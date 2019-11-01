Праздник к нам приходит Как сообщила на днях начальник управления торговли и бытового обслуживания населения симферопольской горадминистрации Сюзанна Азаматова, власти крымской столицы намерены организовать более трех десятков точек продажи новогодних елей и сосен. Как водится, «в целях обеспечения жителей города продукцией праздничного ассортимента». При этом уточняется, что новогодних красавиц можно будет приобрести по 19 адресам, которые вот-вот будут размещены на сайте администрации. Кроме того, сообщили в управлении торговли, на аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже хвойных деревьев вынесено еще 12 торговых точек. А также дополнительно планируется организовать реализацию новогодних деревьев на ярмарках. Такие ярмарки пройдут, в частности, в преддверии Дня святого Николая, Нового года и Рождества. В общем, если не считать тематические ярмарки, а только елочные базары, то в этом году их в Симферополе должен быть 31. И это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом, ведь в 2018-м было открыто 28 торговых точек, традиционно называемых елочными базарами. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 555 от 22 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... начальник в отпуске... до суда Говорят, что... придумали новый маркетинговый ход Свято место без книг не бывает Говорят, что... в мясных отделах столицы торгуют опарышами Предновогодние заботы