За две недели до зимы

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Социальные нововведения

Малообеспеченным семьям компенсируют половину расходов на аренду жилья

Малообеспеченные семьи с детьми могут претендовать на компенсацию части расходов по оплате жилого помещения по договору найма. Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Диана Фератова.

С 4 сентября 2019 года вступило в силу Постановление Совета министров Республики Крым от 04.09.2019 № 497 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда и договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда».

Постановлением № 497 определен механизм назначения и выплаты компенсации на оплату найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Право на компенсацию предоставляется малоимущей семье, имеющей на дату обращения за получением компенсации одного и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), при одновременном выполнении определённых условий. Их перечень можно посмотреть на официальном сайте администрации города Симферополя simadm.ru

Для назначения компенсации необходимо обращаться с заявлением в органы труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту жительства малоимущей семьи.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, документы, удостоверяющие личность члена его семьи;

2) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя с членами семьи, в том числе свидетельство об усыновлении, свидетельство о рождении ребенка (детей);

3) договор найма (поднайма) жилого помещения;

4) документы, подтверждающие фактическое несение расходов на оплату жилого помещения в соответствии с договором найма (поднайма) жилого помещения (кассовые чеки, квитанции о перечислении денежных средств нанимателем на счет наймодателя жилого помещения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета нанимателя на счет наймодателя жилого помещения, с обязательным указанием назначения платежа);

5) справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов;

6) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления представителем.

Размер компенсации составляет 50 процентов размера ежемесячной платы за жилое помещение (наем), указанной в договоре найма (поднайма) жилого помещения, но не более 10 000 рублей.

Компенсация предоставляется на одно жилое помещение на период действия договора найма (поднайма) жилого помещения и выплачивается ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления в органе труда и социальной защиты населения.

За консультацией и для предоставления такой меры социальной поддержки жители крымской столицы могут обратиться в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу: Симферополь, бул. Франко, 25, информационные окна с 1 по 8, этаж 1, тел. 60-02-04.

Бесплатный досуг

В Детском парке Симферополя изменили льготный день

Льготный день, который в октябре приходился на второй четверг месяца, отменён.

«Людям не понравилось, что исчезла четкая дата, а появился день недели, который каждый месяц надо сверять с числом в календаре. Поэтому мы пошли навстречу нашим посетителям и вернули привычное 15-е число каждого месяца», – пояснил директор Детского парка Антон Якулевич.

То есть теперь воспользоваться своей льготой дети из многодетных семей могут 15-го числа каждого месяца. Предъявив в кассе зооуголка документ, удостоверяющий личность и установленную льготную категорию, ребёнок получает право один раз посетить зооуголок, «Аквариум», а также аттракционы, находящиеся в муниципальной собственности: «Колесо обозрения», «Орбиту», «Весёлые горки», «Детскую железную дорогу», «Цепочную карусель» и «Сюрприз».

Для детей-инвалидов бесплатное посещение объектов Детского парка возможно в любой день месяца.