТП, госномера транспортных средств;

— ожидать прибытия сотрудников ГИБДД;

— после составления протокола проверить его корректность.

Если участником ДТП стал пешеход, то для него исключаются все действия с транспортным средством, кроме фиксации его положения и госномера.

Если ДТП не привело к серьёзным последствиям в виде гибели или увечий людей, а его участники пришли к согласию относительно виновника аварии и размера нанесённого ущерба, они могут обойтись без привлечения ГИБДД, оформив документы самостоятельно (так называемый «европротокол»).

Есть несколько обязательных условий для оформления европротокола:

— В ДТП участвовали только два транспортных средства (ТС) и повреждены только они;

— Ничья жизнь или здоровье не пострадали;

— Участники происшествия имеют действующие страховые полисы ОСАГО. Полис должен содержать данные водителя, который был за рулем в момент аварии, или быть «без ограничений» (это значит, что транспортным средством может управлять любой обладатель водительских прав);

— Размер ущерба транспортному средству визуально, по вашей оценке, не превышает 100 тыс. рублей — это максимальная страховая выплата по европротоколу в большинстве регионов.

Если хотя бы одно из условий нарушено, европротокол не сработает. Звоните в ГИБДД. Сотрудники автоинспекции или прибудут на место аварии (если случай сложный), или посоветуют вам подъехать к ближайшему посту ДПС.

После проведения этой процедуры каждый из участников ДТП должен обратиться в страховую компанию по месту оформления полиса ОСАГО. В такой ситуации каждый пострадавший может обратиться за компенсацией в свою страховую компанию или в компанию виновника ДТП (при наличии пострадавших необходимо обращаться только во вторую). Если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО, обязанность по выплате компенсации ложится на него, возмещение за вред здоровью или жизни можно получить через РСА (Российский союз автостраховщиков).

Срок подачи заявления

Изменения в законе «Об ОСАГО» внесли корректировки в сроки обращения в страховую после ДТП. Теперь они стали меньшими. Сделано это для того, чтобы как можно раньше специалисты начали осматривать автомобиль и приступили к оценке ущерба и других факторов.

В пункте 2 статьи 11.1 вышеуказанного закона сказано, что водителю отводится 5 дней в качества срока обращения в страховую после ДТП.

В течение 5 рабочих дней со дня происшествия вы должны передать в свою страховую компанию ваш экземпляр извещения о ДТП. Лучше прийти в офис страховой компании лично. Когда отдадите извещение, потребуйте себе копию с печатью компании и датой приема.

Если доехать до страховщика не получается, можно послать извещение по почте. Оставьте себе копию извещения, а оригинал отправьте страховой компании заказным письмом с уведомлением о вручении. Сделайте опись вложения в двух экземплярах. На одном из них на почте поставят штамп — этот экземпляр нужно оставить себе. Когда письмо будет доставлено, вам придет уведомление о вручении — его нужно будет забрать на почте.

Если вы застраховали свое транспортное средство от ущерба, можете передать европротокол страховщику, с которым вы заключили договор каско, а не ОСАГО. В этом случае тоже возьмите копию извещения с печатью и датой.

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