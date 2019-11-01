За Крым ответишь!

Яков Слащёв не подозревал, что ему не удалось включить в мемуары важнейший эпизод своей биографии

Белый генерал, получивший в довесок к своей фамилии приставку Крымский и известный как прототип героя булгаковской пьесы «Бег», сумел убедить в своей лояльности Дзержинского, но был осужден на смерть родственником простого крымчанина.

Двойственная натура

О Романе Хлудове литературоведы писали, что он, намеренно скромно представленный в афише, является человеком, который, «находясь одновременно в нескольких хронотопах, олицетворяет «болезненный» и нестабильный мир». А ещё указывали на его внешнюю «раздвоённость», спровоцированную душевной «двойственностью». Умные слова о сложном персонаже… Но историки доказывают, что его прототип Яков Александрович Слащёв был ещё сложнее. А современники вспоминают, что он редко вёл себя как благовоспитанный офицер, любил слово «индюк», песню «Гори, гори, моя звезда» и весной 1920-го в Крыму щеголял в белом ментике, гусарской короткой накидке с меховой опушкой, хотя гусаром не был, вернее был, но только по духу. Солдаты любили его и ласково называли «генерал Яша». А генерал Врангель 18 августа 1920 года за особенные заслуги во время обороны Крыма специальным приказом наградил Слащёва приставкой к фамилии – Крымский. Правда, чуть позже между двумя военачальниками возникли непримиримые разногласия. И не без причин.

Два оттенка белого

После разгрома Красной армией Деникина и эвакуации белых из Новороссийска именно Слащёв занял Крым и организовал эффективную оборону перешейков. Он стал безраздельным властителем Крыма и рассчитывал таковым оставаться, но Военный совет избрал новым командующим Врангеля. А Слащёв просто стал «Крымским». А ещё Врангель считал, что Слащёв дискредитирует Белое движение в отношениях с Антантой, тогда как Слащёв полагал, что это Врангель дискредитирует Белое движение отношениями с Антантой. Мол, чёрный барон столько пообещал Парижу и Лондону, что от «великой и неделимой России», в случае его победы и исполнения обязательств, останутся одни воспоминания.

Слащёв, как личность странная и неуравновешенная, выражал своё «фи» Врангелю в глаза Врангель, как человек воспитанный и интеллигентный, высказывал «правду» о Слащёве много лет спустя, за спиной у конкурента за лидерство.

Из рапорта генерал-лейтенанта Я. А. Слащёва от 5 апреля 1920 года главнокомандующему П. Н. Врангелю: «Интриги на маленькой территории Крыма невероятно растут. Борьба идёт с коренными защитниками фронта, до меня включительно, вторгаясь даже в мою частную жизнь».

Из «Записок» П. Н. Врангеля: «Полная, вне всякого контроля, самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Неуравновешенный от природы, слабохарактерный, легко поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к наркотикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутался. Не довольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможными проектами и предположениями, одно другого сумбурнее, настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающимися лиц».

Вылившийся в «Записки» и прочие мемуары диалог Врангель-Слащёв по характеру своему более всего напоминает перепалку школьников, самозабвенно повторяющих: «Сам дурак!», когда посути говорить что-либо уже поздно. Всё. Доигрались. Конец.

Но попытки обвинить другого в крушении собственных надежд бесконечны. Даже когда Исход, к которому со временем приклеилось прилагательное Великий, уже очевиден.

Из мемуаров Я. А. Слащёва «Крым, 1920»: «Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники. Врангель первый показал пример этому, переехал из своего дома в гостиницу Киста у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он скоро и сделал, начав крейсировать по портам под видом поверки эвакуации. Поверки с судна, конечно, он никакой сделать не мог, но зато был в полной сохранности, к этому только он и стремился. Когда я 13–14-го (ноября – Ред.) ехал обратно, то в тылу всюду были выступления в пользу красных, а мародеры и «люмпен-пролетариат» разносили магазины, желая просто поживиться. Я ехал как частное лицо, и поэтому на мое купе II класса никто не обращал внимания, и я мог наблюдать картины бегства и разгул грабежа. В ту же ночь я сел на случайно подошедший ледокол «Илья Муромец», только что возвращенный французским правительством Врангелю и вернувшийся «к шапочному разбору». Мой доклад по телеграфу Врангелю гласил, что фронта, в сущности, нет, что его телеграмма «спасайся, кто может» окончательно разложила его».

Вторая попытка

14 декабря 1920 года, спустя всего месяц после бегства из Крыма, Слащёв пишет письмо протеста председателю собрания русских общественных деятелей П. П. Юреневу по поводу вынесенной им резолюции, содержащей призыв ко всем эмигрантам поддержать Врангеля в его дальнейшей борьбе против Советской России.

А потом Слащёв решает вернуться. И произносит свой знаменитый призыв: «Я, Слащёв-Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться Советской власти и вернуться на Родину!» Призыв этот не оценили в эмигрантской среде. Зато услышали в Москве. На заседании Политбюро Феликс Дзержинский поставил на повестку дня вопрос «о приглашении бывшего генерала Слащёва на службу в Красную Армию». Вопрос решали голосованием. «Против» высказались Зиновьев, Бухарин, Рыков и некоторые другие. «За» были Каменев, Сталин, Ворошилов. Ленин воздержался. Вопрос решился положительно.

Накануне отъезда из эмиграции Яков Александрович разослал в крупнейшие европейские газеты письмо с объяснением своего поступка: «Если меня спросят, как я, защитник Крыма от красных, перешел теперь к ним, я отвечу: я защищал не Крым, а честь России… Я еду выполнять свой долг, считая, что все русские, военные в особенности, должны быть в настоящий момент в России».

В ноябре 1921 года на итальянском пароходе «Жан» Яков Александрович Слащёв и его жена Нина Нечволодова с ребёнком прибыли в Севастополь, чтобы получить второй шанс принести пользу России.

Начиная с 1922 года бывший белый генерал учил красных воевать – был преподавателем (а с 1924 года – главным руководителем) тактики в Высшей тактически-стрелковой школе командного состава РККА. А потом, словно крымское эхо, прозвучал тот самый выстрел.

Из публикации в русской эмигрантской газете «Руль», Берлин, 16 января 1929 года: «В Москве в своей квартире убит генерал Я. А. Слащёв… Последние сообщения берлинских газет говорят об аресте убийцы, 24-летнего Коленберга, который заявил, что убил Слащёва за расстрел брата, совершенный Слащёвым в Крыму… Тело Слащёва сожжено в московском крематории…»