Говорят, что... ялтинцы устали от стихийной торговли

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Не пожелавшая представиться жительница курортной столицы Крыма возмущена: «Вот интересно, в других городах тоже так? Это подземный пешеходный переход на Спартаке (неподалёку от ныне закрытого кинотеатра «Спартак» на ул. Маршака). Очень узкий. Постоянное столпотворение возле стихийной торговли. Неужели власти Ялты и начальники соответствующих органов настолько слабые и безразличные, что не могут раз и навсегда положить конец стихийной торговле хотя бы в одном месте? Возникает тогда логичный вопрос, а зачем нужны такие начальники городу, которые не решают из года в год проблемы города?»